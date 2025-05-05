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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своём соку, у нас есть партнёры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    5 мая 2025, 12:05 • Новости дня

    Президент Замбии призвал страны Африки искать способы существования без помощи США

    Tекст: Ирма Каплан

    Сокращение международной помощи стало тревожным сигналом о том, что странам Африки необходимо найти способ поддержать свое собственное развитие, считает президент Замбии Хакаинде Хичилема.

    Сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) стало  сокрушительным ударом для Африки, так как в течение многих лет США выделяли четверть от всей мировой помощи африканским странам, принося не менее 1% валового национального дохода для 16 стран, заявил в статье для газеты Politico президент Замбии Хакаинде Хичилема.

    «Вызывает тревогу тот факт, что эти сокращения произошли даже несмотря на то, что африканские страны увеличили софинансирование систем здравоохранения, связанных с ВИЧ, до 40,7 млрд долларов в 2021 году – по сравнению всего с 13,1 млрд долларов в 2004 году», – отмечает Хичилема.

    Но большее беспокойство лидера Замбии вызывает то, что США подали пример другим развитым странам – Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Нидерландам. В последние месяцы они сократили объем помощи Африке.

    По оценкам Института исследований в области безопасности, к 2030 году еще 19 млн африканцев окажутся в условиях крайней нищеты, если помощь от развитых стран будет постоянно сокращаться на 20%. Исправить этом может только новый способ обеспечить более устойчивый рост экономики для каждой страны континента.

    Президент Замбии напоминает, что Африка богата ископаемыми и другими ресурсами, к ней применимы модели экономического прорыва других государств.

    «Африканским странам нужен капитал для диверсификации своей экономики, создания не только новых шахт и нефтяных вышек, но и фабрик, нефтеперерабатывающих заводов, торговых центров и центров обработки данных. «Работа, работа, работа», – вот мантра, которой мы должны следовать, чтобы развивать эти отрасли и обеспечивать устойчивый рост», – делает вывод Хичилема.

    При этом, отмечает он, страны-инвесторы, которые устали от ничтожных результатов своей многолетней щедрости, должны рассматривать инвестиции в Африку иначе.

    «Это способ переориентировать свои усилия, а также обеспечить экономическую отдачу для своих граждан. Речь идет о долгосрочном процветании, а не о краткосрочных подачках», – резюмирует президент Замбии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в феврале заявил о намерении прекратить оказание помощи Южной Африке из-за новых законов об экспроприации земель, что вызвало падение курса ранда на 2%.

    Кроме того, Трамп предложил сократить взносы в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, в проекте американского бюджета на 2026 год.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке

    4 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию, сославшись на отсутствие существенного прогресса в этом процессе.

    Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать». По словам Трампа, он периодически склоняется к такому решению, однако время от времени происходят положительные изменения, которые удерживают его от выхода из переговоров.

    Первого мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД, выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности отправки войск для захвата Гренландии

    Трамп допустил отправку американских военных для захвата Гренландии

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о вероятности силовых действий для установления контроля над Гренландией, отметив стратегическую важность острова.

    Трамп допустил возможность отправки американских войск для захвата Гренландии, передает РИА «Новости». В интервью каналу NBC News Трампа спросили, готов ли он в определенных обстоятельствах принять решение о вводе военных для установления контроля над островом.

    «Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может», – заявил глава государства. По его словам, США «очень сильно» нуждаются в Гренландии, поскольку остров необходим стране для обеспечения международной безопасности.

    Трамп добавил, что Вашингтон рассматривает разные варианты действий в отношении Гренландии и заинтересован в расширении американского присутствия в регионе. Ранее в 2019 году Трамп уже выражал интерес к приобретению острова, но власти Дании неоднократно отвергали подобные предложения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не допускает силового объединения с Канадой и исключает такой сценарий.

    Между тем в апреле полковник Сюзанна Мейерс была уволена с поста командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

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    5 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

    Трамп заявил о возможности переговоров с Путиным в мае в Эр-Рияде

    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент отметил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

    Дональд Трамп сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что не исключает проведение переговоров с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Глава США подчеркнул, что пока не принимал окончательного решения и этот вопрос еще предстоит обсудить.

    Трамп также добавил, что в ближайшее время намерен отправиться с визитом в Саудовскую Аравию. Пресс-служба Госдепартамента США ранее заявляла о необходимости диалога между лидерами России и США для урегулирования кризиса на Украине.

    В марте состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы прекращения огня на Украине и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер выразил согласие с предложением американского президента о взаимном отказе сторон от атак по важным объектам энергетики.

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу, указал в интервью CBS, что президенты сами определяют время и место переговоров. Ранее Трамп признавал, что встреча с Путиным возможна после майского визита на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал, что европейские лидеры просили его наладить контакт с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине, Дональд Трамп также допустил возможность выхода США из переговоров по украинскому урегулированию из-за отсутствия прогресса, а ранее он сообщил, что Владимир Путин подвергался неоправданному давлению со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    4 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту

    Трамп назвал Вэнса и Рубио главными кандидатами на роль преемников

    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждая будущее Республиканской партии, Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио среди возможных кандидатов на высший государственный пост после 2028 года.

    Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в числе возможных преемников, передает ТАСС. В беседе с телеканалом NBC News Трамп заявил: «Слишком рано об этом говорить, но у меня есть вице-президент. И Джей Ди [Вэнс] проделывает фантастическую работу. Марко [Рубио] великолепен».

    Американский лидер также отметил, что в Республиканской партии есть много достойных людей, которые могли бы занять высший государственный пост в будущем.

    Трамп еще раз подчеркнул, что не собирается баллотироваться на третий срок: по его словам, в 2028 году он передаст руководство «кому-то другому, в идеале – великому республиканцу».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в выборах президента США в 2028 году. Ранее он отметил, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, однако не собирается их использовать.

    Между тем первые сто дней после возвращения в Белый дом Трамп завершал с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия.

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    5 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп объявил о пошлинах в 100% на зарубежные фильмы

    Трамп распорядился ввести 100-процентные тарифы на иностранную кинопродукцию

    Президент США поручил министерству торговли немедленно начать процесс повышения тарифов на зарубежные фильмы, подчеркнув угрозу национальной безопасности страны.

    Американская администрация вводит 100-процентные таможенные пошлины на иностранную кинематографическую продукцию, передает ТАСС.

    Дональд Трамп заявил, что такое решение связано с усилиями других стран по переманиванию американских кинематографистов и студий, что, по его мнению, привело к упадку Голливуда и других направлений в США.

    По словам президента, «киноиндустрия в Америке умирает очень быстро», а зарубежная продукция используется для распространения информации и пропаганды. Он уполномочил министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процедуру введения тарифа в 100% на все фильмы, произведенные за рубежом.

    Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий, однако для России эти меры не применялись. С 5 апреля вступили в силу универсальные тарифы в 10% и индивидуальные – с 9 апреля. Позднее президент сообщил о 90-дневной паузе для ряда государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается в целях поддержки внутреннего производства, а также объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и других стран, включая импорт легковых автомобилей и автозапчастей.

    При этом аналитики мирового промышленного и автомобильного сектора отметили, что такие меры Трампа способствуют завершению эпохи процветания, основанной на глобальной торговле после холодной войны.

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    4 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Белый Дом опубликовал изображение Трампа в образе джедая

    Tекст: Мария Иванова

    В честь дня «Звездных войн» в соцсетях Белого дома появилось изображение Дональда Трампа в костюме джедая с красным световым мечом на фоне флагов США.

    Белый Дом опубликовал изображение Дональда Трампа в образе джедая из «Звездных войн» на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в честь дня франшизы, передает

    РИА «Новости». По всей видимости, картинка была создана с помощью нейросети. На ней Трамп предстает в одежде джедая на фоне американских флагов и двух белоголовых орланов – традиционного символа США.

    В подписи к публикации Белый Дом поздравил всех с 4 мая и заявил: «Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не повстанцы – вы Империя».

    Пользователи соцсетей заметили, что в руке у Трампа красный световой меч ситхов, а не джедаев, что символизирует «темную сторону» силы.

    «Звездные войны» были созданы Джорджем Лукасом в 1970-х годах, а права на франшизу в 2012 году приобрела корпорация Walt Disney за 4,05 млрд долларов. После этого компания выпустила продолжение саги и дополнительные фильмы, начиная с седьмого эпизода в 2015 году.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы Римского. При этом архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство по поводу появления этого изображения в соцсетях, сочтя его неуместным.

    А накануне на официальном канале Белого дома появился музыкальный клип в стиле Lofi Girl с рисованным Трампом, подписывающим документы.

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    4 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Трамп отказался баллотироваться на третий президентский срок в США

    Трамп заявил об отказе участвовать в выборах президента США в 2028 году

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп подчеркнул, что не планирует участвовать в выборах президента США в 2028 году, отметив важность ограничения полномочий двумя сроками.

    Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский срок, передает ТАСС. В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Я буду президентом [в общей сложности] восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным».

    По словам Трампа, его сторонники регулярно призывают его участвовать в выборах 2028 года, но он не планирует этого делать. Он добавил, что многие продают кепки с надписью «Трамп 2028», однако его намерение – «отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале – великому республиканцу».

    Согласно 22-й поправке к конституции США, принятой в 1951 году, один человек не может занимать пост президента более двух сроков. Ранее Трамп допускал возможность выдвижения на третий срок, а в СМИ появлялась информация о том, что он поручал Минюсту изучить законность участия в выборах 2028 года. Очередные президентские выборы в США состоятся в 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил журналу Time, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, но не намерен их использовать. Он также отметил положительный старт своего второго срока, подчеркнув, что переходный период требует времени для результатов. При этом ранее сообщалось, что он завершает первые сто дней с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия, что сопровождается широкой критикой его инициатив.

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    4 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Кардинал осудил фото Трампа в папских одеждах

    Кардинал подверг критике появление фото Трампа в папских одеждах

    Tекст: Мария Иванова

    Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство появлением в соцсетях изображения Трампа в папском облачении, сочтя это неуместным.

    Американский кардинал, архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан назвал неуместной публикацию изображения Дональда Трампа в папских одеждах, передает ТАСС.

    «Он произвел не лучшее впечатление, это неуместно», – заявил Долан журналистам в Риме, где проходит собрание кардиналов перед началом конклава по выборам нового папы римского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США позволил себе шуточное высказывание о возможности занять пост главы Католической церкви после смерти папы Франциска.

    Позднее Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы римского.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Франция и США начали борьбу за власть в Ватикане.

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    4 мая 2025, 20:53 • Новости дня
    Трамп пообещал снизить пошлины на импорт товаров из Китая

    Трамп заявил о намерении снизить ввозные пошлины для Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении снизить пошлины на китайские товары, подчеркнув, что без этого шаг Вашингтон и Пекин не смогут сотрудничать в бизнесе.

    Трамп заявил, что намерен снизить ввозные пошлины на товары из Китая, передает ТАСС. «В какой-то момент я их снижу, потому что в противном случае мы не сможем вести с ними бизнес», – подчеркнул он в интервью каналу NBC News, однако сроки возможного решения не указал.

    По оценке американского лидера, Китай сегодня «крайне сильно» заинтересован в ведении бизнеса с США, так как, по его словам, экономика КНР находится в сложном положении.

    Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на импорт продукции из 185 стран и территорий, но Россия в этот перечень не вошла. Универсальные тарифы на уровне 10% были введены 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. Позже власти США приостановили на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин для ряда стран, объяснив это необходимостью торговых переговоров.

    Одновременно пошлины на китайскую продукцию были увеличены до 125%, а суммарные тарифы достигли 145%. В ответ Китай повысил с 12 апреля свои пошлины на американские товары до 125%.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается ради поддержки внутреннего производства.

    Белый дом 23 апреля исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина. До этого соробщалось, что администрация президента США обсуждала возможное уменьшение таможенных пошлин на китайские товары для улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином.

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    4 мая 2025, 19:26 • Новости дня
    Трамп отверг идею присоединения Канады к США силой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не допускает силового объединения с Канадой и считает такой сценарий невозможным.

    Трамп не считает реальным вариант использования военной силы для присоединения Канады к Соединенным Штатам, передает ТАСС. В интервью телеканалу NBC News он заявил: «Думаю, что мы никогда не дойдем до этой точки». Он отметил, что в случае с Гренландией вопрос кажется более вероятным, однако и здесь силовой сценарий он назвал маловероятным.

    Трамп добавил, что в случае гипотетического вступления Канады в состав США страна стала бы «ценным штатом». Он выразил мнение, что объединение принесло бы экономическую стабильность и защиту от внешних угроз, включая Россию и Китай. По словам Трампа, многие канадцы, по его мнению, выступают за превращение страны в 51-й штат США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти, в то время как сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, а ранее предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

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    4 мая 2025, 19:55 • Новости дня
    Трамп: Увольнение Уолтца с поста советника по нацбезопасности не было наказанием

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что увольнение советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца не связано с наказанием, а является частью кадровых перестановок в администрации.

    Увольнение советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца не было связано с наказанием, заявил президент Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что Уолтц, по его мнению, отлично справится с новой работой и станет хорошим постпредом США при ООН. «Нет. Я считаю, что он будет хорошо работать в новой роли… Майк отличный парень, я считаю, что он будет очень хорошо работать в Организации Объединенных Наций», – сказал Трамп в интервью NBC.

    Президент также отметил, что на пост советника по нацбезопасности претендует много людей, однако отдельно прокомментировал возможное назначение Стивена Миллера, нынешнего заместителя главы аппарата Белого дома. По словам Трампа, Миллер «стоит гораздо выше в иерархии», и его назначение на этот пост посчитали бы понижением.

    Трамп подтвердил, что после увольнения Уолтца обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который сохранит свою должность в госдепартаменте. В интервью NBC президент допустил, что Рубио может совмещать обе должности на неограниченное время. Трамп отметил, что теоретически «нет необходимости держать двух людей на данных должностях», напомнив о том, что Генри Киссинджер в прошлом уже совмещал эти посты.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио остался без союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с поста советника президента по нацбезопасности.

    Американист Рафаэль Ордуханян объяснил решение Дональда Трампа убрать Уолтца с должности.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, замена советника по нацбезопасности будет выгодна России.

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    5 мая 2025, 09:17 • Новости дня
    FT: Китайские экспортеры стали отправлять товары через третьи страны из-за тарифов США

    FT: Экспортеры из Китая в обход тарифов США стали пересылать товары через третьи страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Экспортеры товаров из Китая в США во избежание огромных американских пошлин отправляют их через третьи государства, где на них оформляются новые сертификаты страны происхождения, пишет FT.

    Китайские экспортеры нашли способ поставлять товары в США в обход огромных американских пошлин. Реклама в социальных сетях, таких как Xiaohongshu, предлагает отправить товары в такие страны, как Малайзия, где им будет выдан новый сертификат происхождения, а затем они будут отправлены в США, пишет Financial Times (FT).

    «Продавцы двух логистических компаний заявили, что могут отправить товары в Порт-Кланг в Малайзии, откуда они переложат товары в местные контейнеры и поменяют их бирки и упаковку. У компаний были связи с заводами в Малайзии, которые могли помочь в выдаче сертификатов происхождения, сообщили продавцы, пожелавшие остаться неназванными», – сообщает FT.

    Таможенное управление Южной Кореи сообщило в апреле, что в первом квартале года оно обнаружило иностранные товары на сумму 29,5 млрд вон (21 млн долларов) с поддельными странами происхождения, большинство из которых поступили из Китая и почти все предназначались для США.

    Министерство промышленности и торговли Вьетнама призвало местные торговые ассоциации, экспортеров и производителей усилить проверку происхождения сырья и исходных товаров и предотвратить выдачу поддельных сертификатов. В Таиланде Министерство внешней торговли обнародовало меры по ужесточению контроля происхождения товаров, направляющихся в США, с целью предотвращения уклонения от уплаты тарифов, говорится в материале.

    Так азиатские государства пытаются предотвратить превращения в перевалочный пункт китайской торговли. Но и в США изобретательность китайских экспортеров не вызвала воодушевления. Один из руководителей десяти крупнейших независимых продавцов Amazon заявил, что они наблюдали случаи, когда происхождение товаров менялось, что грозило конфискацией со стороны таможенных органов США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении снизить пошлины на китайские товары, подчеркнув, что без этого шаг Вашингтон и Пекин не смогут сотрудничать в бизнесе.

    Ранее Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается ради поддержки внутреннего производства.

    Белый дом 23 апреля исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина.

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    5 мая 2025, 08:31 • Новости дня
    Кардинал с Филиппин осудил Трампа за фото в образе папы римского

    Филиппинский кардинал осудил публикацию Трампом фото в образе папы римского

    Tекст: Мария Иванова

    Филиппинский кардинал выразил недовольство публикацией Дональдом Трампом фотографии в образе Папы Римского вскоре после похорон Франциска, отметив неуместность такого поступка.

    Кардинал Пабло Вирхилио Дэвид из Филиппин осудил публикацию президентом США Дональдом Трампом фотографии, созданной с помощью искусственного интеллекта, на которой Трамп изображен в облачении Папы Римского, передает РИА «Новости».

    Изображение появилось 3 мая на странице Трампа в соцсети Truth Social и не сопровождалось каким-либо текстом. На фото Трамп сидит на троне, одет в белую сутану и митру, с золотым крестом и кольцом рыбака на руке.

    В заявлении Дэвид подчеркнул, что публикация была сделана вскоре после похорон Папы Франциска, в то время как католики по всему миру продолжают скорбеть. «При всем уважении к его канцелярии и американскому народу мы хотели бы, чтобы он знал, что это не смешно», – заявил кардинал. Дэвид также возглавляет Конференцию католических епископов Филиппин.

    Ранее Трамп публично пошутил о своей готовности занять пост главы католической церкви.

    Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни и был похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на церемонии прощания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы римского. Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство появлением этого изображения в соцсетях, сочтя его неуместным.

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    5 мая 2025, 08:53 • Новости дня
    National Interest назвал Румынию важнейшим партнером США на Черном море

    National Interest признал Румынию важнейшим партнером США на Черном море

    Tекст: Ирма Каплан

    Румыния является центральным союзником Вашингтона в укреплении позиций США в Черноморском регионе, пишет National Interest, перечисляя длительное партнерство между странами в сфере энергетики, ресурсов и обороны.

    Румыния становится основой возглавляемой США реконструкции и устойчивости по всему Черному морю, а энергетические инвестиции с 1990-х годов в Транскаспийский регион вывели республику в авангард новых американских энергопредприятий в регионе, пишет National Interest.

    «Ни один союзник не является более важным для обеспечения американских интересов в регионе, чем Румыния. Будучи передовым членом НАТО и ЕС, Румыния занимает юго-восточный фланг Европы и может похвастаться доказанной историей военной солидарности с Америкой от Ирака до Афганистана», – отмечает в статье старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета и Института технической дипломатии Крача в Университете Пердью Кауш Арха.

    Автор напоминает об активном сотрудничестве США и Румынии в разработке газовых месторождений, с участием американских компаний Halliburton, Transocean, Oceaneering, о совместной работе по внедрению технологий малых модульных реакторов (SMR) в национальную энергоинфраструктуру республики.

    Кроме того, стратегическая география Румынии как самого восточного европейского члена НАТО более двух десятилетий служила важным логистическим узлом для вооруженных сил США.

    Стратегия США в Черном море, изложенная в Законе о нацобороне 2024 года, ориентирована на сдерживание России, защиту свободы судоходства и критически важной инфраструктуры, а также на укрепление региональных государств. В ее основе – экономическое и безопасное партнерство США и Румынии, отмечает автор материала.

    «Президент Дональд Трамп, скорее всего, займет реалистичный подход: его меньше волнует внутренняя политика, а больше – то, служит ли данное правительство интересам США... Американская политика должна быть сосредоточена на работе с избранным правительством для обеспечения интересов США в Черном море», – резюмирует Арха в ожидании результатов выборов президента Румынии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на прошедших в воскресенье президентских выборах в Румынии после полного подсчета голосов лидером стал представитель националистов Джеордже Симион.

    4 мая в Румынии состоялись президентские выборы. В борьбе за пост главы страны участвовали 11 кандидатов. Помимо Симиона, Никушора Дана, занявшего второе место и Крина Антонеску, ставшего третьим в гонке, претендентами были лидер партии USR Елена Ласкони, бывший премьер Виктор Понта, глава национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, Лавиния Шандру из Социал-либеральной гуманистической партии, Джон-Ион Бану от партии Natiunea Romana, экс-глава внешней разведки Силвиу Предою, бывший министр образования Даниел Фунериу и Себастьян Попеску из «Новой Румынии».

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