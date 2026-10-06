Верховный суд сохранил за итальянской Luxottica права на бренд Ray-Ban

Верховный суд РФ отказался отбирать права на бренд Ray-Ban у компании из Италии

Tекст: Мария Иванова

С иском об отмене правовой охраны трех брендов итальянской компании из-за их неиспользования выступила крупная сеть оптик «Айкрафт». Судья Верховного суда Владимир Попов изучил кассационную жалобу российской компании и не нашел оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам, передает РИА «Новости».

Один из брендов Luxottica Group был зарегистрирован в СССР еще в 1975 году. Эти товарные знаки распространяются на солнцезащитные очки, линзы, оправы, бинокли и различные оптические приборы.

Спор между компаниями начался после того, как в 2023 году «Айкрафт» зарегистрировал собственный товарный знак Ray's для продажи аналогичных товаров. Итальянский производитель успешно оспорил это в Роспатенте, сославшись на сходство со своим брендом и риск обмана покупателей.

В ответ российская сеть попыталась аннулировать регистрацию брендов Luxottica через Суд по интеллектуальным правам. Суд отклонил требования «Айкрафта», указав, что истец пытался использовать в своей деятельности сложившуюся на мировом рынке репутацию бренда зарубежной компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспатенту усилить защиту от контрафакта на маркетплейсах.

В марте глава правительства потребовал ввести дополнительные меры поддержки интеллектуальной собственности.