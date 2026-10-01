В Литве начали строительство завода по сборке танков Leopard

Литва начала строительство завода по сборке танков Leopard 2A8 за 29 млн евро

Tекст: Мария Иванова

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа на церемонии закладки символической капсулы в Каунасской свободной экономической зоне, передает ТАСС.

Науседа отметил, что страна «показывает Европе направление укрепления оборонного потенциала, которое начинается с наших собственных инвестиций». Проект стоимостью 29 млн евро планируется завершить к ноябрю 2027 года.

К 2030 году Литва рассчитывает создать мотопехотную дивизию, основу которой составят танковые подразделения. Для этих целей Вильнюс закупает у Германии 44 танка Leopard, при этом часть техники планируется собрать на территории Литвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Науседа подтвердил готовность Литвы разместить войска на Украине.

В том же месяце литовские власти сообщили о строительстве Украиной завода боеприпасов по стандартам НАТО.

В мае сообщалось, что Германия любой ценой перебросит танковую бригаду в Литву.