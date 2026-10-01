Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
В Литве начали строительство завода по сборке танков Leopard
Литва начала строительство завода по сборке танков Leopard 2A8 за 29 млн евро
В Литве стартовало строительство завода по сборке и техническому обслуживанию немецких танков Leopard 2A8, первые боевые машины планируется получить в конце 2028 года.
Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа на церемонии закладки символической капсулы в Каунасской свободной экономической зоне, передает ТАСС.
Науседа отметил, что страна «показывает Европе направление укрепления оборонного потенциала, которое начинается с наших собственных инвестиций». Проект стоимостью 29 млн евро планируется завершить к ноябрю 2027 года.
К 2030 году Литва рассчитывает создать мотопехотную дивизию, основу которой составят танковые подразделения. Для этих целей Вильнюс закупает у Германии 44 танка Leopard, при этом часть техники планируется собрать на территории Литвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Науседа подтвердил готовность Литвы разместить войска на Украине.
В том же месяце литовские власти сообщили о строительстве Украиной завода боеприпасов по стандартам НАТО.
В мае сообщалось, что Германия любой ценой перебросит танковую бригаду в Литву.