IJF вернула российским дзюдоистам право выступать под флагом страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право участвовать в международных турнирах под национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября, передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе IJF, это решение подчеркивает глобальный статус федерации и ее ориентацию на справедливое и прозрачное управление, а также укрепляет стремление к ценностям дружбы, уважения, солидарности и мира.

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сообщил, что считает решение IJF мужественным и справедливым. «Благодарим Международную федерацию дзюдо за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение», – сказал Соловейчик. Он подчеркнул, что международное дзюдо первым среди олимпийских видов спорта приняло этот шаг, оставаясь верным общечеловеческим идеалам.

По мнению Соловейчика, решение федерации демонстрирует подлинное продвижение идеи укрепления мира средствами спорта. Он выразил надежду, что другие национальные федерации поддержат подобные меры, напомнив, что именно такие решения подтверждают важную роль спорта в воспитании силы духа и единства между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация дзюдо (IJF) отказала в допуске к чемпионату мира восьми российским дзюдоистам.

Украинские спортсмены решили не выступать на чемпионате мира по дзюдо из-за допуска к участию атлетов из России и Белоруссии.

Международная федерация дзюдо ранее допустила российских спортсменов до соревнований.