Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.8 комментариев
Британский истребитель F-35B экстренно сел в аэропорту Японии
Британский истребитель F-35B осуществил вынужденную посадку в гражданском аэропорту Кагосимы на Кюсю, из-за чего движение временно приостановили.
Инцидент произошел в гражданском аэропорту города Кагосима на острове Кюсю, передает ТАСС. По данным информационного агентства Киодо, британский боевой самолет пятого поколения F-35B совершил экстренную посадку, что привело к временной остановке работы взлетно-посадочной полосы и сбоям в расписании полетов.
По предварительной информации, истребитель относится к авиагруппе авианосца Prince of Wales, который находится в водах Японии и проводит совместные учения с японскими ВМС. В рамках этих маневров британские F-35B также выполняли вертикальные посадки на палубу японского вертолетоносца «Кага», проходящего модернизацию в легкий авианосец.
Токио планирует приобрести или локализовать производство по лицензии более 40 таких боевых машин. Британская авианосная ударная группа во главе с Prince of Wales с июня осуществляет поход в Индийском и Тихом океанах, неся на борту до 24 F-35B, 16 вертолетов Merlin и Wildcat, а также БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония разместила первые истребители F-35B для использования на своих авианосцах. В тот же день в Японии разбился истребитель F2.