ООН: Руанда руководила действиями повстанцев М23 в Конго

ООН: Руанда руководила действиями повстанцев М23 в ДРК

Tекст: Евгения Караваева

Руанда руководила действиями повстанцев из группировки «Движение 23 марта» (М23) и оказывала им поддержку в период боевых действий на территории Демократической Республики Конго, передает ТАСС со ссылкой на доклад группы экспертов ООН, оказавшийся в распоряжении Reuters.

В документе говорится, что Руанда не только координировала действия повстанческих отрядов, но и предоставила им современное оборудование, что обеспечило преимущество над армией ДРК.

Эксперты ООН отмечают, что подразделения Руанды действовали на территории провинций Северное Киву и Южное Киву, а их численность на начало 2025 года составила примерно 6 тыс. человек. Власти Руанды отрицают поддержку М23, утверждая, что их военные борются против повстанцев, стремящихся к свержению правительства Руанды с территории ДРК.

На фоне продолжающегося кризиса 27 июня в Вашингтоне главы МИД ДРК и Руанды при поддержке США и Катара подписали мирное соглашение. В документе закреплены положения о невмешательстве, разоружении вооруженных группировок, возвращении беженцев и создании совместного механизма по вопросам безопасности. Параллельно в Дохе при посредничестве Катара идут переговоры между правительством ДРК и представителями М23 об условиях урегулирования ситуации.

Кризис на востоке ДРК связан с ростом активности вооруженных формирований, крупнейшим из которых является М23. Эта группировка создана в 2012 году бывшими военнослужащими армии ДРК и вновь активизировалась в 2021 году, захватив более 100 населенных пунктов, включая столицы двух провинций. Власти ДРК обвиняют Руанду в поддержке М23, тогда как Руанда заявляет о сотрудничестве ДРК с боевиками группировки «Демократические силы за освобождение Руанды».

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