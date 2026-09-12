В Киеве заявили об отсутствии новых идей у посланников Трампа

Tекст: Вера Басилая

По словам Буданова, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер во время визита в Киев не представили принципиально новых предложений по урегулированию украинского конфликта, передает портал «Вести».

Буданов заявил, что переговорный процесс удалось оживить, несмотря на отсутствие прорывных инициатив. «Кардинально новых идей пока нет, но они обновляются. Мы ищем новые подходы для решения старых вопросов, скажем так», – пояснил он в интервью украинским журналистам.

Пятого сентября Уиткофф и Кушнер посетили Москву, где встретились с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день американские представители провели переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина с американскими посланниками конструктивной.

После переговоров в Москве Стив Уиткофф и Джаред Кушнер улетели на правительственном спецсамолете.

Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме 2026 года.