    Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    2 сентября 2025, 14:30 Мнение

    Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    На этой неделе центр мировой политики переместился в дружественный Китай. Серия происходящих там торжественных и рабочих мероприятий – яркая иллюстрация того, насколько сократились возможности Запада контролировать окружающий его мир.

    Нравится нам это или нет, но пока США остаются важнейшей державой планеты, именно по отношению к ним мы оцениваем масштабность происходящих вокруг изменений. Нужно признать, что так будет продолжаться еще некоторое время. Но не всегда. Что бы американцы не делали – это все равно будет вести к сокращению их влияния на международные дела. И перед правительством в Вашингтоне выбор теперь стоит только между плохим и худшим вариантами поведения.

    Даже если США начнут буквально во всем угождать той же Индии, она все равно не откажется от сближения с Россией и Китаем. Это же касается и этих двух великих держав. Москва и Пекин объективно оценивают ситуацию и видят, что сотрудничество за пределами досягаемости Запада дает им уже больше, чем любые формы привилегированных отношений с США или Европой. Произошло это потому, что у Запада резко сократилось количество ресурсов, которыми он мог бы поделиться в обмен на признание собственного доминирования.

    Несмотря на то, что 26 глав государств и правительств, собравшихся в эти дни на торжества по поводу завершения Второй мировой войны в Азии, не являются единомышленниками во всем, их объединяет главное для будущего мировой политики – желание принимать решения своим умом. Даже если эти решения могут не нравиться Западу, а часто Москве или Пекину, сотрудничество которых уже стало опорой нового международного порядка.

    Поэтому на коллективном фото участников политических мероприятий главы России и Китая – в центре, объединяют вокруг себя остальных участников. Но не руководят ими – западный способ международного управления через лидерство одного, самого сильного и агрессивного, нигде за пределами Запада не возможен. 

    Мировая политика, как и любая политика, всегда имеет практическое и символическое измерение. И если первое – про реализацию конкретных интересов государств, то второе – это способ указать на ценностный фундамент, который их объединяет несмотря даже на наличие тактических разногласий и приоритетов развития.

    В этом смысле происходящее сейчас в Китае также имеет практическое и символическое значение: рабочие мероприятия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предшествовали празднованиям в Пекине, смысл которых – указать на общее видение собравшихся одного из поворотных моментов истории международных отношений. Не случайно, торжества проигнорировали США и практически все страны Европы, не говоря уже о Японии – их видение важнейших событий прошлого века сильно отличатся от нашего.

    Нужно понимать, когда мы говорим о ШОС, БРИКС или иных объединениях, созданных за пределами Запада – это то, что они возникли в мире, где никаких альтернатив США не предполагалось. Не предполагалось в мировой политике, поскольку пока Запад контролирует там все: начиная с секретариата ООН и заканчивая финансовыми организациями. Не предполагалось в глобальной экономике, где и сейчас доминирует доллар, а абсолютно большинство расчетов происходят через контролируемые США и Евросоюзом механизмы.

    Разрушить такое доминирование быстро можно, но только одним способом – имя ему мировая война. Такие попытки свергнуть с пьедестала тех, кто получает наибольшие выгоды, в истории делались. Иногда силами прогресса: как это было с СССР, в одиночку выступившим против Запада. А иногда – силами пещерного национализма, окончательную победу над которым празднуют в эти дни в Пекине.

    Но результатом всегда становились наиболее кровопролитные вооруженные конфликты и мировые войны. Сейчас мы являемся свидетелями первой в истории попытки изменить международный порядок мирным путем. Именно это нужно осознать, рассуждая о масштабах происходящего и темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства: мирный путь не может быть быстрым. Но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий. Тем более, что при наличии ядерного оружия традиционный военный способ исправления мирового порядка неизбежно приведет к гибели всего человечества.

    Принятая участниками саммита ШОС декларация не является документом, который бы обозначил четкий план свержения мирового господства Запада и обязывал бы подписавшие стороны жестко придерживаться своих обязательств. Иначе это был бы план стратегической компании военного союза, во главе с бесспорным лидером.

    Вместо этого главы государств Шанхайской организации сотрудничества согласовали самый широкий перечень мер, напоминающих даже благие пожелания. Некоторые из них, как, например, инициативы в сфере борьбы с терроризмом, имеют вполне прикладное значение. Они имеют одинаковое значение для всех стран-участниц. Особенно с учетом привычки Запада использовать религиозных радикалов для достижения своих внешнеполитических целей и дестабилизации режимов в неугодных или «пограничных» странах. С угрозой такого типа уже скоро могут столкнуться страны Центральной Азии – «ядро ШОС», к границам которых западные спецслужбы могут двигать различных экстремистов.

    Другие меры – в сфере, к примеру, расчетов и финансов в целом – могут быть реализованы в зависимости от обстоятельств. Ведь никто из стран ШОС бить по своей экономике ради политических лозунгов не собирается. В этом отличие организации от НАТО, где политическое подчинение США заставляет Европу буквально разрушать собственную промышленность. Для той же Германии конфликт с Россией означает огромные убытки. Но она не является суверенной страной. В ШОС нет стран, передавших свой суверенитет другим государствам.

    Мы же не можем представить себе ситуацию, когда Россия или Индия, да и меньшие по размеру страны, начнут действовать себе во вред ради того, чтобы Китаю было проще противостоять США. Уважение суверенитета, чего совершенно нет на Западе, заявлено в основных документах ШОС. Это значит, что все признают центральное место индивидуальной ответственности правительств за безопасность и процветание граждан стран-участниц организации.

    Не будем, при этом, упускать из виду, что «благие пожелания» декларации саммита ШОС прямо противоречат фундаментальным взглядам Запада на мировое устройство. Теперь у мирового сообщества есть альтернативные решения, по сравнению с теми, что предлагают США и их европейские сателлиты. Подчеркну еще раз – главное значение целей, обозначенных ШОС сейчас, не только в новизне задач, но в наличии иного, чем западный, взгляда на мир, согласованного значительной группой крупных стран.

    Другое измерение саммита, уже отмеченное наблюдателями – это площадка для двусторонних встреч постоянно расширяющегося круга участников «большого» мероприятия, на которое приглашены, как страны ШОС, так и близкие к ним государства. В рамках прежних организаций такой возможности без риска быть услышанными американскими спецслужбами просто нет. Вопрос тут не в том, что на полях саммита ШОС решаются все двусторонние проблемы, за нобелевской премией мира здесь никто не гонится, а в указании на то, что подобные встречи возможны вне поля зрения всевидящего ока США.

    Подводя итог можно сказать, что мероприятия, торжественные и рабочие, в Китае на этой неделе не изменят окружающий нас мир международной политики. Но это и не нужно: они сами по себе, в силу масштаба и способности участников работать вместе, стали результатом происходящих масштабных изменений. Увидеть их результаты в одночасье мы не сможем. Однако будем постоянно чувствовать их позитивные последствия.

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

