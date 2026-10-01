Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.0 комментариев
Трамп объявил о строительстве в США заводов для систем Patriot и THAAD
Time: США начали строительство нескольких заводов для систем Patriot и THAAD
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране ведется масштабное строительство нескольких новых заводов по производству систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD.
Соединенные Штаты наращивают производственные мощности и возводят новые предприятия для выпуска вооружений и боеприпасов, включая системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, пишет Time.
Американский лидер пояснил, что оборонные компании не просто увеличивают объемы выпускаемой продукции и работают сверхурочно, но и создают колоссальный потенциал за счет дополнительных производственных площадок, отмечает ТАСС.
По его словам, в настоящий момент по всей стране строятся около пяти или шести таких заводов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Трамп рассказал о возможностях Вашингтона помочь Украине комплексами Patriot.
Летом политик указал на готовность американских автоконцернов производить ракеты Patriot и Tomahawk.
В прошлом году американские военные выразили беспокойство из-за истощения запасов снарядов для систем THAAD.