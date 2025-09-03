  • Новость часаСуд изъял у экс-главы правительства КЧР Кайшева имущество почти на 42 млрд рублей
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    3 сентября 2025, 20:10 • Политика

    Китай показал военный кулак Америке

    Военный парад в Пекине стал тревожным сигналом для США

    Китай показал военный кулак Америке
    @ Ethan Hunter/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    «Столь масштабная демонстрация военной мощи Пекина посылает тревожный сигнал Вашингтону», – так западная пресса отреагировала на прошедший в Китае парад в честь окончания Второй Мировой. Событие вышло историческим: КНР впервые продемонстрировала новые образцы вооружений своей ядерной триады, а также последние разработки в сфере беспилотных аппаратов.

    В Китае прошел масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй Мировой. На мероприятии присутствовали 26 мировых лидеров, а количество зрителей составило 50 тыс. человек. Событие стало примечательным и с технической точки зрения: впервые в истории КНР публично представил полноценную ядерную триаду.

    По площади Тяньаньмэнь проехали новые передвижные ракетные комплексы  DF-61 и DF-31BJ, а также межконтинентальные DF-5C с разделяющимися головными частями и дальностью поражения до 20 тыс. км. Морская компонента привлекла внимание экспертов демонстрацией межконтинентальных ракет JL-1 и JL-3.

    Не меньше зрителей парада удивил и другой ракетный комплекс – DF-17. Как отмечают западные эксперты, длина ракеты составляет около 11 метров, а ее масса равняется приблизительно пяти тоннам. Снаряд способен поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. км. При этом другой боеприпас из этой серии, DF-26D, пролетает до четырех тыс. км. Его уже успели прозвать «убийцей авианосцев».

    «Еще одной новинкой, представленной в ходе парада, стал автономный подводный аппарат AJX-002, который прозвали «приветом Америке». Согласно некоторым сообщениям, машина может быть снабжена ядерным двигателем. Это вполне реально, учитывая ее колоссальные размеры – длина порядка 18-20 метров и диаметр около полутора метров», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Если информация подтвердится, это сблизит его концепцию с российской разработкой «Посейдон», которая позиционируется как ударная ядерная торпеда. Согласно неофициальным данным о системе AJX-002, она способна наносить удары боевой частью, а также осуществлять минирование удаленных акваторий, включая военно-морские базы на восточном и западном побережьях США», – продолжает он.

    Аналитик также обратил внимание на продемонстрированное КНР неядерное оружие. Это, в частности гиперзвуковые корабельные ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. Кроме того, на параде показали шесть новых систем ПВО, включая HQ-11, HQ-16, HQ-19 и HQ-29, продолжил собеседник. «Последний – самый современный и дальнобойный зенитный комплекс в арсенале КНР. По неофициальным данным, HQ-29 способна достигать гиперзвуковых скоростей и выходить в космос на высоту около 500 км. Это ставит ее в один ряд с американским THAAD, израильскими Hetz 3 и Arrow 3, а также с российским С-500 «Прометей», – детализировал Анпилогов.

    Он также указал на комплексы, предназначенные для поражения дронов. «В первую очередь здесь можно упомянуть ЗРК ближнего действия FK-3000», – отметил аналитик. Таким образом, Китай продемонстрировал наличие мощного военно-промышленного комплекса, способного создавать самые современные системы вооружений, подчеркнул спикер.

    «Все вооружения интегрированы в единую систему ведения современной высокотехнологичной войны. КНР способна производить их массово и достичь паритета даже с американской армией.

    Пекин наглядно продемонстрировал, что его прошлое отставание в значительной степени преодолено», – акцентировал Анпилогов.

    Помимо этого, в столице КНР были показаны три боевых лазерных комплекса, включая корабельный LY-1. Не отстает КНР и по столь перспективному направлению, как беспилотные аппараты: на параде присутствовало большое количество техники этого типа. Среди них – катера, специализированные комплексы морского минирования, а также новые БПЛА. Публика познакомилась с «дронами-ведомыми», которые предназначены для сопровождения истребителей. Согласно заявлениям НОАК, представленная техника уже принята на вооружение.

    «Китай далеко продвинулся в развитии беспилотия. Не стоит забывать, что те же дроны Mavic – это разработка КНР», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. Собеседник, в частности, указал на передовой аппарат – FH-97A «Фэйхун», который способен возглавлять «стаи» более мелких дронов или выступать в качестве ведомого для стелс-истребителей, таких как J-20. «У него реактивный двигатель. Главное назначение – подавление ПВО с помощью системы РЭБ. Но он также может осуществлять разведку и предупреждение о ракетных угрозах», – пояснил собеседник.

    Кнутов также рассказал о модели GJ-11 Sharp Sword («Острый меч»). «Он предназначен в основном для ударных миссий. Дрон имеет скорость порядка 1000 км в час и может нести ракеты PL-15, а также корректируемые 500-килограммовые бомбы с полуактивной лазерной головкой самонаведения», – детализировал эксперт. По его словам, главная особенность этого аппарата в том, что он практически не виден на радарах РЛС.

    КНР продолжает работу и в области наземных дронов, указал эксперт. «Решаются вопросы, в частности, с доставкой боеприпасов. Сейчас китайские специалисты заняты созданием таких аппаратов, как робособаки, задача которых – транспортировка грузов, и других роботизированных машин», – напомнил он.

    По его мнению, демонстрацией новинок Пекин отправил сигналы Западу, в первую очередь США. «Вопрос Тайваня встает все острее. Мы видим, как Штаты уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет серьезная подготовка к конфликту. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу», – акцентирует Кнутов.

    Действительно, сам по себе парад активно обсуждался еще до его начала. Например, Дональд Трамп в соцсети Truth Social заранее напомнил Пекину о роли Вашингтона в войне с милитаристской Японией. «Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за их храбрость и жертвенность!», – написал он.

    Президент США также передал «самые теплые пожелания» присутствовавшим на мероприятии Владимиру Путина и Ким Чен Ыну, поскольку Россия, КНДР и КНР якобы «строят заговор» против Штатов. Однако после мероприятия глава Белого дома назвал прошедший парад впечатляющим. По его мнению, КНР организовала данное событие в надежде, что он будет за ним наблюдать. «И я действительно наблюдал», – сказал он.

    Настороженно данное событие описывает и западная пресса. The Wall Street Journal подчеркивает, что масштабная демонстрация военной мощи КНР «посылает» тревожный сигнал Штатам. В то же время The Guardian пишет: встреча Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина символизирует значимый сдвиг в глобальном балансе сил.

    «У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии»,

    считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает Ткаченко.

    В свою очередь, Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ, называет прошедший парад «тревожным» сигналом для США. «Он вряд ли был адресован кому-либо другому. КНР последовательно придерживается позиции о недопустимости применения ядерного оружия против стран, которые им не обладают и, соответственно, не представляют прямой угрозы для Китая», – пояснил собеседник.

    «Мы видим, что это «сообщение» уже дошло до своего «адресата». СМИ активно обсуждают возросшую военную мощь КНР, а Трамп вовсю критикует «сговор» Москвы, Пекина и Пхеньяна. Но инструментов для ответа Китаю у США нет.  Белый дом будет грозить новыми экономическими санкциями и пошлинами, но постарается не раздражать Поднебесную, в том числе и в рамках тайваньского вопроса», – заключил Маслов.

