В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Моди опубликовал совместное фото с Путиным в автомобиле
Глава индийского правительства Нарендра Моди поделился совместным снимком с президентом России Владимиром Путиным, сделанным по пути на Всемирные игры кочевников.
Моди разместил в социальной сети Instagram* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской) фотографию с Путиным, передает ТАСС.
«По пути на Всемирные игры кочевников с президентом Путиным», – написал индийский премьер под опубликованным снимком.
Лидеры двух государств совместно прибыли на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников. Отмечается, что перед посещением спортивного комплекса «Бишкек Арена» политики провели двусторонние переговоры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии провели двустороннюю беседу в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.
Российский президент отметил уверенный рост торгово-экономического сотрудничества двух государств.
Индийский премьер-министр поблагодарил своего коллегу на русском языке.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ