Генерал ВСУ Романенко предложил мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию

Tекст: Денис Тельманов

О планах мобилизовать молодежь в трудовую армию и привлечь ее к работе на оборонных предприятиях сообщил в эфире украинского радио NV экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает ТАСС.

Он отметил, что Украина должна перевести экономику на военное положение и прекратить выезд молодежи за границу, чтобы восполнить нехватку кадров на оборонных производствах.

Романенко подчеркнул: «Не хотят идти в армию – пусть идут на военные предприятия. У нас за два последних месяца более 100 тыс. молодежи уехало, причем часть из них ушла с оборонных производств».

Экс-генерал также отметил, что стране требуется полная мобилизация, однако не уточнил, кого именно она должна касается. С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, а с апреля 2024 года возраст для призыва снижен до 25 лет. 18 мая 2024 года вступил в силу закон, усиленный ужесточением правил мобилизации, из-за чего многие мужчины лишились отсрочки или права на бронь.

Несмотря на это, проблема нехватки солдат осталась нерешенной, и украинские власти не исключают снижение возраста мобилизации до 18 лет. В феврале 2024 года Минобороны начало набирать мужчин на контрактную службу с 18 лет.

В конце августа был разрешен выезд мужчин от 18 до 22 лет во время военного положения, что вызвало массовый отток молодых людей за границу. Теперь растет число призывов к отмене этого решения из-за увеличения дефицита работников в экономике. Многие остающиеся предпочитают трудиться в тени, чтобы не попасть в базы военкоматов.

В ответ на удары Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине, применив в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.