    9 января 2026, 12:20 • Справки

    Сельская ипотека 2026: условия, требования и порядок оформления

    Сельская ипотека 2026: условия, требования и порядок оформления
    @ Andy Dean/imagebroker/Global Look Press

    Наиболее льготной формой кредита под строительство или приобретение жилья в России является сельская ипотека. Под какой процент банки выдают средства на эти цели, кому именно и на каких условиях – и в чем именно главные преимущества и риски данной программы?

    Сельская ипотека – льготная государственная программа, позволяющая приобрести или построить жильё в сельской местности по ставке от 0,1% до 3% годовых. Программа стартовала в 2020 году в рамках комплексного развития сельских территорий и с 2022 года стала бессрочной. В 2025 году условия программы существенно изменились – теперь она доступна только определённым категориям граждан, работающих на развитие села.

    Что такое сельская ипотека и зачем она нужна

    Сельская ипотека разработана для привлечения и закрепления кадров в агропромышленном комплексе и социальной сфере на селе. Государство субсидирует банкам разницу между рыночной и льготной ставкой, благодаря чему заёмщики получают кредит под 3% годовых (или 0,1% в приграничных районах).

    По данным на 2025 год, программой уже воспользовались более 90 тысяч россиян. Финансирование программы осуществляется из федерального бюджета через Министерство сельского хозяйства России.

    Основные условия программы в 2026 году

    Процентная ставка: от 0,1% до 3% годовых. Ставка 0,1% действует для объектов недвижимости, расположенных на сельских территориях и в опорных населённых пунктах приграничных муниципальных образований. Для остальных ставка составляет не более 3% годовых.

    Максимальная сумма кредита: 6 миллионов рублей. Если оба супруга оформляют отдельные кредиты на один объект (такую возможность предоставляют Россельхозбанк, Банк «Центр-Инвест», Кубань Кредит), общая сумма может достигать 12 миллионов рублей.

    Первоначальный взнос: от 20% (в некоторых банках от 30,01%). Для первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

    Срок кредита: до 25 лет.

    Количество раз: сельскую ипотеку можно оформить только один раз. Повторное получение невозможно даже после полного погашения предыдущего займа.

    Кто может получить сельскую ипотеку в 2026 году

    С 20 марта 2025 года программа стала адресной. Если раньше кредит мог оформить любой гражданин России, то теперь право на сельскую ипотеку имеют только определённые категории работников.

    Категории заёмщиков:

    Работники агропромышленного комплекса (АПК) -сотрудники сельскохозяйственных товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии со статьёй 3 Федерального закона № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Важно: программа не распространяется на владельцев личных подсобных хозяйств и компании по переработке и реализации сельхозпродукции.

    Работники социальной сферы на сельских территориях -врачи, учителя, социальные работники и другие специалисты, работающие в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в сельской местности или опорных населённых пунктах.

    Работники организаций, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству, Россельхознадзору.

    Работники ветеринарных служб - сотрудники региональных органов ветеринарии или подведомственных им организаций.

    Работники органов местного самоуправления в сельской местности.

    Индивидуальные предприниматели в сфере АПК -с обязательством вести деятельность не менее пяти лет после оформления ипотеки.

    Участники специальной военной операции (СВО), их супруги, а также вдовы и вдовцы участников СВО, не вступившие в повторный брак.

    Требования к трудоустройству

    Для всех категорий заёмщиков (кроме участников СВО и их семей) установлены повышенныетребования по трудоустройству.

    Обязательный срок работы: заёмщик должен работать в указанных сферах не менее пяти лет с момента заключения кредитного договора. Трудовой договор должен быть оформлен на этот срок или быть бессрочным.

    Подтверждение занятости: каждые шесть месяцев в течение пяти лет заёмщик обязан предоставлять в банк справку с места работы, подтверждающую, что он продолжает трудиться в одной из льготных категорий.

    При смене работодателя: необходимо уведомить банк об изменениях. Если заёмщик увольняется, ему даётся шесть месяцев на трудоустройство в той же сфере (АПК, социальная сфера, ветеринария и т. д.).

    Последствия нарушения: если заёмщик не подтвердил трудоустройство или сменил сферу деятельности и не нашёл новую работу в указанных отраслях в течение шести месяцев, банк вправе повысить ставку по ипотеке до ключевой ставки Банка России, действующей на день внесения изменений в договор.

    Исключение для участников СВО: на них не распространяется требование о подтверждении трудоустройства в сфере АПК.

    На что можно использовать сельскую ипотеку

    Покупка готового жилья:

    • приобретение жилого дома с земельным участком на вторичном рынке (у физического лица -дом не старше 5 лет, у юридического лица -не старше 3 лет);

    • покупка готового дома у застройщика.

    Приобретение строящегося жилья:

    • покупка дома по договору долевого участия у застройщика;

    • покупка квартиры в готовом или строящемся многоквартирном доме высотой не более 5 этажей у застройщика (первого собственника) на территории опорного населённого пункта.

    Строительство дома:

    • покупка земельного участка и строительство на нём жилого дома по договору подряда;

    • строительство дома на собственном земельном участке по договору подряда;

    • завершение строительства жилого дома.

    Приобретение домокомплекта: сельская ипотека распространяется на домокомплекты заводского производства (при наличии заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ).

    Требования к недвижимости

    Жилой дом должен:

    • быть пригодным для круглогодичного проживания;

    • иметь фундамент;

    • быть подключённым к инженерным сетям (электричество, газ или автономное отопление, водоснабжение);

    • иметь площадь не менее нормы, установленной в регионе (обычно от 18 кв. м на человека).

    Земельный участок должен:

    • иметь категорию «земли населённых пунктов»;

    • иметь вид разрешённого использования «для индивидуального жилищного бстроительства» (ИЖС) или «для ведения личного подсобного хозяйства» (ЛПХ);

    • участки с видом разрешённого использования «для садоводства и огородничества» (СНТ) не подходят для сельской ипотеки.

    Сроки строительства: если сельская ипотека оформлена на строительство дома, его необходимо завершить в течение 24 месяцев с даты подписания кредитного договора. При нарушении этого срока банк вправе повысить ставку. Для участников СВО срок строительства продлевается на период прохождения службы.

    Где действует сельская ипотека

    Программа распространяется на:

    • сельские территории -Bсельские поселения, рабочие посёлки, посёлки городского типа;

    • малые города с населением до 30 тысяч человек;

    • сельские агломерации;

    • опорные населённые пункты (перечень утверждается региональными властями);

    • приграничные муниципальные образования (с минимальной ставкой 0,1%).

    Программа НЕ действует на территории:

    • Москвы;

    • Санкт-Петербурга;

    • Московской области;

    • городских округов административных центров других регионов.

    Как проверить, подходит ли населённый пункт: воспользуйтесь сервисом на сайте Россельхозбанка (раздел «Своё Село») или уточните в банке-участнике программы. Перечни сельских территорий утверждаются региональными министерствами сельского хозяйства.

    Какие банки выдают сельскую ипотеку

    Список банков-участников программы формируется Министерством сельского хозяйства России. Выдача кредитов зависит от наличия лимитов финансирования -периодически банки приостанавливают приём заявок из-за исчерпания субсидий.

    Основные банки-участники:

    Россельхозбанк -главный оператор программы, выдаёт основную часть кредитов по сельской ипотеке. Минимальная ставка 2,7% при оформлении страхования жизни.

    Сбербанк -участвует в программе, но объём выдач ограничен.

    Банк ДОМ.РФ -периодически принимает заявки при наличии лимитов.

    Региональные банки: Банк «Центр-Инвест», Кубань Кредит, РНКБ Банк, Примсоцбанк, банк «Левобережный», Энергобанк.

    Важно: перед подачей заявки уточните в выбранном банке, принимает ли он заявки на сельскую ипотеку и не исчерпаны ли лимиты финансирования. Осенью 2024 года выдача была приостановлена из-за исчерпания лимитов и возобновлена только в июле 2025 года.

    Порядок оформления сельской ипотеки

    Шаг 1. Проверьте соответствие требованиям.

    • Убедитесь, что вы относитесь к одной из льготных категорий заёмщиков.

    • Проверьте, подходит ли населённый пункт под программу.

    • Удостоверьтесь, что вы не пользовались другими льготными ипотечными программами после 23 декабря 2023 года.

    Шаг 2. Выберите банк и подайте заявку

    • Заполните заявку на сайте банка или в офисе.

    • Предоставьте документы для подтверждения дохода и занятости.

    • Дождитесь предварительного одобрения (обычно 2–5 рабочих дней).

    Шаг 3. Подберите недвижимость.

    • Решение банка действует 90 дней -за это время нужно найти объект.

    • Предоставьте документы на недвижимость для одобрения банком.

    Шаг 4. Согласование с Минсельхозом.

    • Перед выдачей кредита сделка согласовывается с региональным отделением Минсельхоза.

    • Проверяется соответствие заёмщика и объекта условиям программы.

    • Согласование занимает до 20 дней.

    Шаг 5. Оформление сделки.

    • Подпишите кредитный договор и договор купли-продажи (или договор подряда).

    • Зарегистрируйте право собственности и ипотеку в Росреестре.

    • Банк перечислит средства продавцу после регистрации.

    Шаг 6. Регистрация по месту жительства.

    • В течение 180 дней (6 месяцев) с момента оформления права собственности зарегистрируйтесь в приобретённом жилье.

    • Предоставьте в банк документ, подтверждающий регистрацию.

    Необходимые документы

    Для подачи заявки:

    • паспорт гражданина РФ;

    • СНИЛС;

    • справка о доходах (2-НДФЛ, справка по форме банка или выписка из Социального фонда России);

    • копия трудовой книжки или выписка из электронной трудовой;

    • трудовой договор (для подтверждения срока работы);

    • документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории (справка от работодателя, выписка из ЕГРИП для ИП).

    Для участников СВО и их семей:

    • документы, подтверждающие статус участника СВО;

    • свидетельство о браке (для супругов);

    • свидетельство о смерти (для вдов/вдовцов).

    Для одобрения недвижимости:

    • правоустанавливающие документы на объект;

    • технический паспорт или выписка из ЕГРН;

    • отчёт об оценке;

    • договор купли-продажи или договор подряда.

    Когда банк может повысить ставку

    Банк вправе увеличить процентную ставку до уровня ключевой ставки ЦБ в следующих случаях:

    1. Нарушение требований к трудоустройству:

    • заёмщик не предоставил справку с места работы в установленный срок (каждые 6 месяцев);

    • заёмщик уволился и не трудоустроился в сфере АПК, социальной сфере или других льготных отраслях в течение 6 месяцев;

    • заёмщик прекратил деятельность как ИП в сфере АПК.

    2. Нарушение требований к регистрации:

    • заёмщик не зарегистрировался по месту жительства в приобретённом жильё в течение 180 дней.

    3. Нарушение сроков строительства:

    • дом не построен в течение 24 месяцев с даты заключения кредитного договора.

    4. Отказ от страхования:

    • заёмщик отказался от обязательного страхования недвижимости.

    5. Прекращение государственного финансирования:

    • если государство прекратит субсидирование программы, банк может повысить ставку на оставшийся срок кредита.

    Ограничения программы

    Нельзя оформить сельскую ипотеку, если:

    • вы уже получали сельскую ипотеку (даже если кредит погашен);

    • после 23 декабря 2023 года вы пользовались другими федеральными ипотечными программами: льготной ипотекой, семейной ипотекой, IT-ипотекой, дальневосточной или арктической ипотекой;

    • вы являетесь созаёмщиком или поручителем по другому льготному ипотечному кредиту.

    Нельзя использовать сельскую ипотеку для:

    • рефинансирования действующей ипотеки;

    • покупки недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области;

    • покупки участков в СНТ.

    Совмещение с материнским капиталом и другими мерами поддержки

    Материнский капитал: можно использовать как первоначальный взнос или для погашения основного долга и процентов по сельской ипотеке.

    Субсидия 450 тысяч рублей для многодетных семей: можно направить на погашение сельской ипотеки, если в семье родился третий или последующий ребёнок.

    Региональные субсидии: в отдельных регионах местные власти дополнительно субсидируют ставку, что позволяет снизить её ниже 3%.

    Совмещение с военной ипотекой: невозможно. Один заёмщик может получить только один льготный ипотечный кредит.

    Преимущества и риски программы

    Преимущества:

    • самая низкая ставка среди всех ипотечных программ с господдержкой (от 0,1% до 3%);

    • возможность оформить до 12 млн рублей на семью (по 6 млн на каждого супруга);

    • можно использовать материнский капитал;

    • программа бессрочная (с 2022 года).

    Риски:

    • строгие требования к трудоустройству в течение 5 лет;

    • необходимость подтверждать место работы каждые 6 месяцев;

    • риск повышения ставки при нарушении условий;

    • ограниченное количество банков-участников и периодическое исчерпание лимитов;

    • жёсткие сроки строительства (24 месяца);

    • требование регистрации по месту жительства.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации