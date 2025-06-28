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Украинка отказалась фотографироваться с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду
Украинка отказалась фотографироваться с россиянками на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду
На юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками после совместного награждения.
Украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой после церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду, передает РИА «Новости».
Андращук заняла третье место, Кувшинова стала чемпионкой, а Чистякова завоевала серебро. После завершения награждения Андращук покинула пьедестал, проигнорировав просьбу организаторов сделать совместное фото призеров.
В тот же день прошли соревнования среди юниоров по прыжкам с трехметрового трамплина. Россиянин Кирилл Косимов завоевал бронзу, а первое и второе места заняли украинцы Назар Кононенко и Дмитрий Степанов. Все трое спортсменов остались на подиуме для фотосессии, однако между ними находились представители оргкомитета.
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