Сельская ипотека 2026: условия, требования и порядок оформления
Наиболее льготной формой кредита под строительство или приобретение жилья в России является сельская ипотека. Под какой процент банки выдают средства на эти цели, кому именно и на каких условиях – и в чем именно главные преимущества и риски данной программы?
Сельская ипотека – льготная государственная программа, позволяющая приобрести или построить жильё в сельской местности по ставке от 0,1% до 3% годовых. Программа стартовала в 2020 году в рамках комплексного развития сельских территорий и с 2022 года стала бессрочной. В 2025 году условия программы существенно изменились – теперь она доступна только определённым категориям граждан, работающих на развитие села.
Что такое сельская ипотека и зачем она нужна
Сельская ипотека разработана для привлечения и закрепления кадров в агропромышленном комплексе и социальной сфере на селе. Государство субсидирует банкам разницу между рыночной и льготной ставкой, благодаря чему заёмщики получают кредит под 3% годовых (или 0,1% в приграничных районах).
По данным на 2025 год, программой уже воспользовались более 90 тысяч россиян. Финансирование программы осуществляется из федерального бюджета через Министерство сельского хозяйства России.
Основные условия программы в 2026 году
Процентная ставка: от 0,1% до 3% годовых. Ставка 0,1% действует для объектов недвижимости, расположенных на сельских территориях и в опорных населённых пунктах приграничных муниципальных образований. Для остальных ставка составляет не более 3% годовых.
Максимальная сумма кредита: 6 миллионов рублей. Если оба супруга оформляют отдельные кредиты на один объект (такую возможность предоставляют Россельхозбанк, Банк «Центр-Инвест», Кубань Кредит), общая сумма может достигать 12 миллионов рублей.
Первоначальный взнос: от 20% (в некоторых банках от 30,01%). Для первоначального взноса можно использовать материнский капитал.
Срок кредита: до 25 лет.
Количество раз: сельскую ипотеку можно оформить только один раз. Повторное получение невозможно даже после полного погашения предыдущего займа.
Кто может получить сельскую ипотеку в 2026 году
С 20 марта 2025 года программа стала адресной. Если раньше кредит мог оформить любой гражданин России, то теперь право на сельскую ипотеку имеют только определённые категории работников.
Категории заёмщиков:
Работники агропромышленного комплекса (АПК) -сотрудники сельскохозяйственных товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии со статьёй 3 Федерального закона № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Важно: программа не распространяется на владельцев личных подсобных хозяйств и компании по переработке и реализации сельхозпродукции.
Работники социальной сферы на сельских территориях -врачи, учителя, социальные работники и другие специалисты, работающие в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в сельской местности или опорных населённых пунктах.
Работники организаций, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству, Россельхознадзору.
Работники ветеринарных служб - сотрудники региональных органов ветеринарии или подведомственных им организаций.
Работники органов местного самоуправления в сельской местности.
Индивидуальные предприниматели в сфере АПК -с обязательством вести деятельность не менее пяти лет после оформления ипотеки.
Участники специальной военной операции (СВО), их супруги, а также вдовы и вдовцы участников СВО, не вступившие в повторный брак.
Требования к трудоустройству
Для всех категорий заёмщиков (кроме участников СВО и их семей) установлены повышенныетребования по трудоустройству.
Обязательный срок работы: заёмщик должен работать в указанных сферах не менее пяти лет с момента заключения кредитного договора. Трудовой договор должен быть оформлен на этот срок или быть бессрочным.
Подтверждение занятости: каждые шесть месяцев в течение пяти лет заёмщик обязан предоставлять в банк справку с места работы, подтверждающую, что он продолжает трудиться в одной из льготных категорий.
При смене работодателя: необходимо уведомить банк об изменениях. Если заёмщик увольняется, ему даётся шесть месяцев на трудоустройство в той же сфере (АПК, социальная сфера, ветеринария и т. д.).
Последствия нарушения: если заёмщик не подтвердил трудоустройство или сменил сферу деятельности и не нашёл новую работу в указанных отраслях в течение шести месяцев, банк вправе повысить ставку по ипотеке до ключевой ставки Банка России, действующей на день внесения изменений в договор.
Исключение для участников СВО: на них не распространяется требование о подтверждении трудоустройства в сфере АПК.
На что можно использовать сельскую ипотеку
Покупка готового жилья:
- приобретение жилого дома с земельным участком на вторичном рынке (у физического лица -дом не старше 5 лет, у юридического лица -не старше 3 лет);
- покупка готового дома у застройщика.
Приобретение строящегося жилья:
- покупка дома по договору долевого участия у застройщика;
- покупка квартиры в готовом или строящемся многоквартирном доме высотой не более 5 этажей у застройщика (первого собственника) на территории опорного населённого пункта.
Строительство дома:
- покупка земельного участка и строительство на нём жилого дома по договору подряда;
- строительство дома на собственном земельном участке по договору подряда;
- завершение строительства жилого дома.
Приобретение домокомплекта: сельская ипотека распространяется на домокомплекты заводского производства (при наличии заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ).
Требования к недвижимости
Жилой дом должен:
- быть пригодным для круглогодичного проживания;
- иметь фундамент;
- быть подключённым к инженерным сетям (электричество, газ или автономное отопление, водоснабжение);
- иметь площадь не менее нормы, установленной в регионе (обычно от 18 кв. м на человека).
Земельный участок должен:
- иметь категорию «земли населённых пунктов»;
- иметь вид разрешённого использования «для индивидуального жилищного бстроительства» (ИЖС) или «для ведения личного подсобного хозяйства» (ЛПХ);
- участки с видом разрешённого использования «для садоводства и огородничества» (СНТ) не подходят для сельской ипотеки.
Сроки строительства: если сельская ипотека оформлена на строительство дома, его необходимо завершить в течение 24 месяцев с даты подписания кредитного договора. При нарушении этого срока банк вправе повысить ставку. Для участников СВО срок строительства продлевается на период прохождения службы.
Где действует сельская ипотека
Программа распространяется на:
- сельские территории -Bсельские поселения, рабочие посёлки, посёлки городского типа;
- малые города с населением до 30 тысяч человек;
- сельские агломерации;
- опорные населённые пункты (перечень утверждается региональными властями);
- приграничные муниципальные образования (с минимальной ставкой 0,1%).
Программа НЕ действует на территории:
- Москвы;
- Санкт-Петербурга;
- Московской области;
- городских округов административных центров других регионов.
Как проверить, подходит ли населённый пункт: воспользуйтесь сервисом на сайте Россельхозбанка (раздел «Своё Село») или уточните в банке-участнике программы. Перечни сельских территорий утверждаются региональными министерствами сельского хозяйства.
Какие банки выдают сельскую ипотеку
Список банков-участников программы формируется Министерством сельского хозяйства России. Выдача кредитов зависит от наличия лимитов финансирования -периодически банки приостанавливают приём заявок из-за исчерпания субсидий.
Основные банки-участники:
Россельхозбанк -главный оператор программы, выдаёт основную часть кредитов по сельской ипотеке. Минимальная ставка 2,7% при оформлении страхования жизни.
Сбербанк -участвует в программе, но объём выдач ограничен.
Банк ДОМ.РФ -периодически принимает заявки при наличии лимитов.
Региональные банки: Банк «Центр-Инвест», Кубань Кредит, РНКБ Банк, Примсоцбанк, банк «Левобережный», Энергобанк.
Важно: перед подачей заявки уточните в выбранном банке, принимает ли он заявки на сельскую ипотеку и не исчерпаны ли лимиты финансирования. Осенью 2024 года выдача была приостановлена из-за исчерпания лимитов и возобновлена только в июле 2025 года.
Порядок оформления сельской ипотеки
Шаг 1. Проверьте соответствие требованиям.
- Убедитесь, что вы относитесь к одной из льготных категорий заёмщиков.
- Проверьте, подходит ли населённый пункт под программу.
- Удостоверьтесь, что вы не пользовались другими льготными ипотечными программами после 23 декабря 2023 года.
Шаг 2. Выберите банк и подайте заявку
- Заполните заявку на сайте банка или в офисе.
- Предоставьте документы для подтверждения дохода и занятости.
- Дождитесь предварительного одобрения (обычно 2–5 рабочих дней).
Шаг 3. Подберите недвижимость.
- Решение банка действует 90 дней -за это время нужно найти объект.
- Предоставьте документы на недвижимость для одобрения банком.
Шаг 4. Согласование с Минсельхозом.
- Перед выдачей кредита сделка согласовывается с региональным отделением Минсельхоза.
- Проверяется соответствие заёмщика и объекта условиям программы.
- Согласование занимает до 20 дней.
Шаг 5. Оформление сделки.
- Подпишите кредитный договор и договор купли-продажи (или договор подряда).
- Зарегистрируйте право собственности и ипотеку в Росреестре.
- Банк перечислит средства продавцу после регистрации.
Шаг 6. Регистрация по месту жительства.
- В течение 180 дней (6 месяцев) с момента оформления права собственности зарегистрируйтесь в приобретённом жилье.
- Предоставьте в банк документ, подтверждающий регистрацию.
Необходимые документы
Для подачи заявки:
- паспорт гражданина РФ;
- СНИЛС;
- справка о доходах (2-НДФЛ, справка по форме банка или выписка из Социального фонда России);
- копия трудовой книжки или выписка из электронной трудовой;
- трудовой договор (для подтверждения срока работы);
- документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории (справка от работодателя, выписка из ЕГРИП для ИП).
Для участников СВО и их семей:
- документы, подтверждающие статус участника СВО;
- свидетельство о браке (для супругов);
- свидетельство о смерти (для вдов/вдовцов).
Для одобрения недвижимости:
- правоустанавливающие документы на объект;
- технический паспорт или выписка из ЕГРН;
- отчёт об оценке;
- договор купли-продажи или договор подряда.
Когда банк может повысить ставку
Банк вправе увеличить процентную ставку до уровня ключевой ставки ЦБ в следующих случаях:
1. Нарушение требований к трудоустройству:
- заёмщик не предоставил справку с места работы в установленный срок (каждые 6 месяцев);
- заёмщик уволился и не трудоустроился в сфере АПК, социальной сфере или других льготных отраслях в течение 6 месяцев;
- заёмщик прекратил деятельность как ИП в сфере АПК.
2. Нарушение требований к регистрации:
- заёмщик не зарегистрировался по месту жительства в приобретённом жильё в течение 180 дней.
3. Нарушение сроков строительства:
- дом не построен в течение 24 месяцев с даты заключения кредитного договора.
4. Отказ от страхования:
- заёмщик отказался от обязательного страхования недвижимости.
5. Прекращение государственного финансирования:
- если государство прекратит субсидирование программы, банк может повысить ставку на оставшийся срок кредита.
Ограничения программы
Нельзя оформить сельскую ипотеку, если:
- вы уже получали сельскую ипотеку (даже если кредит погашен);
- после 23 декабря 2023 года вы пользовались другими федеральными ипотечными программами: льготной ипотекой, семейной ипотекой, IT-ипотекой, дальневосточной или арктической ипотекой;
- вы являетесь созаёмщиком или поручителем по другому льготному ипотечному кредиту.
Нельзя использовать сельскую ипотеку для:
- рефинансирования действующей ипотеки;
- покупки недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области;
- покупки участков в СНТ.
Совмещение с материнским капиталом и другими мерами поддержки
Материнский капитал: можно использовать как первоначальный взнос или для погашения основного долга и процентов по сельской ипотеке.
Субсидия 450 тысяч рублей для многодетных семей: можно направить на погашение сельской ипотеки, если в семье родился третий или последующий ребёнок.
Региональные субсидии: в отдельных регионах местные власти дополнительно субсидируют ставку, что позволяет снизить её ниже 3%.
Совмещение с военной ипотекой: невозможно. Один заёмщик может получить только один льготный ипотечный кредит.
Преимущества и риски программы
Преимущества:
- самая низкая ставка среди всех ипотечных программ с господдержкой (от 0,1% до 3%);
- возможность оформить до 12 млн рублей на семью (по 6 млн на каждого супруга);
- можно использовать материнский капитал;
- программа бессрочная (с 2022 года).
Риски:
- строгие требования к трудоустройству в течение 5 лет;
- необходимость подтверждать место работы каждые 6 месяцев;
- риск повышения ставки при нарушении условий;
- ограниченное количество банков-участников и периодическое исчерпание лимитов;
- жёсткие сроки строительства (24 месяца);
- требование регистрации по месту жительства.