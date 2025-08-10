Британский истребитель F-35B экстренно сел в аэропорту Японии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в гражданском аэропорту города Кагосима на острове Кюсю, передает ТАСС. По данным информационного агентства Киодо, британский боевой самолет пятого поколения F-35B совершил экстренную посадку, что привело к временной остановке работы взлетно-посадочной полосы и сбоям в расписании полетов.

По предварительной информации, истребитель относится к авиагруппе авианосца Prince of Wales, который находится в водах Японии и проводит совместные учения с японскими ВМС. В рамках этих маневров британские F-35B также выполняли вертикальные посадки на палубу японского вертолетоносца «Кага», проходящего модернизацию в легкий авианосец.

Токио планирует приобрести или локализовать производство по лицензии более 40 таких боевых машин. Британская авианосная ударная группа во главе с Prince of Wales с июня осуществляет поход в Индийском и Тихом океанах, неся на борту до 24 F-35B, 16 вертолетов Merlin и Wildcat, а также БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония разместила первые истребители F-35B для использования на своих авианосцах. В тот же день в Японии разбился истребитель F2.