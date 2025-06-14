Украинские гимнасты устроили дебош в отеле после провала на чемпионате Европы

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет украинское издание «Телеграф», оргкомитет чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Лейпциге выставил сборной Украины счет на сумму 370 евро из-за инцидента.

Два спортсмена, Олег Верняев и Владислав Грик, оставшиеся без медалей, повредили две прикроватные и одну настольную лампу, а также крышку унитаза. Кроме того, сифон в ванной оказался засорен рвотными массами, передает РИА «Новости».

«Телеграф» опубликовало фотографии разгромленного гостиничного номера и назвало поведение представителей сборной Украины недостойным. Организаторы потребовали оплатить не только ремонт, но и спецуборку помещения.

Олег Верняев, олимпийский чемпион и многократный чемпион Европы, возместил ущерб за свой счет.

Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Сборная Украины завершила турнир с одной бронзовой медалью.

В мае Федерация дзюдо Украины решила не отправлять делегацию на чемпионат мира после разрешения белорусам выступать под национальной символикой.

Ранее сообщалось, что на церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.