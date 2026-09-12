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Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
ВС России нанесли удар по польскому заводу Cersanit в Житомирской области
Вооруженные силы поразили польское предприятие Cersanit на территории Житомирской области, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Российские военные осуществили атаку на крупный промышленный объект на территории Житомирской области, сообщил Рожин в Max. Главной целью мощного удара стал действующий завод, принадлежащий известному польскому бренду Cersanit.
Инфраструктура предприятия по выпуску сантехники получила серьезные повреждения.
В начале сентября военный эксперт Борис Рожин заявил о поражении завода Coca-Cola под Киевом.
В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные.
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