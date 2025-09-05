Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что Америка потеряла Россию и Индию, он прикрепил к своей публикации совместное фото российского президента Владимира Путина, премьера Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Похоже, мы потеряли Индию и Россию глубоко-глубоко в Китае. Пусть ждет их долгое и процветающее совместное будущее», – написал Трамп в соцсети Truth.
Ранее Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «заговоре» против Вашингтона.
При этом он заявил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, Си Цзиньпином и с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.