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«Спортмастер» отсудил у Kari 31 млн рублей за дизайн сандалий
Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение о взыскании с обувной сети Kari около 31 млн рублей в пользу сети магазинов «Спортмастер» за незаконное использование дизайна женских сандалий.
«Спор возник в связи с реализацией обществом «Кари» женских сандалий, в которых, по утверждению общества «Спортмастер», неправомерно использовался дизайн модели Demix Rio 3», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.
Представители истца заявили, что дизайн был разработан их сотрудницей в рамках трудовых обязанностей, в связи с чем исключительное право на него принадлежит работодателю. Товары, нарушающие это право, были обнаружены «Спортмастером» в магазинах Kari, на сайте сети и на маркетплейсах.
В свою очередь Kari оспаривала творческий характер дизайна, указывая на использование традиционных элементов, обусловленных функциональным назначением обуви. Однако Арбитражный суд Москвы в феврале удовлетворил иск, отметив, что отсутствие новизны или оригинальности не исключает авторско-правовую охрану. Разработка общей концепции, подошвы, текстильной части и цветовых сочетаний была оценена судом как действия творческого характера. В июне суд апелляционной инстанции согласился с этими выводами.
По итогам заседания 22 октября 2026 года Суд по интеллектуальным правам оставил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу Kari – без удовлетворения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Верховный суд России отказался досрочно прекращать правовую охрану товарных знаков Ray-Ban итальянской компании Luxottica Group. В прошлом месяце Суд по интеллектуальным правам прекратил правовую охрану в России знаков обслуживания Black и Blackcard по иску Т-Банка. В августе владелец французского ювелирного дома Cartier уступил в судебном споре российской компании Sunlight из-за регулярных неявок на заседания.