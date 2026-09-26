Tекст: Тимур Шайдуллин

Взятый в плен солдат ВСУ Михаил Скляр рассказал. что военнослужащие украинской армии возводили укрепления под постоянными ударами российских войск, не имея защиты от воздушных атак. Оказавшийся в плену у группировки «Запад» боец уточнил, что работы велись на харьковском направлении, передает ТАСС.

На опубликованном Минобороны видео солдат заявил: «Нас очень долго обстреливали птичками, нас обкидывали, скидывали сбросы, и минометы там-там разбомбили нам посадку нормально». По его словам, вокруг укрытия уничтожило половину леса, при этом прикрытие с воздуха полностью отсутствовало.

На выделенных позициях изначально ничего не было, поэтому укрытия приходилось создавать с нуля. Для работы солдатам выдали только лопату, пилу и топор. Скляр также добавил, что российские бойцы отнеслись к нему с пониманием, хотя украинское командование постоянно запугивало подчиненных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска пресекли все попытки прорыва ВСУ из окружения в Харьковской области.

Ранее группировка «Север» приступила к ликвидации остатков украинских сил на северо-востоке региона. А многие военнослужащие противника начали массово сдаваться в плен под Волчанском.