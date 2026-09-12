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Индийский журналист назвал рукопожатие Владимира Путина «железным»
Индийский журналист Ракеш назвал рукопожатие Владимира Путина «железным»
Журналист из Индии Кумар Ракеш назвал рукопожатие президента России Владимира Путина «железным», вспомнив их личную встречу в Кремле более двадцати лет назад.
Индийский журналист Кумар Ракеш поделился с РИА «Новости» воспоминаниями о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2005 году. Тогда репортер сопровождал бывшего президента Индии Абдула Калама во время официального визита в Москву.
После завершения переговоров лидеры вышли к прессе, и журналист попросил российского руководителя пожать ему руку. «Я сказал ему: «Ваше рукопожатие – словно железо». Он улыбнулся. Для меня это один из самых памятных моментов в жизни», – рассказал Ракеш.
Репортер добавил, что до сих пор испытывает трепет, когда видит кадры встреч Владимира Путина с мировыми лидерами, такими как Дональд Трамп или Нарендра Моди. По его словам, эти моменты напоминают ему о личном опыте общения.
«Это действительно железный человек России. Думаю, можно сказать — железный человек мира. Твердый в принятии решений, в управлении, в политике», - добавил Ракеш.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обсуждении Владимиром Путиным и Нарендрой Моди важных мировых проблем во время совместных поездок на автомобиле.
Ранее индийский премьер поделился совместным снимком с российским лидером по пути на Всемирные игры кочевников.