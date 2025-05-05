Президент Замбии призвал страны Африки искать способы существования без помощи США

Tекст: Ирма Каплан

Сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) стало сокрушительным ударом для Африки, так как в течение многих лет США выделяли четверть от всей мировой помощи африканским странам, принося не менее 1% валового национального дохода для 16 стран, заявил в статье для газеты Politico президент Замбии Хакаинде Хичилема.

«Вызывает тревогу тот факт, что эти сокращения произошли даже несмотря на то, что африканские страны увеличили софинансирование систем здравоохранения, связанных с ВИЧ, до 40,7 млрд долларов в 2021 году – по сравнению всего с 13,1 млрд долларов в 2004 году», – отмечает Хичилема.

Но большее беспокойство лидера Замбии вызывает то, что США подали пример другим развитым странам – Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Нидерландам. В последние месяцы они сократили объем помощи Африке.

По оценкам Института исследований в области безопасности, к 2030 году еще 19 млн африканцев окажутся в условиях крайней нищеты, если помощь от развитых стран будет постоянно сокращаться на 20%. Исправить этом может только новый способ обеспечить более устойчивый рост экономики для каждой страны континента.

Президент Замбии напоминает, что Африка богата ископаемыми и другими ресурсами, к ней применимы модели экономического прорыва других государств.

«Африканским странам нужен капитал для диверсификации своей экономики, создания не только новых шахт и нефтяных вышек, но и фабрик, нефтеперерабатывающих заводов, торговых центров и центров обработки данных. «Работа, работа, работа», – вот мантра, которой мы должны следовать, чтобы развивать эти отрасли и обеспечивать устойчивый рост», – делает вывод Хичилема.

При этом, отмечает он, страны-инвесторы, которые устали от ничтожных результатов своей многолетней щедрости, должны рассматривать инвестиции в Африку иначе.

«Это способ переориентировать свои усилия, а также обеспечить экономическую отдачу для своих граждан. Речь идет о долгосрочном процветании, а не о краткосрочных подачках», – резюмирует президент Замбии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в феврале заявил о намерении прекратить оказание помощи Южной Африке из-за новых законов об экспроприации земель, что вызвало падение курса ранда на 2%.

Кроме того, Трамп предложил сократить взносы в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, в проекте американского бюджета на 2026 год.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке