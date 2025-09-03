Китай показал военный кулак Америке

Военный парад в Пекине стал тревожным сигналом для США

Tекст: Олег Исайченко

В Китае прошел масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй Мировой. На мероприятии присутствовали 26 мировых лидеров, а количество зрителей составило 50 тыс. человек. Событие стало примечательным и с технической точки зрения: впервые в истории КНР публично представил полноценную ядерную триаду.

По площади Тяньаньмэнь проехали новые передвижные ракетные комплексы DF-61 и DF-31BJ, а также межконтинентальные DF-5C с разделяющимися головными частями и дальностью поражения до 20 тыс. км. Морская компонента привлекла внимание экспертов демонстрацией межконтинентальных ракет JL-1 и JL-3.

Не меньше зрителей парада удивил и другой ракетный комплекс – DF-17. Как отмечают западные эксперты, длина ракеты составляет около 11 метров, а ее масса равняется приблизительно пяти тоннам. Снаряд способен поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. км. При этом другой боеприпас из этой серии, DF-26D, пролетает до четырех тыс. км. Его уже успели прозвать «убийцей авианосцев».

«Еще одной новинкой, представленной в ходе парада, стал автономный подводный аппарат AJX-002, который прозвали «приветом Америке». Согласно некоторым сообщениям, машина может быть снабжена ядерным двигателем. Это вполне реально, учитывая ее колоссальные размеры – длина порядка 18-20 метров и диаметр около полутора метров», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Если информация подтвердится, это сблизит его концепцию с российской разработкой «Посейдон», которая позиционируется как ударная ядерная торпеда. Согласно неофициальным данным о системе AJX-002, она способна наносить удары боевой частью, а также осуществлять минирование удаленных акваторий, включая военно-морские базы на восточном и западном побережьях США», – продолжает он.

Аналитик также обратил внимание на продемонстрированное КНР неядерное оружие. Это, в частности гиперзвуковые корабельные ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. Кроме того, на параде показали шесть новых систем ПВО, включая HQ-11, HQ-16, HQ-19 и HQ-29, продолжил собеседник. «Последний – самый современный и дальнобойный зенитный комплекс в арсенале КНР. По неофициальным данным, HQ-29 способна достигать гиперзвуковых скоростей и выходить в космос на высоту около 500 км. Это ставит ее в один ряд с американским THAAD, израильскими Hetz 3 и Arrow 3, а также с российским С-500 «Прометей», – детализировал Анпилогов.

Он также указал на комплексы, предназначенные для поражения дронов. «В первую очередь здесь можно упомянуть ЗРК ближнего действия FK-3000», – отметил аналитик. Таким образом, Китай продемонстрировал наличие мощного военно-промышленного комплекса, способного создавать самые современные системы вооружений, подчеркнул спикер.

«Все вооружения интегрированы в единую систему ведения современной высокотехнологичной войны. КНР способна производить их массово и достичь паритета даже с американской армией.

Пекин наглядно продемонстрировал, что его прошлое отставание в значительной степени преодолено», – акцентировал Анпилогов.

Помимо этого, в столице КНР были показаны три боевых лазерных комплекса, включая корабельный LY-1. Не отстает КНР и по столь перспективному направлению, как беспилотные аппараты: на параде присутствовало большое количество техники этого типа. Среди них – катера, специализированные комплексы морского минирования, а также новые БПЛА. Публика познакомилась с «дронами-ведомыми», которые предназначены для сопровождения истребителей. Согласно заявлениям НОАК, представленная техника уже принята на вооружение.

«Китай далеко продвинулся в развитии беспилотия. Не стоит забывать, что те же дроны Mavic – это разработка КНР», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. Собеседник, в частности, указал на передовой аппарат – FH-97A «Фэйхун», который способен возглавлять «стаи» более мелких дронов или выступать в качестве ведомого для стелс-истребителей, таких как J-20. «У него реактивный двигатель. Главное назначение – подавление ПВО с помощью системы РЭБ. Но он также может осуществлять разведку и предупреждение о ракетных угрозах», – пояснил собеседник.

Кнутов также рассказал о модели GJ-11 Sharp Sword («Острый меч»). «Он предназначен в основном для ударных миссий. Дрон имеет скорость порядка 1000 км в час и может нести ракеты PL-15, а также корректируемые 500-килограммовые бомбы с полуактивной лазерной головкой самонаведения», – детализировал эксперт. По его словам, главная особенность этого аппарата в том, что он практически не виден на радарах РЛС.

КНР продолжает работу и в области наземных дронов, указал эксперт. «Решаются вопросы, в частности, с доставкой боеприпасов. Сейчас китайские специалисты заняты созданием таких аппаратов, как робособаки, задача которых – транспортировка грузов, и других роботизированных машин», – напомнил он.

По его мнению, демонстрацией новинок Пекин отправил сигналы Западу, в первую очередь США. «Вопрос Тайваня встает все острее. Мы видим, как Штаты уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет серьезная подготовка к конфликту. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу», – акцентирует Кнутов.

Действительно, сам по себе парад активно обсуждался еще до его начала. Например, Дональд Трамп в соцсети Truth Social заранее напомнил Пекину о роли Вашингтона в войне с милитаристской Японией. «Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за их храбрость и жертвенность!», – написал он.

Президент США также передал «самые теплые пожелания» присутствовавшим на мероприятии Владимиру Путина и Ким Чен Ыну, поскольку Россия, КНДР и КНР якобы «строят заговор» против Штатов. Однако после мероприятия глава Белого дома назвал прошедший парад впечатляющим. По его мнению, КНР организовала данное событие в надежде, что он будет за ним наблюдать. «И я действительно наблюдал», – сказал он.

Настороженно данное событие описывает и западная пресса. The Wall Street Journal подчеркивает, что масштабная демонстрация военной мощи КНР «посылает» тревожный сигнал Штатам. В то же время The Guardian пишет: встреча Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина символизирует значимый сдвиг в глобальном балансе сил.

«У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии»,

– считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает Ткаченко.

В свою очередь, Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ, называет прошедший парад «тревожным» сигналом для США. «Он вряд ли был адресован кому-либо другому. КНР последовательно придерживается позиции о недопустимости применения ядерного оружия против стран, которые им не обладают и, соответственно, не представляют прямой угрозы для Китая», – пояснил собеседник.

«Мы видим, что это «сообщение» уже дошло до своего «адресата». СМИ активно обсуждают возросшую военную мощь КНР, а Трамп вовсю критикует «сговор» Москвы, Пекина и Пхеньяна. Но инструментов для ответа Китаю у США нет. Белый дом будет грозить новыми экономическими санкциями и пошлинами, но постарается не раздражать Поднебесную, в том числе и в рамках тайваньского вопроса», – заключил Маслов.