ВОЗ сообщил о рекордном числе смертей от холеры в 2025 году

ВОЗ: В 2025 году холера унесла более 6600 жизней

Tекст: Мария Иванова

Более 6600 человек стали жертвами холеры в 2025 году, болезнь охватила 32 страны, сообщает ТАСС со ссылкой на совместную статью президента Замбии Хакаинде Хичилемы и главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Авторы отмечают, что число смертей растет несколько лет подряд: показатель уже превысил итоги прошлого года, когда было зафиксировано 6000 летальных случаев, а годом ранее жертв было вдвое меньше.

Главные очаги холеры сейчас находятся в Африке. Там возникают самые масштабные вспышки, чему способствуют вооруженные конфликты и трудности в борьбе с заболеванием. В статье подчеркивается, что распространение инфекции связано не с недостатком знаний или решений, а с неспособностью лидеров быстро реагировать в кризисных ситуациях.

Авторы отмечают, что холера чаще всего поражает беднейшие страны и наименее защищенные слои населения. Из-за низкой прибыли этот рынок не привлекает производителей вакцин, поэтому запасы препаратов тратятся на локализацию уже возникших вспышек, а не для профилактики в регионах риска.

В публикации указывается на важность увеличения выпуска вакцин в Африке, однако основным способом борьбы остается развитие водоснабжения и санитарии. «Существуют болезни, которые невозможно полностью исключить, например болезнь Альцгеймера или большинство видов рака. Но холера к ним не относится. Ее можно остановить», – заявили авторы.

По их мнению, ликвидация холеры – это прежде всего политический вопрос, связанный с борьбой с нищетой, неравенством и конфликтами.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о росте смертности от холеры на 118% за год.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в августе сообщила, что с начала 2025 года в стране выявили четыре случая холеры, завезенные из Индии.

Межу тем в России зарегистрировали новую тест-систему на иммунитет к холере.