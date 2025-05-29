Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Сборная Украины бойкотировала чемпионат мира по дзюдо из-за Белоруссии
Федерация дзюдо Украины решила не отправлять делегацию на чемпионат мира после разрешения белорусам выступать под национальной символикой.
О решении Федерации дзюдо Украины не отправлять свою сборную на чемпионат мира сообщает ТАСС. Причиной бойкота стало решение Международной федерации дзюдо (IJF) разрешить участникам из Белоруссии выступать на соревнованиях под государственным флагом, с гербом и гимном страны с первого июня 2025 года.
В опубликованном заявлении украинской федерации говорится: «Федерация дзюдо Украины вынуждена принять решение не направлять официальную делегацию национальной сборной на чемпионат мира. Федерация решительно осуждает решение IJF и считает его противоречащим фундаментальным принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении».
Украинская команда уже второй раз за три года бойкотирует чемпионат мира по дзюдо. В 2023 году сборная также не участвовала в турнире, тогда причиной стал допуск IJF российских и белорусских спортсменов. В 2024 году украинские дзюдоисты выходили на татами, однако не смогли завоевать ни одной медали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов до участия в чемпионате мира. Украинские спортсмены отказались выступать на турнире в связи с этим решением. Международная федерация дзюдо отказала в допуске к чемпионату мира восьми российским дзюдоистам.