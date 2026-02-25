  • Новость часаЭксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    25 февраля 2026, 13:22 • В мире

    Колдовство и проклятие вмешиваются в президентские выборы в Африке

    Колдовство и проклятие вмешиваются в президентские выборы в Африке
    @ REUTERS/Siphiwe Sibeko

    Tекст: Евгений Крутиков

    Мистическо-колдовская коллизия внезапно стала важным политическим фактором в одной из наиболее демократически развитых стран Африки – Замбии. Почему тело бывшего президента страны вот уже много месяцев не могут похоронить – и как это связано с проклятием, наложенным, как считается, на действующего лидера государства?

    Уже восемь месяцев тело умершего 5 июня прошлого года бывшего президента Замбии Эдгара Лунгу находится в морге одной из похоронных контор в Южной Африке. Его не могут похоронить, поскольку Верховный суд ЮАР в Блумфонтейне принял решение отправить тело на родину, чтобы провести государственные похороны, но в качестве последней воли Эдгар Лунгу завещал, что текущий президент Замбии Хакаинде Хичилема не должен приближаться к его телу. А без участия президента – нет государственных похорон.

    На этом фоне полиция Южной Африки неожиданно допросила пятерых членов семьи Эдгара Лунгу по подозрению в его возможном отравлении. Парадоксально, но уголовное дело возникло после неудачной то ли шутки, то ли саркастического высказывания одной из дочерей Лунгу. Надо сказать, что семья хочет похоронить своего патриарха в Южной Африке частным образом и отказывается перевозить тело в Замбию. Главное условие – президент Хичилема не должен приближаться к телу. Семья даже нанимала специальных людей, которые круглосуточно охраняли тело экс-президента.

    Этот удивительный казус как никакой другой иллюстрирует сложности африканской политики, в которой идейное соперничество перемешивается с мистикой и верой в колдовство, а демократия с трайбализмом. Кроме того, это первый случай в истории, когда традиционные для Африки колдовство и магия могут непосредственно повлиять на намеченные на это лето в Замбии президентские выборы.

    Вообще, Замбия очень демократическая африканская страна. Там не было военных переворотов, действует многопартийная система. Выборы не сопровождаются погромами и протестами.

    В частности, Эдгар Лунгу стал президентом в 2015 году, а в 2021-м его сменил давний соперник от Объединенной партии национального развития и один из самых богатых людей страны (он долларовый миллионер и второй по численности стада скотовод страны, в которой на скотоводстве вообще все держится) Хакаинде Хичилема. Эти двое противостояли друг другу десятилетиями (только на выборах они сходились трижды – дважды выигрывал Лунгу, а один раз Хичилема) и так друг другу надоели, что их политическая борьба давно уже переросла в личную вражду.

    Когда у власти был Лунгу, он сажал Хичилему в тюрьму по обвинению в госизмене, но затем отпускал nolle prosequi, то есть в связи с отказом обвинителя поддерживать обвинение. В свою очередь Хичилема возбуждал уголовные дела против жены и другой родни Лунгу, обвиняя их в незаконных сделках с недвижимостью. В конце концов он поставил экс-президента под плотный колпак, и тому пришлось бежать из страны, купив буквально последний билет у стойки в аэропорту.

    Лунгу улетел на лечение в Южную Африку, где умер в госпитале Претории то ли от «неизвестной болезни» (как гласит народная молва), то ли от последствий проведенной ранее неудачной операции по поводу ахалазии, то есть сужения пищевода (как гласит официальное заключение). Правда, его обвиняли в пьянстве и называли «африканским Ельциным», ибо он несколько раз падал на официальных церемониях, но обвинения исходили в основном от сторонников Хичилемы.

    Все это противостояние сопровождалось активным привлечением потусторонних сил разного вида и масштаба.

    Хичилема – мастер-наставник (что-то вроде епископа) Церкви адвентистов седьмого дня в столице Замбии Лусаке. В то же время его регулярно обвиняют в принадлежности к масонам. Он агрессивно это отрицает и сам проклинает обвинявших. В 2015 году он подал в суд на православного епископа Эдварда Чомбу (православие в последние десятилетия – быстро растущая в Замбии конфессия) за то, что тот назвал Хичилему «сатанистом» и «масоном»

    Но в Африке большую роль играют и традиционные верования. Епископ общины «Жизнь Христа» в Лусаке Энтони Калума считает, что конфликт между двумя президентами перешел из «сферы физической и политической в духовную».

    Сторонники Хичилемы считают, что завещание Лунгу, по которому Хичилема не должен приближаться к его телу, – это проклятие.

    В Замбии принято в последнем слове запрещать своим врагам присутствовать на похоронах. Даже замбийцы-христиане считают, что последнее слово – это «жизненная сила», которая может как продлить кому-то жизнь, так и оборвать ее. Старейшины больших родов или фамилий могут в последнем слове проклясть или, наоборот, благословить кого-то, при этом проклятие будет потом жить собственной жизнью.

    По распоряжению президента Хичилемы на кладбище Лусаки уже вырыли глубокую могилу, которая стоит пустая, что приводит суеверных замбийцев в ужас. Дело в том, что пустая могила, как считают замбийцы, в конце конов заберет ваше тело. И кстати, никто не понимает, почему Хичилема распорядился вырыть Лунгу могилу до того, как завершатся юридические споры в ЮАР, а тело будет привезено в Замбию.

    Многие опять же считают, что со стороны Хичилемы это был колдовской ход, чтобы устранить чары проклятий со стороны Лунгу. Но для этого надо получить доступ к телу. В конце концов, Лунгу умер от «неизвестной болезни» – явное доказательство колдовства и магии.

    Лунгу еще будучи президентом утверждал, что Хичилема (тогда оппозиционер) и его сторонники колдуют против него. Но, говорил Лунгу, амулеты из той части страны, откуда он родом, сильнее, чем колдовство Хичилемы. Народ бемба вообще известен своим колдовством. Ранее, кстати, в колдовстве Хичилему обвинял и предшественник Лунгу – президент Майкл Сата.

    Многие замбийцы в последнее время вообще стали считать президентский дворец проклятым местом. Дело в том, что все шесть демократически избранных президентов Замбии с момента получения независимости в 1964 году уже скончались. А такое явно ведь неспроста. Охрана дворца требует дополнительную оплату за ночные дежурства, а сам президент Хичилема с недавних пор перестал там ночевать, опасаясь проклятия. Работать – можно, спать – нет.

    В прошлом году два человека были осуждены за попытку убить президента Хичилему с помощью магии.

    На суде в Блумфонтейне, где решался вопрос о передаче тела под юрисдикцию Замбии, сестра покойного Берта кричала, что Хичилема хочет получить тело ее брата, чтобы с его помощью совершать магические ритуалы. Действительно, складывается впечатление, что президенту Хичилеме зачем-то очень нужно тело своего покойного предшественника. В конце концов разрытая, но пустая могила в Африке означает, что в нее ляжет тот, кто ее вырыл.

     Некоторые замбийские светские специалисты считают, что в сложившейся патовой ситуации для президента Хичилемы доступ к телу Лунгу сейчас практически вопрос жизни и смерти. При этом сам Хичилема продолжает настаивать, что он верующий христианин и ни в каком колдовстве не замешан. В Замбии такое звучит неубедительно.

    Суд в ЮАР не хочет ссориться с Замбией – добрым соседом и должен уважать решения государственных и судебных инстанций Замбии, которые постановили перевезти тело и провести государственные похороны с участием действующего президента. Но, в свою очередь, должны быть соблюдены и последняя воля покойного, и интересы его семьи. Традиционная юриспруденция в тупике.

    Возможно, решить проблему могли бы местные колдуны, но Хичилема отрицает саму свою причастность к происходящему. Он настаивает не только на церемонии государственных похорон, но и на своем личном на ней присутствии, что совершенно неприемлемо ни по завещанию (оно же проклятие), ни по воле семьи.

    В конце концов, вся эта драма может сильно навредить президенту Хичилеме, поскольку замбийцы в целом стали задаваться неприятными для него вопросами. Использование злой магии считается делом обычным, но в народе не одобряется.

    Хичилема в целом президент довольно эффективный. В частности, при нем удалось стабилизировать курс местной валюты – квача и стабилизировать рост цен на продукты. Но из-за похоронно-колдовского скандала его рейтинг катится вниз и надежды на переизбрание на второй срок этим летом практически не остается. А колдовством, похоже, эту коллизию не разрешить.

