Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Японский истребитель заблокировал взлетную полосу аэропорта на Окинаве
Истребитель F-15 перекрыл полосу японского аэропорта Наха из-за неисправности
Вероятная неисправность шасси военного самолета F-15 привела к временному ограничению работы воздушной гавани на Окинаве.
Воздушное судно Сил самообороны Японии остановилось на территории аэропорта Наха в префектуре Окинава, передает ТАСС.
По предварительным данным, причиной происшествия стала техническая неисправность в районе шасси.
На место прибыли несколько пожарных расчетов. При этом признаков возгорания или задымления вокруг самолета не зафиксировано, информация о возможных пострадавших также отсутствует.
Из-за случившегося руководству аэропорта пришлось временно перекрыть одну из двух доступных взлетно-посадочных полос. Несмотря на ограничения, график прилета и вылета пассажирских лайнеров остался без изменений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее японский истребитель F-15 экстренно приземлился в гражданской воздушной гавани Комацу.
В январе американский военный самолет F-35A исчез с радаров у побережья Японии.
В августе прошлого года британский истребитель F-35B совершил вынужденную посадку в аэропорту Кагосимы.