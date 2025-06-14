14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.15 комментариев
Украинские гимнасты устроили дебош в отеле после провала на чемпионате Европы
В Германии два украинских гимнаста после неудачного выступления на чемпионате Европы устроили погром в гостиничном номере, разрушив мебель и сантехнику, после чего оргкомитет выставил сборной счет на 370 евро, сообщили СМИ.
Как пишет украинское издание «Телеграф», оргкомитет чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Лейпциге выставил сборной Украины счет на сумму 370 евро из-за инцидента.
Два спортсмена, Олег Верняев и Владислав Грик, оставшиеся без медалей, повредили две прикроватные и одну настольную лампу, а также крышку унитаза. Кроме того, сифон в ванной оказался засорен рвотными массами, передает РИА «Новости».
«Телеграф» опубликовало фотографии разгромленного гостиничного номера и назвало поведение представителей сборной Украины недостойным. Организаторы потребовали оплатить не только ремонт, но и спецуборку помещения.
Олег Верняев, олимпийский чемпион и многократный чемпион Европы, возместил ущерб за свой счет.
Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Сборная Украины завершила турнир с одной бронзовой медалью.
В мае Федерация дзюдо Украины решила не отправлять делегацию на чемпионат мира после разрешения белорусам выступать под национальной символикой.
Ранее сообщалось, что на церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.