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В России начались масштабные военные учения стран ОДКБ
На Чебаркульском полигоне стартовали масштабные маневры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленные на отработку учебно-боевых задач и повышение готовности сил реагирования, сообщили в Минобороны.
Министерство обороны сообщило о начале масштабных военных мероприятий на Чебаркульском полигоне, передает ТАСС.
В рамках подготовки стартовали командно-штабные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», а также специальные маневры «Поиск-2026» и «Эшелон-2026».
«Сегодня в Российской Федерации на территории полигона Чебаркульский состоялась церемония открытия командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2026», специальных учений «Поиск-2026» и «Эшелон-2026», – заявили в ведомстве.
В торжественном мероприятии участвовали начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генерального секретаря организации Мирлан Тургунбеков и командиры воинских контингентов. Сердюков выразил уверенность, что тренировки повысят готовность сил к выполнению задач и продемонстрируют решимость обеспечить коллективную безопасность.
Представитель Центрального военного округа Александр Машьянов подчеркнул важность постоянной готовности коллективных сил к совместным операциям в условиях сложной военно-политической обстановки и региональной нестабильности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, контингенты стран ОДКБ прибыли на полигон Чебаркульский в Челябинской области.
Министерство обороны Белоруссии направило своих военнослужащих для участия в этих командно-штабных маневрах.
Начальник Объединенного штаба организации Андрей Сердюков заявил о росте жесткой конфронтации между ключевыми центрами силы в мире.