В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
Путин расширил штат центрального аппарата ФСО
Путин расширил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек
Президент России Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата ФСО до 812 человек.
Глава государства утвердил новые нормативы, согласно которым максимальное число сотрудников охранного ведомства возросло на 27 позиций, передает РИА «Новости».
«Установить с 1 июля 2026 года предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации в количестве 812 человек», – отмечается в тексте указа президента.
До этого штатное расписание ведомства корректировалось 1 января 2025 года. Тогда лимит был установлен на уровне 785 служащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года президент России расширил штат центрального аппарата Федеральной службы охраны.
В декабре 2024 года ведомство запланировало изменение цвета меховых шапок-ушанок военнослужащих с серого на иссиня-черный.
В июле текущего года глава государства увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2,42 млн единиц.