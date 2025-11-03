С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.3 комментария
Президент ДРК Чисекеди обвинил Руанду в желании аннексировать часть его страны
Президент Руанды Поль Кагаме хочет расколоть Демократическую Республику Конго и аннексировать ее восточную часть, заявил президент ДРК Феликс Чисекеди.
«Его цель состоит в том, чтобы расколоть нашу страну и оккупировать или даже аннексировать восточную часть, очень богатую минеральными и сельскохозяйственными ресурсами», – приводит слова Чисекеди РИА «Новости».
Глава ДРК отметил, что в ближайшие дни должны возобновиться обсуждения по урегулированию конфликта на востоке страны. По его словам, после достижения договоренностей в рамках Дохийского процесса планируется приглашение президентов ДРК и Руанды в США для ратификации соглашений на церемонии с участием Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители правительства Демократической Республики Конго и члены «Альянса реки Конго» подписали в Дохе декларацию о принципах прекращения конфликта на востоке страны. Эксперты ООН установили, что Руанда координировала действия повстанцев М23.
27 июня в Вашингтоне главы МИД ДРК и Руанды при поддержке США и Катара подписали мирное соглашение.
Кризис на востоке ДРК связан с ростом активности вооруженных формирований, крупнейшим из которых является М23. Эта группировка создана в 2012 году бывшими военнослужащими армии ДРК и вновь активизировалась в 2021 году, захватив более 100 населенных пунктов, включая столицы двух провинций. Власти ДРК обвиняют Руанду в поддержке М23, тогда как Руанда заявляет о сотрудничестве ДРК с боевиками группировки «Демократические силы за освобождение Руанды».