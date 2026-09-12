Индийский журналист назвал рукопожатие Владимира Путина «железным»

Индийский журналист Ракеш назвал рукопожатие Владимира Путина «железным»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Индийский журналист Кумар Ракеш поделился с РИА «Новости» воспоминаниями о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2005 году. Тогда репортер сопровождал бывшего президента Индии Абдула Калама во время официального визита в Москву.

После завершения переговоров лидеры вышли к прессе, и журналист попросил российского руководителя пожать ему руку. «Я сказал ему: «Ваше рукопожатие – словно железо». Он улыбнулся. Для меня это один из самых памятных моментов в жизни», – рассказал Ракеш.

Репортер добавил, что до сих пор испытывает трепет, когда видит кадры встреч Владимира Путина с мировыми лидерами, такими как Дональд Трамп или Нарендра Моди. По его словам, эти моменты напоминают ему о личном опыте общения.

«Это действительно железный человек России. Думаю, можно сказать — железный человек мира. Твердый в принятии решений, в управлении, в политике», - добавил Ракеш.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обсуждении Владимиром Путиным и Нарендрой Моди важных мировых проблем во время совместных поездок на автомобиле.

Ранее индийский премьер поделился совместным снимком с российским лидером по пути на Всемирные игры кочевников.