Украинка отказалась фотографироваться с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду

Украинка отказалась фотографироваться с россиянками на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

Tекст: Мария Иванова

Украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой после церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду, передает РИА «Новости».

Андращук заняла третье место, Кувшинова стала чемпионкой, а Чистякова завоевала серебро. После завершения награждения Андращук покинула пьедестал, проигнорировав просьбу организаторов сделать совместное фото призеров.

В тот же день прошли соревнования среди юниоров по прыжкам с трехметрового трамплина. Россиянин Кирилл Косимов завоевал бронзу, а первое и второе места заняли украинцы Назар Кононенко и Дмитрий Степанов. Все трое спортсменов остались на подиуме для фотосессии, однако между ними находились представители оргкомитета.

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