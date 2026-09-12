Минсельхоз опроверг слухи о проблемах с экспортом российского зерна

  • Новость часаНанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    В Германии пригрозили применить против АдГ беспрецедентную статью конституции
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Кремль: Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято
    Песков: Россия предельно ясно заявила о недопустимости западных войск на Украине
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    12 сентября 2026, 17:55 • Новости дня

    Минсельхоз опроверг слухи о проблемах с экспортом российского зерна

    Глава Минсельхоза Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом зерна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут опровергла слухи о трудностях с экспортом российской агропродукции, подчеркнув бесперебойность поставок.

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила об отсутствии трудностей с экспортом российской агропродукции.

    «Это самая большая ценность, все мы вывозим», – подчеркнула глава ведомства в беседе с журналистом Александром Юнашевым, которую он привел в своем Telegram-канале «Юнашев Live».

    По ее словам, для обеспечения стабильных поставок уже запущен логистический коридор через Балтику и Каспий. Иностранные партнеры заверили российскую сторону, что не станут вводить ограничения на транзит зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии запланировали введение пошлины в 300% на транзит российского зерна. Для решения логистических проблем Минсельхоз предложил перенаправить грузовые потоки через порты Балтийского и Каспийского морей.

    Месяцем ранее сообщалось, что российские аграрии собрали свыше 72 млн тонн урожая.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

    Комментарии (14)
    11 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    @ Sam Wolfe/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские представители примут участие в министерской встрече Группы двадцати по энергетическим вопросам, которая пройдет на следующей неделе в американском штате Техас, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    Соединенные Штаты направили российской стороне приглашение на министерское совещание Группы двадцати по энергетике, передает ТАСС. Мероприятие запланировано на 14-16 сентября и пройдет в Хьюстоне, штат Техас.

    «Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», – отмечается в сообщении агентства Reuters.

    Ранее российская делегация уже участвовала в мероприятиях G20 на территории США. Так, министр финансов Антон Силуанов присутствовал на встрече в Северной Каролине в конце августа – начале сентября. Кроме того, представители России участвовали в совещании по инновациям.

    В текущем году председательство в Группе двадцати осуществляют Соединенные Штаты. Итоговым событием станет саммит на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20.

    Российский министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом перспективы двусторонних финансовых отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активную работу российской делегации на декабрьской встрече лидеров G20 в Майами.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 18:50 • Новости дня
    Anthropic заблокировала якобы связанные с российскими СМИ аккаунты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Технологическая компания Anthropic заблокировала аккаунты пользователей, якобы создававших контент для российских медиа, включая Sputnik и RT.

    Технологическая компания Anthropic заблокировала аккаунты, предположительно связанные с производством контента для российских медиа, пишет RT со ссылкой на пресс-релиз организации.

    В документе уточняется, что ограничения коснулись пользователей, работающих со Sputnik и RT. Сообщается, что четыре заблокированных профиля якобы применялись для «операций влияния» за рубежом.

    «Это успех. Мой канал в бан-листе ИИ-компании «Атропик». Мои материалы переводились на испанский язык и появлялись в испаноязычной версии «Спутника». В общем, очередное признание мощи тоталитарной поступи. Продуктами «Атропик» не пользовался и не планирую. Надеюсь увидеть, что им когда-нибудь и где-нибудь прилетит по ЦОДам», – прокомментировал решение компании военблогер Борис Рожин, известный в сети под ником Colonelcassad.

    По данным компании, деятельность этих аккаунтов распространялась на ряд государств. В частности, упоминаются страны Латинской Америки, Африки, а также Молдавия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом этого года американские власти запретили зарубежным пользователям работать с передовыми алгоритмами Anthropic.

    Позже технические специалисты компании приехали в Вашингтон для обсуждения экспортных ограничений. Ранее корпорация Meta заблокировала в своих социальных сетях аккаунты телеканала RT и других российских СМИ.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Голосование на выборах в Госдуму впервые запустили в ливийском Бенгази

    Tекст: Денис Тельманов

    В ливийском Бенгази впервые организовали досрочное голосование для граждан России на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, сообщил советник-посланник российского посольства Николай Лукашин.

    Досрочное голосование россиян на парламентских выборах впервые организовали на востоке Ливии в Русском доме, передает РИА «Новости». Лукашин уточнил, что процедуру проводят дипломаты при содействии местного культурного центра.

    «Сотрудники посольства РФ в Ливии при содействии Русского дома в Бенгази 11 сентября проводят досрочное голосование на выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва», – сообщил Лукашин.

    Директор Русского дома в Бенгази Роман Осин добавил, что мероприятие проходит при высокой активности граждан.

    По его словам, для соотечественников это возможность выразить отношение к родине. В целом за рубежом голосование пройдет на 333 участках в 152 странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы за пределами России стартовало в 45 странах мира.

    Министерство иностранных дел организует около 350 избирательных участков в других государствах.

    Посольство России в Латвии попросило местные власти обеспечить повышенные меры безопасности в день выборов.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    При столкновении автомобилей в Архангельской области погибли 12 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Холмогорском районе Архангельской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля, по предварительным данным, погибли 12 человек, сообщило МЧС по Архангельской области.

    В МЧС сообщили, что 12 человек погибли в результате столкновения трех транспортных средств в Архангельской области, передает ТАСС. Трагедия произошла в Холмогорском районе.

    Участниками ДТП стали микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль. По данным регионального управления МВД, авария привела к человеческим жертвам, при этом точное число пострадавших и погибших уточняется.

    В январе в Холмогорском округе Архангельской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали девять человек.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Россиянке в США пригрозили 20 годами тюрьмы за дебош в самолете

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданка России Кристина Кедышева может провести более 20 лет в американской тюрьме из-за агрессивного поведения на борту самолета, сообщили в окружном суде штата Мэн.

    «Подзащитная оставлена под стражей без возможности выхода под залог», – приводит РИА «Новости» сообщение инстанции. Вскоре состоятся предварительные слушания по этому делу. Кедышеву обвиняют по двум статьям: создание помех действиям летного экипажа и нападение.

    По первому обвинению ей грозит до 20 лет тюрьмы, по второму – до одного года. Также предусмотрены штрафы в размере 250 тыс. и 100 тыс. долларов соответственно.

    Инцидент произошел 8 сентября на рейсе Милан – Ньюарк. По данным следствия, женщина требовала алкоголь, отказалась занять свое место и попыталась открыть заднюю дверь самолета.

    Чтобы успокоить пассажирку, потребовались усилия пяти членов экипажа и других пассажиров. Кедышева нанесла удары, укусила бортпроводника и поцарапала пассажира. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Бангор в штате Мэн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года МВД России инициировало создание единого федерального списка деструктивных авиапассажиров.

    В декабре прошлого года самолет рейса Москва – Новокузнецк вернулся в аэропорт Шереметьево из-за агрессивной пассажирки.

    Ранее в США правоохранители задержали другую гражданку России за нападение на офицера пограничной службы.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Уголовное дело возбудили после нападения на школьницу в Екатеринбурге

    СК возбудил дело о покушении на убийство школьницы в Екатеринбурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на 13-летнюю школьницу с канцелярским ножом, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

    Инцидент произошел вечером 10 сентября в микрорайоне Синие Камни Екатеринбурга. Неизвестный нанес 13-летней пострадавшей несколько ранений канцелярским ножом. Девочка сумела вырваться и скрыться от нападавшего.

    «В целях установления всех обстоятельств случившегося следственным путем возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», – сообщил РИА «Новости» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. В городском УМВД подтвердили регистрацию заявления и начало изучения записей с камер видеонаблюдения.

    Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что полицейские уже проводят оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранители активно работают над установлением личности предполагаемого преступника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Свердловской области 13-летняя девочка ударила ножом сверстницу. В феврале в Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника.

    А в Красноярском крае напавшей на ученицу с ножом школьнице предъявили обвинение в покушении на убийство.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Верховный суд отказался переводить «битцевского маньяка» ближе к Москве

    ВС отклонил жалобу маньяка Пичушкина на отказ в переводе в другую колонию

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный суд (ВС) России отклонил жалобу «битцевского маньяка» Александра Пичушкина на отказ перевести его в исправительное учреждение ближе к столице.

    Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Александра Пичушкина на решение нижестоящих инстанций, передает РИА «Новости». «Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», – указано в картотеке дел.

    В 2025 году Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск осужденного о переводе в колонию ближе к столице. Свою просьбу он аргументировал тем, что до ареста проживал в Москве, где сейчас находится его мать. Апелляционная и кассационная инстанции признали это решение законным.

    Пичушкин также требовал взыскать со ФСИН 100 тыс. рублей за моральные страдания. Он утверждал, что заболел из-за сурового климата в колонии «Полярная сова», расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае кассационный суд отклонил жалобу серийного убийцы на отказ в переводе поближе к столице.

    В конце прошлого года Мосгорсуд оставил в силе решение первой инстанции по этому делу. Изначально преступник потребовал от ФСИН сто тысяч рублей компенсации за суровый климат Ямала.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова

    Euronews: Франция поддержала предложение Словакии снять санкции с Усманова

    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова
    @ usmanov53/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению российского предпринимателя Алишера Усманова из европейских санкционных списков, что вызвало недовольство среди других стран Евросоюза, сообщил телеканал Euronews.

    «Правительство Франции присоединилось к Словакии в попытках добиться исключения российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка», – говорится в сообщении Euronews.

    Подобный шаг французских властей вызвал сильное раздражение у европейских партнеров, отмечает телеканал. Дипломаты считают, что в основе такого решения лежат экономические мотивы, и большинство государств ЕС не разделяют позицию Парижа.

    Ранее Словакия уже вызывала недовольство коллег по Евросоюзу, создавая препятствия при продлении санкций в марте. Теперь позиция Франции может дополнительно осложнить процесс продления ограничений, который требует единогласного одобрения всех стран.

    Париж называет снятие санкций с Алишера Усманова политическим компромиссом со Словакией, чтобы избежать блокировки решений со стороны Братиславы. Страны Евросоюза должны согласовать продление санкций до 15 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Германии запретил люксембургскому медиахолдингу называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar.

    Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против бизнесмена по подозрению в отмывании денег.

    До этого Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Михаила Фридмана и Петра Авена об отмене персональных ограничений.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    Синоптик Тишковец спрогнозировал аномально теплую зиму в России

    Синоптик Тишковец пообещал аномально теплую и снежную зиму в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предстоящая зима на большей части территории страны ожидается непривычно теплой и влажной из-за влияния климатического феномена Эль-Ниньо, сопровождаясь обилием осадков, прогнозируют метеорологи.

    Предстоящая зима на большей части территории страны окажется аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил РИА «Новости», что сильные холода ожидаются только в арктической зоне, на севере Сибири, Чукотке и в районе Берингова моря.

    «На мой взгляд, в этом году зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова моря, Чукотского моря – здесь будет очень холодно, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величина», – рассказал Тишковец.

    Максимум аномального тепла в Центральной России и южных регионах придется на февраль. По словам синоптика, потепление будет сопровождаться повышенным количеством осадков. В декабре их объем будет близок к норме, а в январе превысит ее на 30-40%.

    Метеоролог отметил, что причиной таких изменений стало рекордное Эль-Ниньо – потепление вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Это явление скажется не только на зиме, но и на весне с летом. Однако зима не будет постоянно слякотной: возможны сильные снегопады, которые из-за оттепелей будут оседать, вызывая туманы и сбои в транспортном сообщении. Также вероятны сильные снежные бури, известные как «черная пурга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Гидрометцентра Юрий Симонов спрогнозировал нестабильную зиму с затяжными оттепелями. А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек сокращение продолжительности традиционной русской зимы.

    Ранее ученые Всемирной метеорологической организации ООН предупредили об экстремальном повышении температуры на планете из-за Эль-Ниньо.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    В Петербурге встретили ковчег с мощами святого Дмитрия Донского
    В Петербурге встретили ковчег с мощами святого Дмитрия Донского
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Казанский кафедральный собор Петербурга доставили ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского накануне крестного хода в честь Александра Невского.

    Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Димитрия Донского доставили в Казанский кафедральный собор Петербурга, передает ТАСС. Принесение святыни состоялось в канун общегородского крестного хода в честь Александра Невского.

    После торжественной встречи прошел молебен, который возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В богослужении приняли участие председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, вице-губернатор Борис Пиотровский и многочисленные верующие.

    «В 18.00 будет совершаться всенощное бдение, посвященное памяти Александра Невского. До 20.30 будет открыт собор, люди будут прикладываться к святым мощам», – сообщил журналистам председатель приходского совета Казанского собора протоиерей Александр Пашков. Он добавил, что 12 сентября утром пройдет божественная литургия, после чего мощи перенесут в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры.

    Ковчег вместе с Казанской иконой Божией Матери пронесут во главе молитвенного шествия по Невскому проспекту. По окончании крестного хода и молебна на площади Александра Невского рака будет доступна для почитания в лавре с 13.30 до 20.00 мск.

    Ранее патриарх Кирилл совершил молебен перед этой святыней на общемосковском крестном ходе.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о доставке малого ковчега с частицей мощей великого князя на мемориал Саур-Могила.

    Русская православная церковь месяцем ранее подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе Московского Кремля останков великого князя.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    World Aquatics обязала организаторов соревнований выдавать визы россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международная федерация плавания (World Aquatics) потребовала от организаторов соревнований обеспечивать визами атлетов из России, сообщил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин.

    Принимающие международные соревнования по плаванию страны обязали гарантировать беспрепятственное получение виз для российских и белорусских спортсменов, сообщил Габдуллин на форуме «Экспобаскет», передает ТАСС.

    «Мы добились от World Aquatics решения на президиуме о том, что страны, которые берут на себя проведение больших международных стартов, должны обязательно подписать согласие, что правительство стран не будет мешать российским и белорусским спортсменам получать визы, что не будет абсолютно никакого давления», – заявил Габдуллин.

    По его словам, при невыполнении этих условий организация лишит страну права принимать чемпионаты и кубки. Турниры перенесут в места с более лояльным отношением. Такого результата удалось достичь благодаря личным контактам председателя ФВВСР Дмитрия Мазепина с руководством федерации.

    Напомним, в апреле прошлого года World Aquatics сняла ограничения с российских и белорусских пловцов, разрешив им выступать с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время Европейская федерация водных видов спорта предложила отложить допуск российских атлетов с национальной символикой до осени 2026 года.

    Месяцем ранее российские спортсмены рисковали пропустить мировое первенство по академической гребле в Нидерландах из-за задержек с оформлением въездных виз.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    МВД предложило отменить автопошлины для жителей воссоединенных регионов
    МВД предложило отменить автопошлины для жителей воссоединенных регионов
    @ Игорь Маслов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел России разработало проект правительственного постановления, освобождающий жителей воссоединенных регионов от уплаты пошлин и сборов? которые были зарегистрированы до конца 2025 года.

    Документ предполагает отмену таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины при постановке на учет машин, зарегистрированных до конца 2025 года, передает ТАСС.

    «Положения проекта постановления касаются автовладельцев, транспортные средства которых зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года на воссоединенных территориях. В соответствии с проектом постановления, регистрация такого транспорта будет осуществляться без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины», – рассказали в Госавтоинспекции.

    Кроме того, инициатива избавляет водителей от необходимости проходить оценку соответствия автомобилей техническим регламентам, а также предоставлять диагностические карты и таможенные документы. В ведомстве подчеркнули, что эти шаги призваны защитить законные права граждан на использование их машин. Новые правила затронут как обычных жителей, так и организации, работающие на воссоединенных территориях.

    Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон об упрощении процедуры регистрации транспортных средств в новых субъектах страны.

    Власти обязали жителей этих регионов заменить национальные автомобильные номера на российские до конца 2025 года.

    МВД России отменило обязательное предоставление полиса ОСАГО при постановке машин на учет.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Медведев: Политический режим в Киеве уйдет в небытие

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность в неизбежном исчезновении нынешнего киевского политического режима и полном уничтожении военной машины противника.

    Медведев заявил, что Россия доведет до победного конца специальную военную операцию и уничтожит военную машину противника. «Их политический режим все равно уйдет в небытие», – сказал он в видео, опубликованном в его канале на платформе Max.

    По словам зампреда Совбеза, необходимо поставить твердую точку в текущем конфликте. «Понятно, мы раздавим эту гадину, и она будет уничтожена», – заявил Медведев.

    «Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку, так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново все это отматывать», – добавил он.

    Ранее Медведев напомнил о способности российского военного потенциала стереть в пыль объекты противника.

    До этого Медведев подчеркнул важность завершения конфликта исключительно на условиях Москвы.

    В феврале Медведев назвал исчезновение нынешнего украинского политического режима необходимым условием для устойчивости международных отношений.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 21:59 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали приход дождливой и теплой недели в Москву

    Синоптик Макарова: Дождливая и теплая неделя ожидается в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова пообещала москвичам теплую погоду с небольшими осадками на протяжении почти всей предстоящей недели.

    Жителей и гостей столицы ожидают кратковременные дожди, передает РИА «Новости». По словам специалиста, сухим выдастся лишь первый рабочий день.

    «Осадки не исключаются в течение следующей недели, у нас только понедельник преимущественно без осадков, а все остальные дни будут с дождем, преимущественно небольшим», – заявила Макарова.

    При этом температурный фон в городе останется комфортным. Синоптик уточнила, что сквозь облака периодически будет проглядывать солнце, поэтому москвичи смогут насладиться ясными периодами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила об умеренных осадках в столичном регионе.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о кратковременных дождях.

    Синоптики спрогнозировали грозы при температуре до 23 градусов тепла.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    Западная помощь Киеву сравнялась с украинским ВВП 2021 года
    Названы возможные причины крушения самолета в Татарстане
    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
    Общегородской крестный ход с мощами Дмитрия Донского прошел в Петербурге
    Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой
    Агроном назвала культуры, которые дачникам стоит посадить до зимы

    Российская авиация получила новый знак качества

    Россия заключила крупнейшую со времен Cоветского Cоюза экспортную сделку именно в гражданской авиации. Речь идет о соглашении на поставку 105 российских самолетов Ил-114 трем индийским заказчикам. Только на прямом экспорте РФ может заработать 3-4 млрд долларов, но реальная экономика намного шире. Подробности

    Перейти в раздел

    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие

    ВС России расширяют номенклатуру целей для ударов на Украине. Так, впервые поражен дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Как ожидают в экспертном сообществе, разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены. Подробности

    Перейти в раздел

    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции

    Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической». Почему французы при ярко пробрюссельском президенте Макроне все хуже относятся к Евросоюзу и грозит ли Франции сценарий выхода из ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации