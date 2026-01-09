Сельская ипотека 2026: условия, требования и порядок оформления

Сельская ипотека – льготная государственная программа, позволяющая приобрести или построить жильё в сельской местности по ставке от 0,1% до 3% годовых. Программа стартовала в 2020 году в рамках комплексного развития сельских территорий и с 2022 года стала бессрочной. В 2025 году условия программы существенно изменились – теперь она доступна только определённым категориям граждан, работающих на развитие села.

Что такое сельская ипотека и зачем она нужна

Сельская ипотека разработана для привлечения и закрепления кадров в агропромышленном комплексе и социальной сфере на селе. Государство субсидирует банкам разницу между рыночной и льготной ставкой, благодаря чему заёмщики получают кредит под 3% годовых (или 0,1% в приграничных районах).

По данным на 2025 год, программой уже воспользовались более 90 тысяч россиян. Финансирование программы осуществляется из федерального бюджета через Министерство сельского хозяйства России.

Основные условия программы в 2026 году

Процентная ставка: от 0,1% до 3% годовых. Ставка 0,1% действует для объектов недвижимости, расположенных на сельских территориях и в опорных населённых пунктах приграничных муниципальных образований. Для остальных ставка составляет не более 3% годовых.

Максимальная сумма кредита: 6 миллионов рублей. Если оба супруга оформляют отдельные кредиты на один объект (такую возможность предоставляют Россельхозбанк, Банк «Центр-Инвест», Кубань Кредит), общая сумма может достигать 12 миллионов рублей.

Первоначальный взнос: от 20% (в некоторых банках от 30,01%). Для первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Срок кредита: до 25 лет.

Количество раз: сельскую ипотеку можно оформить только один раз. Повторное получение невозможно даже после полного погашения предыдущего займа.

Кто может получить сельскую ипотеку в 2026 году

С 20 марта 2025 года программа стала адресной. Если раньше кредит мог оформить любой гражданин России, то теперь право на сельскую ипотеку имеют только определённые категории работников.

Категории заёмщиков:

Работники агропромышленного комплекса (АПК) -сотрудники сельскохозяйственных товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии со статьёй 3 Федерального закона № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Важно: программа не распространяется на владельцев личных подсобных хозяйств и компании по переработке и реализации сельхозпродукции.

Работники социальной сферы на сельских территориях -врачи, учителя, социальные работники и другие специалисты, работающие в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в сельской местности или опорных населённых пунктах.

Работники организаций, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству, Россельхознадзору.

Работники ветеринарных служб - сотрудники региональных органов ветеринарии или подведомственных им организаций.

Работники органов местного самоуправления в сельской местности.

Индивидуальные предприниматели в сфере АПК -с обязательством вести деятельность не менее пяти лет после оформления ипотеки.

Участники специальной военной операции (СВО), их супруги, а также вдовы и вдовцы участников СВО, не вступившие в повторный брак.

Требования к трудоустройству

Для всех категорий заёмщиков (кроме участников СВО и их семей) установлены повышенныетребования по трудоустройству.

Обязательный срок работы: заёмщик должен работать в указанных сферах не менее пяти лет с момента заключения кредитного договора. Трудовой договор должен быть оформлен на этот срок или быть бессрочным.

Подтверждение занятости: каждые шесть месяцев в течение пяти лет заёмщик обязан предоставлять в банк справку с места работы, подтверждающую, что он продолжает трудиться в одной из льготных категорий.

При смене работодателя: необходимо уведомить банк об изменениях. Если заёмщик увольняется, ему даётся шесть месяцев на трудоустройство в той же сфере (АПК, социальная сфера, ветеринария и т. д.).

Последствия нарушения: если заёмщик не подтвердил трудоустройство или сменил сферу деятельности и не нашёл новую работу в указанных отраслях в течение шести месяцев, банк вправе повысить ставку по ипотеке до ключевой ставки Банка России, действующей на день внесения изменений в договор.

Исключение для участников СВО: на них не распространяется требование о подтверждении трудоустройства в сфере АПК.

На что можно использовать сельскую ипотеку

Покупка готового жилья:

приобретение жилого дома с земельным участком на вторичном рынке (у физического лица -дом не старше 5 лет, у юридического лица -не старше 3 лет);

покупка готового дома у застройщика.

Приобретение строящегося жилья:

покупка дома по договору долевого участия у застройщика;

покупка квартиры в готовом или строящемся многоквартирном доме высотой не более 5 этажей у застройщика (первого собственника) на территории опорного населённого пункта.

Строительство дома:

покупка земельного участка и строительство на нём жилого дома по договору подряда;

строительство дома на собственном земельном участке по договору подряда;

завершение строительства жилого дома.

Приобретение домокомплекта: сельская ипотека распространяется на домокомплекты заводского производства (при наличии заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ).

Требования к недвижимости

Жилой дом должен:

быть пригодным для круглогодичного проживания;

иметь фундамент;

быть подключённым к инженерным сетям (электричество, газ или автономное отопление, водоснабжение);

иметь площадь не менее нормы, установленной в регионе (обычно от 18 кв. м на человека).

Земельный участок должен:

иметь категорию «земли населённых пунктов»;

иметь вид разрешённого использования «для индивидуального жилищного бстроительства» (ИЖС) или «для ведения личного подсобного хозяйства» (ЛПХ);

участки с видом разрешённого использования «для садоводства и огородничества» (СНТ) не подходят для сельской ипотеки.

Сроки строительства: если сельская ипотека оформлена на строительство дома, его необходимо завершить в течение 24 месяцев с даты подписания кредитного договора. При нарушении этого срока банк вправе повысить ставку. Для участников СВО срок строительства продлевается на период прохождения службы.

Где действует сельская ипотека

Программа распространяется на:

сельские территории -Bсельские поселения, рабочие посёлки, посёлки городского типа;

малые города с населением до 30 тысяч человек;

сельские агломерации;

опорные населённые пункты (перечень утверждается региональными властями);

приграничные муниципальные образования (с минимальной ставкой 0,1%).

Программа НЕ действует на территории:

Москвы;

Санкт-Петербурга;

Московской области;

городских округов административных центров других регионов.

Как проверить, подходит ли населённый пункт: воспользуйтесь сервисом на сайте Россельхозбанка (раздел «Своё Село») или уточните в банке-участнике программы. Перечни сельских территорий утверждаются региональными министерствами сельского хозяйства.

Какие банки выдают сельскую ипотеку

Список банков-участников программы формируется Министерством сельского хозяйства России. Выдача кредитов зависит от наличия лимитов финансирования -периодически банки приостанавливают приём заявок из-за исчерпания субсидий.

Основные банки-участники:

Россельхозбанк -главный оператор программы, выдаёт основную часть кредитов по сельской ипотеке. Минимальная ставка 2,7% при оформлении страхования жизни.

Сбербанк -участвует в программе, но объём выдач ограничен.

Банк ДОМ.РФ -периодически принимает заявки при наличии лимитов.

Региональные банки: Банк «Центр-Инвест», Кубань Кредит, РНКБ Банк, Примсоцбанк, банк «Левобережный», Энергобанк.

Важно: перед подачей заявки уточните в выбранном банке, принимает ли он заявки на сельскую ипотеку и не исчерпаны ли лимиты финансирования. Осенью 2024 года выдача была приостановлена из-за исчерпания лимитов и возобновлена только в июле 2025 года.

Порядок оформления сельской ипотеки

Шаг 1. Проверьте соответствие требованиям.

Убедитесь, что вы относитесь к одной из льготных категорий заёмщиков.

Проверьте, подходит ли населённый пункт под программу.

Удостоверьтесь, что вы не пользовались другими льготными ипотечными программами после 23 декабря 2023 года.

Шаг 2. Выберите банк и подайте заявку

Заполните заявку на сайте банка или в офисе.

Предоставьте документы для подтверждения дохода и занятости.

Дождитесь предварительного одобрения (обычно 2–5 рабочих дней).

Шаг 3. Подберите недвижимость.

Решение банка действует 90 дней -за это время нужно найти объект.

Предоставьте документы на недвижимость для одобрения банком.

Шаг 4. Согласование с Минсельхозом.

Перед выдачей кредита сделка согласовывается с региональным отделением Минсельхоза.

Проверяется соответствие заёмщика и объекта условиям программы.

Согласование занимает до 20 дней.

Шаг 5. Оформление сделки.

Подпишите кредитный договор и договор купли-продажи (или договор подряда).

Зарегистрируйте право собственности и ипотеку в Росреестре.

Банк перечислит средства продавцу после регистрации.

Шаг 6. Регистрация по месту жительства.

В течение 180 дней (6 месяцев) с момента оформления права собственности зарегистрируйтесь в приобретённом жилье.

Предоставьте в банк документ, подтверждающий регистрацию.

Необходимые документы

Для подачи заявки:

паспорт гражданина РФ;

СНИЛС;

справка о доходах (2-НДФЛ, справка по форме банка или выписка из Социального фонда России);

копия трудовой книжки или выписка из электронной трудовой;

трудовой договор (для подтверждения срока работы);

документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории (справка от работодателя, выписка из ЕГРИП для ИП).

Для участников СВО и их семей:

документы, подтверждающие статус участника СВО;

свидетельство о браке (для супругов);

свидетельство о смерти (для вдов/вдовцов).

Для одобрения недвижимости:

правоустанавливающие документы на объект;

технический паспорт или выписка из ЕГРН;

отчёт об оценке;

договор купли-продажи или договор подряда.

Когда банк может повысить ставку

Банк вправе увеличить процентную ставку до уровня ключевой ставки ЦБ в следующих случаях:

1. Нарушение требований к трудоустройству:

заёмщик не предоставил справку с места работы в установленный срок (каждые 6 месяцев);

заёмщик уволился и не трудоустроился в сфере АПК, социальной сфере или других льготных отраслях в течение 6 месяцев;

заёмщик прекратил деятельность как ИП в сфере АПК.

2. Нарушение требований к регистрации:

заёмщик не зарегистрировался по месту жительства в приобретённом жильё в течение 180 дней.

3. Нарушение сроков строительства:

дом не построен в течение 24 месяцев с даты заключения кредитного договора.

4. Отказ от страхования:

заёмщик отказался от обязательного страхования недвижимости.

5. Прекращение государственного финансирования:

если государство прекратит субсидирование программы, банк может повысить ставку на оставшийся срок кредита.

Ограничения программы

Нельзя оформить сельскую ипотеку, если:

вы уже получали сельскую ипотеку (даже если кредит погашен);

после 23 декабря 2023 года вы пользовались другими федеральными ипотечными программами: льготной ипотекой, семейной ипотекой, IT-ипотекой, дальневосточной или арктической ипотекой;

вы являетесь созаёмщиком или поручителем по другому льготному ипотечному кредиту.

Нельзя использовать сельскую ипотеку для:

рефинансирования действующей ипотеки;

покупки недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области;

покупки участков в СНТ.

Совмещение с материнским капиталом и другими мерами поддержки

Материнский капитал: можно использовать как первоначальный взнос или для погашения основного долга и процентов по сельской ипотеке.

Субсидия 450 тысяч рублей для многодетных семей: можно направить на погашение сельской ипотеки, если в семье родился третий или последующий ребёнок.

Региональные субсидии: в отдельных регионах местные власти дополнительно субсидируют ставку, что позволяет снизить её ниже 3%.

Совмещение с военной ипотекой: невозможно. Один заёмщик может получить только один льготный ипотечный кредит.

Преимущества и риски программы

Преимущества:

самая низкая ставка среди всех ипотечных программ с господдержкой (от 0,1% до 3%);

возможность оформить до 12 млн рублей на семью (по 6 млн на каждого супруга);

можно использовать материнский капитал;

программа бессрочная (с 2022 года).

Риски: