Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию

Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске

Tекст: Ирма Каплан

На первом фото запечатлены президент России Владимир Путин и его американский коллега в аэропорту на базе Элмендорф-Ричардсон в момент, когда они вышли из своих самолетов идут по красной дорожке.

В небе пролетают бомбардировщики и истребители, приветствуя политиков в небе, а те, в свою очередь, синхронно, полуобернувшись, смотрят вверх.

На втором фото – американские самолеты, выполнявшие воздушное приветствие президентам России и США.

Напомним, в этот день Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным лидером и отверг необходимость санкций против России. При этом 2 сентября он заявил, что если итоги встречи с президентом России Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине.