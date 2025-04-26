Стало известно о подготовке мирного соглашения ДР Конго и Руанды

Эксперты: Украина может уйти на периферию отношений России и США

Политолог Ткаченко: Россия и США не станут искусственно приближать заключение сделки по Украине

Tекст: Андрей Резчиков

«Дональд Трамп, судя по всему, понимает: если США не удастся "выскочить" из процесса урегулирования конфликта на Украине в ближайшие недели, дипломатическая неразбериха может затянуться на долгое время. И каждый день без разрешения кризиса будет стоить ему репутации», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Именно поэтому Трамп может сместить российско-американские переговоры в сторону двухстороннего сотрудничества. Вашингтон допускает, что Украина в наших контактах станет периферийной темой, и Москва, по всей видимости, не возражает против подобного развития событий», – поясняет он.

«То есть искусственно приближать заключение мирного соглашения никто не станет. Неслучайно помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на встрече обсуждалась возможность возобновления прямого диалога Киева и Москвы. Это качественно новое заявление, достаточно серьезно меняющее ситуацию», – говорит собеседник.

«Возникает вопрос: а кто мог бы стать переговорным лицом со стороны Украины? Ведь Владимир Зеленский не только законодательно обрубил себе возможность общения с Россией, но и в целом является нелегитимным президентом страны. В принципе, при желании сторон начать общение, данную проблему можно легко решить. Также возможно и то, что Киев будет представлять другой человек», – считает эксперт.

«В целом же разговор двух великих держав снижает вероятность неконтролируемой эскалации. Россия и США выполняют базовую функцию, которую на них возложила история», – считает американист Дмитрий Дробницкий. В этой связи важен и определенный символизм, так как переговоры в Кремле состоялись в 80-ю годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе.

Однако, как считает политолог, «весной и летом мира на Украине, похоже, не будет»: против этого выступают европейцы и Владимир Зеленский, а у президента США нет рычагов влияния на них. «Но консультации продолжаются, высказываются меры доверия, процесс идет».

По его словам, особенность ситуации состоит в том, что «одна четверть Запада, то есть пол-Америки, готова вести дела с Россией, а другая часть Америки и вся Европа, а это три четверти Запада, хотят воевать с Россией, потому что это способ их существования».

«При этом в свои первые 100 дней в Белом доме Трамп профукал все, что касается украинского трека. Он подошел к кобыле не с того конца и получил копытом в лоб. А теперь делает вид, что у него все хорошо. К сожалению, он сделал мало для победы над своими врагами, которые, помимо прочего, требуют продолжения войны с Россией и участия США в этой войне», – полагает эксперт.

Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. С российской стороны также участие принимали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит Уиткоффа примером челночной дипломатии. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Трампа Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями в Белый дом.

Как позже рассказал Ушаков, встреча позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем. Стороны обсуждали в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

Ушаков также отметил символизм события, напомнив, что в этот день 80 лет назад произошла встреча советских и американских войск на Эльбе. В те годы страны были союзниками и вели борьбу с фашизмом.

В свою очередь, Дональд Трамп также высоко оценил итоги прошедших переговоров, сообщает Reuters. «У Уиткоффа была хорошая встреча», – заявил он. Трамп также добавил, что совместная работа над мирным соглашением «идет гладко, успех, похоже, еще впереди».