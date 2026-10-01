Трамп объявил о строительстве в США заводов для систем Patriot и THAAD

Time: США начали строительство нескольких заводов для систем Patriot и THAAD

Tекст: Мария Иванова

Соединенные Штаты наращивают производственные мощности и возводят новые предприятия для выпуска вооружений и боеприпасов, включая системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, пишет Time.

Американский лидер пояснил, что оборонные компании не просто увеличивают объемы выпускаемой продукции и работают сверхурочно, но и создают колоссальный потенциал за счет дополнительных производственных площадок, отмечает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент по всей стране строятся около пяти или шести таких заводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Трамп рассказал о возможностях Вашингтона помочь Украине комплексами Patriot.

Летом политик указал на готовность американских автоконцернов производить ракеты Patriot и Tomahawk.

В прошлом году американские военные выразили беспокойство из-за истощения запасов снарядов для систем THAAD.