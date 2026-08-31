Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе беседы глава индийского правительства затронул ситуацию на Украине. Моди отметил необходимость мирного урегулирования и призвал продолжать движение в этом направлении, передает РИА «Новости».

Кроме того, премьер-министр Индии предложил обсудить связанные с этим вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Нью-Дели. В сентябре российский президент должен принять участие в саммите БРИКС.

В ответ Путин заявил, что Россия придерживается обозначенного направления.

«Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», – сказал президент России после выступления Моди.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала украинского кризиса. Путин заявил о скором завершении этого конфликта.

В конце прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил за скорейшее установление мира.