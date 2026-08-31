В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом российский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.
В ходе беседы глава индийского правительства затронул ситуацию на Украине. Моди отметил необходимость мирного урегулирования и призвал продолжать движение в этом направлении, передает РИА «Новости».
Кроме того, премьер-министр Индии предложил обсудить связанные с этим вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Нью-Дели. В сентябре российский президент должен принять участие в саммите БРИКС.
В ответ Путин заявил, что Россия придерживается обозначенного направления.
«Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», – сказал президент России после выступления Моди.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала украинского кризиса. Путин заявил о скором завершении этого конфликта.
В конце прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил за скорейшее установление мира.