На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.10 комментариев
Верховный суд сохранил за итальянской Luxottica права на бренд Ray-Ban
Верховный суд РФ отказался отбирать права на бренд Ray-Ban у компании из Италии
Верховный суд России отклонил жалобу сети салонов оптики «Айкрафт» и отказался досрочно прекращать правовую охрану товарных знаков Ray-Ban итальянской компании Luxottica Group.
С иском об отмене правовой охраны трех брендов итальянской компании из-за их неиспользования выступила крупная сеть оптик «Айкрафт». Судья Верховного суда Владимир Попов изучил кассационную жалобу российской компании и не нашел оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам, передает РИА «Новости».
Один из брендов Luxottica Group был зарегистрирован в СССР еще в 1975 году. Эти товарные знаки распространяются на солнцезащитные очки, линзы, оправы, бинокли и различные оптические приборы.
Спор между компаниями начался после того, как в 2023 году «Айкрафт» зарегистрировал собственный товарный знак Ray's для продажи аналогичных товаров. Итальянский производитель успешно оспорил это в Роспатенте, сославшись на сходство со своим брендом и риск обмана покупателей.
В ответ российская сеть попыталась аннулировать регистрацию брендов Luxottica через Суд по интеллектуальным правам. Суд отклонил требования «Айкрафта», указав, что истец пытался использовать в своей деятельности сложившуюся на мировом рынке репутацию бренда зарубежной компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспатенту усилить защиту от контрафакта на маркетплейсах.
В марте глава правительства потребовал ввести дополнительные меры поддержки интеллектуальной собственности.