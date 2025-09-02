  • Новость часаСтало известно о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске
    Австрия разъяснила позицию по вопросу вступления в НАТО
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    Юрист разъяснила правила сдачи дачи в аренду по новому закону
    Стало известно о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    МАГАТЭ обнаружило следы урана в Сирии
    МВД назвало самый безопасный регион России
    СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    0 комментариев
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от травли

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    26 комментариев
    2 сентября 2025, 08:40 • Экономика

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитят и помогут уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    Страны Шанхайской организации сотрудничеств (ШОС) готовы идти по пути создания альтернативного доллару финансового фундамента. Этот путь уже проторен странами БРИКС. В ШОС входят Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Индия, Пакистан, Иран, Беларусь и Узбекистан.

    Страны ШОС решили учредитель Банк развития для инвестирования в собственные проекты. Владимир Путин предложил также выпустить совместные облигации. Также он озвучил идею о разработке единой платежной системы для осуществления торговых операций, и подчеркнул важность создания совместной расчетной и депозитарной инфраструктуры. «Все это повысит эффективность наших экономических обменов и защитит их от колебаний внешней конъюнктуры», – отметил Путин. Экономики стран ШОС показала рост в среднем на 5% в 2024 году.

    "Озвученные финансовые инструменты позволяют оперировать финансовыми ресурсами в рамках ШОС обособленно от Запада, при этом дешевле. Для России это санкционная устойчивость расчетов, доступ к капиталу в новой формирующейся финансовой экосистеме, поддержка национальных валют, их применение в торговле», - говорит Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова.

    Для ШОС же создается общий рынок капитала под собственные проекты, а также снижаются валютные и санкционные риски, появляются собственные стандарты финансирования, страхования, инвестирования, и даже шире - стандартов управления и качества, добавляет эксперт.

    «Эти механизмы удешевляют привлечение ресурсов за счет капитала и наднационального статуса банка, а во-вторых, расширяют доступ к «длинным» деньгам в валютах стран-участниц для инфраструктурных проектов.

    Создание банка развития ШОС будет способствовать также развитию местных рынков капитала», - говорит Кирилл Черновол, н.с. лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара.

    «Идея создания единого банка развития под эгидой ШОС, похожего на Европейский банк реконструкции и развития — более реалистичный шаг. Такой банк мог бы направлять инвестиции в инфраструктурные проекты, которые бы стимулировали взаимную торговлю», - считает Юлия Хандошко, СЕО европейского брокера Mind Money (ex «Церих»).

    «Банком ШОС, вероятно, будут разработаны собственные подходы к отбору проектов, чтобы деньги эффективно и результативно работали. Например, это может быть инфраструктурное развитие коридора Север-Юг, строительство портов, логистических хабов, ВИЭ-кластеры, цифровые коридоры и дата-центры, водная инфраструктура в Средней Азии, газо- и нефтепродуктопроводы», - говорит Михаил Гордиенко.

    «Для России важны проекты по выстраиванию новой логистики на восточном направлении, ориентированной на широкий круг приоритетных партнеров в Евразии. Для других стран ШОС, особенно стран Центральной Азии - важно встроиться в региональные и глобальные цепочки поставок, реализовать транзитный потенциал вследствие развития торговли», - говорит эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева.

    Аналог такого банка есть у БРИКС - Новый банк развития, который уже работает. В частности, Китай через облигации привлекает деньги в юанях, что снижает долларовую зависимость. В этом году было уже несколько выпусков на миллиарды юаней.

    «Однако после 2022 года Банк БРИКС официально приостановил новые сделки в России из-за опасений в санкционных рисках Запада. У Банка ШОС, вероятно, будет аналогичная развилка – или учет санкционных рисков и осторожность в работе, или политическая конфронтация с Западом, но и одновременная возможность создания собственной финансовой экосистемы», - предполагает Гордиенко.

    Что касается выпуска облигаций (безрисковый актив), то речь идет, вероятно, об их выпуске банком ШОС. Так поступает ЕС, облигации которого стали вполне ликвидными высокорейтинговыми инструментами, а вот БРИКС суверенные бонды не выпускал., отмечает Гордиенко.

    «Для блока ШОС это также возможность создания собственных бенчмарков, независимых от системы оценки, принятой на Западе. В облигации могут вкладываться центральные банки, фонды, с другой стороны, эмиссия облигаций – источник дешевых заемных средств для членов блока. Для инвесторов это будет более чем ликвидным активом, независящим от Запада», - считает Гордиенко.

    Одна из главных целей стран ШОС, это, конечно, снижение доминирования доллара в международной торговле.

    «Такая система сотрудничества могла бы стать эффективной против доллара, если бы внутри ШОС страны были друг для друга основными торговыми партнерами. Однако реальность такова, что торговля товарами и услугами внутри организации почти в восемь раз уступает внешней торговле стран, и это — серьезное препятствие.

    Именно поэтому все амбициозные проекты вроде совместного выпуска облигаций, требуют гораздо более прочного экономического базиса», - считает Хандошко.

    Товарооборот стран ШОС оценивается всего в 400 млрд долларов. Впрочем, по словам Си Цзиньпина, в будущем товарооборот между Китаем и государствами — членами ШОС достигнет 2,5 триллиона долларов.

    Проще всего, конечно, начинать с создания единой системы платежей стран ШОС. Это необходимый финансовый базис для всего остального. Национальные платежные системы, например, MIR и CIPS уже активно развиваются. «Но вторичные санкции и комплаенс азиатских банков являются реальным ограничением», - говорит Гордиенко. Единая платежная система может помочь облегчить финансовые расчеты и для россиян за границей, и для нашего бизнеса и экспорта.

    Но вот к более сложным вещам, например, к учреждению единого депозитария, партнеры, в частности, китайские, начинают проявлять осторожность, указывает Хандошко.

  • О газете
