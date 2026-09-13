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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего
    Кремль прокомментировал «новые предложения» по конфликту на Украине
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    При атаке беспилотников на Нижнекамск погибли два человека
    Песков оценил перспективу трехсторонних переговоров по Украине
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    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    20 комментариев
    13 сентября 2026, 11:24 • Новости дня

    Российские войска взяли под контроль Черняков в Харьковской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска сообщили о взятии населенного пункта Черняков в Харьковской области и о потерях украинских сил на нескольких направлениях фронта.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, под их полный контроль перешел населенный пункт Черняков, сообщило Минобороны в Max.

    Внутри «котла» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Малой Волчьей, Бударок и Бузово, на внешнем кольце – в районах Новоалександровки и Приколотного, продолжается уничтожение блокированных формирований в районе Ольховатки и пресечены попытки прорыва в районах Слизнево и Гогино. Внутри кольца за сутки противник потерял до 55 военнослужащих и наземный роботизированный комплекс.

    В Харьковской области также поражены формирования трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Шевченково, Старицы, Новоселовки, Погорелого, Хатнего и Федоровки. В Сумской области удары пришлись по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Дорошовки, Великой Чернетчины, Бояро-Лежачей, Сенного, Эсмани и Кровного. Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 155-мм гаубицу «Богдана».

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады президента и бригады теробороны в районах Карповки, Рубцов, Белого, Стародубовки Донецкой Народной Республики, а также Соболевки, Высшего Соленого и Песков-Радьковских Харьковской области. Потери украинской стороны составили до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Британии, 155-мм САУ «Krab» польского производства и станцию радиоэлектронной разведки.

    Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Ясногорки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Райского, Василевской Пустоши, Новоселовки, Николаевки и Ореховатки Донецкой Народной Республики.

    На этом направлении противник потерял до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак» и 17 автомобилей, уничтожены два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американская САУ «Paladin». Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и четырех бригад нацгвардии в районах Водолажского, Марьевки, Ивановки, Новотроицкого Днепропетровской области, а также Белозерского, Андреевки, Новоандреевки, Доброполья, Веровки, Юрьевки и Завидово-Кудашево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований на этом участке превысили 420 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и поразили живую силу и технику механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах Орестополя, Криворожского, Коломийцев, Павловки Днепропетровской области, а также Общего, Голубково, Воскресенки, Светлой Долины и Славного Запорожской области. Противник потерял до 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Орехова, Балабино, Запорожца, Юльевки, Запасного, Юрковки и Преображенки Запорожской области.

    Там уничтожены до 45 военнослужащих, 26 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов, их склады, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 902 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Всего с начала проведения спецоперации на Украине, по данным российского военного ведомства, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 234 975 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 912 танков и других боевых бронированных машин, 1 777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 444 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 71 789 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжали сжимать кольцо окружения противника и расширяли внешний периметр контроля.

    Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области и сузили внутреннее кольцо окружения.

    9 сентября армия России нанесла поражение подразделениям ВСУ внутри «котла» у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова и сорвала попытки прорыва окружения на внешнем кольце в районах Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    12 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области

    ВС России нанесли удар по польскому заводу Cersanit в Житомирской области

    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы поразили польское предприятие Cersanit на территории Житомирской области, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Российские военные осуществили атаку на крупный промышленный объект на территории Житомирской области, сообщил Рожин в Max. Главной целью мощного удара стал действующий завод, принадлежащий известному польскому бренду Cersanit.

    Инфраструктура предприятия по выпуску сантехники получила серьезные повреждения.

    В начале сентября военный эксперт Борис Рожин заявил о поражении завода Coca-Cola под Киевом.

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    12 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников «Герань» по центру обработки данных «ИнтерКарс» в Киеве.

    Российские беспилотники успешно поразили центр обработки данных «ИнтерКарс» в украинской столице, сообщает Минобороны.

    На территории этого объекта находились материальные средства военного назначения, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники поразили склад автозапчастей «ИнтерКарс» в Киевской области. Накануне Вооруженные силы России уничтожили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. Российские военные также нанесли групповые удары по объектам военной промышленности в нескольких регионах страны.

    Видео Минобороны удара по ЦОД «ИнтерКарс» в Киеве смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    13 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Эксперт заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Марочко заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что возможность окружения под Волчанском боевиков запрещенного в России украинского националистического батальона «Азов» говорит о раздрае в его рядах и потере боевого духа.

    «Касаемо попавших в волчанский котел «азовцев»: это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из русифицированных украинцев. Мотивация у этих боевиков, мягко говоря, плохая», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что дополнительное западное финансирование не способно решить проблемы батальона. Деньги не помогают улучшить качество личного состава и уровень его подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении.

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    13 сентября 2026, 09:16 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели ночную операцию по уничтожению логистических центров и энергообъектов на Украине, задействованных в снабжении армии, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по ключевым узлам снабжения украинской армии, передает Минобороны РФ. Атака проводилась с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В результате ночной операции поражен крупный логистический центр «Новая Почта» в населенном пункте Нерубайское Одесской области. Этот объект активно использовался для хранения и последующего распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения нужд украинских войск.

    Кроме того, ударам подверглись важные объекты энергетической инфраструктуры. Поражены электроподстанции «Усатово» в Одессе и «Новая» в Николаеве, от которых зависела работа портов и логистических комплексов в этих регионах. Также пострадали железнодорожные узлы на западе страны, через которые шли поставки западного вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим центрам в Николаеве и Николаевской области.

    Политолог Лариса Шеслер назвала этот город одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ.

    Ранее армия России поразила инфраструктуру портов Одессы и Черноморска для пресечения поставок военных грузов.

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    12 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов по порту Одессы поражено морское судно типа сухогруз, доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли удар по морскому порту Одессы, в результате чего было поражено судно типа сухогруз, сообщило в Max Минобороны. Корабль перевозил грузы военного назначения, необходимые для обеспечения украинских войск.

    Российские военные продолжают атаковать портовую инфраструктуру Украины. Удары наносятся по объектам и судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    В начале сентября российские войска уничтожили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

    В конце августа армия России нанесла удар по судну с военным грузом в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее ударные беспилотники атаковали транспортный корабль с боеприпасами в Черноморске.

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    13 сентября 2026, 00:39 • Новости дня
    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине

    Кушнер: Территориальный вопрос остается самым сложным

    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В США переговорами в Кремле и в Киеве удовлетворены и рассчитывают на трехстороннюю встречу, при этом территориальный вопрос остается самым сложным, заявил спецпредставитель президента США по Украине Джаред Кушнер.

    «Я думаю, очевидно, что в какой-то степени это определяется тем, что происходит на поле боя, где в этом смысле ситуация очень динамичная. Именно здесь позиции сторон расходятся», – приводит слова Кушнера украинское агентство УНН.

    Спецпосланник США подчеркнул, что США пытаются приложить усилия для реальной перемены в ситуации, а не ради «показательной дипломатии».

    «Если бы Украина… смогла бы отступить к этой линии, то, очевидно, остальная часть соглашения уже разработана и согласована. Украина в настоящее время этого не хочет. И, конечно, наша задача как посредников – определить, как мы можем найти креативное решение, которое не противоречило бы их желаниям и помогло бы им достичь своей цели», – сказал Кушнер на встрече в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES 2026) «Мир через силу сейчас».

    Спецпосланник США добавил, что американская сторона стремится убедить Россию урегулировать конфликт таким образом, чтобы обе стороны могли двигаться вперед  и быть уверенными в том, что повторения подобного в будущем не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме 2026 года. После переговоров с американцами в Киеве заявили об отсутствии новых идей у посланников Трампа. Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу.

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    13 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Эксперт назвал необычное обезболивающее у боевиков ВСУ под Волчанском

    Боевики ВСУ под Волчанском используют водку как анаболик

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие, заблокированные под Волчанском, используют украденную водку вместо отсутствующих обезболивающих препаратов, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    «Обезболивающее, которое они используют – это те спиртные напитки, которые им удалось в этих населенных пунктах найти, после того, как обокрали магазины», – рассказал он ТАСС.

    Киселев добавил, что блокированные боевики ВСУ массово страдают инфекционными заболеваниями.

    Ранее президент России Владимир Путин ранее сообщал о завершении окружения вражеской группировки на северо-востоке Харьковской области. В котле площадью 460 кв. км, охватывающем 27 населенных пунктов, оказалось до 2 тыс. человек. Ликвидация этой группировки позволит отодвинуть линию фронта от Белгородской области минимум на 20 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. Марочко пояснил, о чем свидетельствует окружение боевиков «Азова» у Волчанска.

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    12 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Лавров исключил остановку СВО на время переговоров по Украине

    Лавров: Россия не будет останавливать СВО на время переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    На период переговоров по украинскому урегулированию Россия не будет останавливать проведение специальной военной операции (СВО), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия не планирует приостанавливать проведение специальной военной операции на период возможного урегулирования конфликта, передают «Вести».

    На полях саммита БРИКС Лавров прокомментировал желание Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал возможный приезд главы киевского режима в Москву значительным жестом доброй воли. Это связано с тем, что украинский лидер так и не отменил декрет о запрете диалога.

    «Так что доброй воли нам не занимать. Мы по-прежнему готовы к переговорам. Но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Ранее Лавров сообщил об отказе Москвы прекращать боевые действия на время возможных переговоров с Киевом.

    Месяцем ранее министр разъяснил невозможность заморозки конфликта по текущей линии фронта без долгосрочного урегулирования.

    До этого Лавров указал на абсолютную недоговороспособность киевского режима с момента государственного переворота.

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    12 сентября 2026, 19:11 • Новости дня
    Взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    Серия мощных взрывов прогремела в Луцке Волынской области, Сумах и Днепропетровске, сообщили украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале сообщил, что в Луцке был слышен звук взрыва, передает РИА «Новости».

    Журналисты также проинформировали о взрывах в Сумах и Днепропетровске. Отмечается, что ранее в субботу в Волынской и Днепропетровской областях уже неоднократно фиксировались аналогичные ситуации.

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, во всех указанных регионах непрерывно звучал сигнал воздушной тревоги.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

    ВС России также нанесли удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области.

    Комбинат «Запорожсталь» получил критические повреждения в третий раз за месяц.

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    12 сентября 2026, 12:25 • Новости дня
    Сотрудники украинских ТЦК сбежали из Константиновки за год до освобождения

    Украинская администрация покинула Константиновку весной 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники военкомата и киевская администрация Константиновки в Донецкой Народной Республике первыми сбежали из города еще весной 2025 года, за год до его освобождения российскими войсками, рассказал житель Константиновки Николай Терзи.

    Сотрудники украинских военкоматов и администрация Константиновки покинули город еще весной 2025 года, передает РИА «Новости». Это произошло за год до того, как населенный пункт перешел под контроль российских войск.

    «Вместо военкомата у нас ТЦК, они съехали, и, соответственно, с ними все руководство уехало… зима-весна 2025 года», – рассказал беженец Николай Терзи. Он также подтвердил, что представители администрации и ТЦК уехали первыми.

    К концу лета 2025 года Константиновку покинули правоохранительные органы и экстренные службы. Полицейские появлялись в городе лишь в часы отмены комендантского часа – с 11:00 до 17:00. О полном освобождении населенного пункта начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 3 июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской рассказал о завершении зачистки городских кварталов от украинских боевиков. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал этот населенный пункт важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения российских войск.

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    12 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Мужчина погиб при взрыве дрона в Белгородской области

    Детонация FPV-дрона в Белгородской области привела к гибели мужчины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области сдетонировал FPV-дрон, в результате чего один человек получил тяжелые ранения и скончался на месте происшествия.

    В Белгородской области мужчина погиб в результате атаки беспилотника, сообщает оперштаб региона. Трагедия произошла в Грайворонском округе.

    «В Грайворонском округе в селе Доброе при детонации FPV-дрона мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте», – говорится в сообщении штаба.

    В этом же населенном пункте второй дрон повредил автомобиль. В самом городе Грайворон взрыв беспилотника привел к выбитым окнам в хозяйственной постройке и повреждению кабины сельскохозяйственной техники. В селе Новостроевка-Первая удар пришелся по территории предприятия, где пострадал трактор.

    Атаки зафиксированы и в других районах области. В селе Борисовка Волоконовского округа беспилотник повредил стену и остекление частного дома. В Ясных Зорях Белгородского округа взрыв пробил крышу жилого здания. В Стригунах Борисовского округа дрон сдетонировал во дворе, посек кровлю дома. В селе Белянка Шебекинского округа повреждены две единицы техники на предприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 сентября в результате массированных атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали семь мирных жителей.

    6 сентября из-за ударов дронов по нескольким муниципалитетам региона погибли два человека. А в середине августа серия атак БПЛА по автобусу и автомобилям привела к ранениям десяти граждан.

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    12 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Песков оценил шансы на успех миротворческих усилий США

    Песков заявил об ожидании плодов от миротворческих усилий США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России рассчитывают на успех возобновившихся миротворческих усилий Соединенных Штатов, несмотря на текущее отсутствие прямого сотрудничества между странами, заявили в Кремле.

    Россия рассчитывает на успешный исход активизировавшихся мирных инициатив Вашингтона, сообщил в интервью «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Пока сотрудничества с американцами нет. Давайте исходить из этого. Есть миротворческие усилия американцев, за что мы им очень благодарны, которые продолжаются, которые сейчас снова активизировались», – отметил Песков.

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что возобновление торговых и экономических связей принесло бы пользу обеим сторонам. По его словам, заинтересованность в восстановлении контактов уже проявляют различные компании.

    В то же время конкретных механизмов взаимодействия и совместных проектов сейчас не существует, добавил Песков. А сроки возможного восстановления отношений напрямую зависят от развития ситуации вокруг урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами стала небольшим шагом к мирному урегулированию.

    Российский лидер высоко оценил миротворческие усилия президента США Дональда Трампа. При этом в ближайшее время визиты высокопоставленных американских представителей в Москву не ожидаются.

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    12 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Обломки беспилотника повредили детский футбольный клуб в Таганроге

    Упавшие обломки дрона повредили детский спортклуб и склад в Таганроге

    Tекст: Вера Басилая

    Частный спорткомплекс «Авангард» и торговые помещения пострадали в результате падения обломков БПЛА в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    В результате инцидента в Таганроге пострадала гражданская инфраструктура. Помимо спортивного объекта, пожар охватил продуктовый склад и сетевой супермаркет «Светофор», сообщил Слюсарь в Max.

    «Повреждения получил частный детский футбольный клуб «Авангард». Ежедневно здесь занимаются футболом более 300 детей в возрасте от четырех лет и подростков», – написал глава региона.

    Он добавил, что на территории комплекса находятся крытый манеж и поле для игры. По словам руководителя области, этот объект подвергается удару уже во второй раз, ранее владелец полностью восстановил его за свой счет.

    Происшествие на всех поврежденных объектах обошлось без жертв и пострадавших среди населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году обломки дрона уже повреждали здание этого спортивного комплекса.

    Ранее Слюсарь сообщил, что в субботу над Ростовской областью сбили более 70 БПЛА. Обломки беспилотника упали в Таганроге. Из-за этого загорелось здание магазина.

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    12 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Дроны ВСУ ранили четырех мирных жителей при обстреле ЛНР

    При обстреле десяти муниципалитетов ЛНР ранены четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате массированных ударов украинских войск по десяти муниципалитетам Луганской Народной Республики ранения получили четыре мирных жителя, повреждены дома и объекты инфраструктуры.

    За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали десять муниципалитетов ЛНР и ранили четырех человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    «Неонацисты продолжают террористические атаки: ранены четыре человека», – заявил Пасечник и добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    В Северодонецке боевики ударили по легковому автомобилю возле супермаркета, в результате чего пострадал пожилой мужчина. На трассе Старобельск – Марковка вражеский беспилотник атаковал машину, ранив 67-летнего местного жителя. На дороге Красный Луч – Лутугино под удар попал грузовик, пострадали водитель и экспедитор.

    Всего под огнем оказались десять муниципалитетов республики. Зафиксированы повреждения жилых домов, транспортных средств и коммунальной инфраструктуры. В трех районах из-за падения обломков дронов возникли пожары, последствия которых оперативно ликвидируют спасатели.

    Следователи фиксируют последствия преступлений украинских военных. Кроме того, системами противовоздушной обороны над территорией республики было уничтожено около 130 воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября при украинских ударах по 14 муниципалитетам Луганской Народной Республики пострадали семь мирных жителей.

    Днем ранее в результате атак украинских вооруженных формирований на территорию региона погибли пять человек. А в первый день осени прицельные атаки дронов ВСУ на гражданские автомобили унесли жизни четырех мирных жителей.

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