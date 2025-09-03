Эксперт: Военный парад в Китае стал тревожным сигналом для США

Востоковед Маслов: Военная мощь Китая приближается к американской

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Показ целого комплекса новейших вооружений на параде в Пекине был сигналом США. Китай как бы намекает, что он может дотянуться до любой точки на американской территории. Но вряд ли это можно считать явной угрозой, поскольку отношения Пекин и Вашингтона не достигли своей худшей точки. Я бы назвал это своеобразной демонстрацией технических возможностей», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

«Я не склонен считать, что данный сигнал был адресован кому-либо, кроме США, поскольку КНР последовательно придерживается позиции о недопустимости применения ядерного оружия против стран, которые им не обладают и, соответственно, не представляют прямой угрозы для Китая», – добавил собеседник.

«Кроме того, демонстрация Пекином своего стратегического арсенала стала еще и камнем в огород тех скептиков, которые говорили, что у Китая нет достаточной мощи для защиты своих экономических достижений», – детализировал аналитик.

«И мы видим, что сигнал был услышан в США. Американский истеблишмент и СМИ активно обсуждают возросшую военную мощь КНР, а также присутствие на трибуне лидеров трех ядерных держав – президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына», – указал политолог.

«При этом жалобы американского лидера Дональда Трампа на якобы трехсторонний «сговор» Москвы, Пекина и Пхеньяна тоже можно считать реакцией США на происходящее в Пекине. Но у Вашингтона нет инструментов для ответа КНР. Белый дом будет грозить новыми экономическими санкциями и пошлинами, но постарается не раздражать Китай в военном плане, в том числе – в тайваньском вопросе», – резюмировал Маслов.

Ранее на параде в Китае впервые продемонстрировали межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C, способную поражать цели по всей планете. Также были представлены стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.

При этом, Трамп заявил, что не рассматривает парад как вызов для США. «Китай нуждается в нас», – подчеркнул он, заверив журналистов в своих хороших отношениях с Си. Также он сказал, что не обеспокоен сближением Пекина и Москвы, а также потенциальным ущербом интересам Вашингтона. «У нас самая сильная армия в мире. Они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять», – отметил политик.

Вместе с тем, на своей странице в соцсети Truth Social американский лидер обвинил лидеров России, Китая и КНДР в «заговоре против США». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что «речь шла в каком-то переносном смысле». «Никакие заговоры никто не строит», – указал представитель Кремля, подчеркнув, что отношения трех стран, а также сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС направлены на общее благо, а не против кого-либо.

