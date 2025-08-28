  • Новость часаВенгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Умер бывший глава подразделения «Альфа» генерал-майор Канакин
    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    США удивила позиция Индии по закупкам российской нефти
    Politico: Французы готовятся к масштабным забастовкам и акциям протеста
    Армия Израиля высадила десант под Дамаском
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет ли Трамп, выражаясь вульгарно, «прогнуть норвежцев на «нобелевку» или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    4 комментария
    28 августа 2025, 11:20 • Экономика

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору
    @ REUTERS/Priyanshu Singh

    Tекст: Ольга Самофалова

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны, и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампов пошлин против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения?

    США ввели против Индии 25%-ые пошлины формально из-за закупок российской нефти. Пять раундов переговоров оказались безуспешными. До этого Вашингтон уже ввел 25%-ые пошлины, чтобы устранить торговый дисбаланс. В сумме против Индии введены 50%-ые пошлины. Правительство Индии не рассчитывает на скорое смягчение пошлин и готово оказать поддержку пострадавшим экспортерам и помогать перенаправлять экспорт на рынки Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока.

    У Дели выбор не велик. Если Индия договорится с США, откажется от российской нефти, то ей придется лишиться сверхприбыльного бизнеса - переработка дешевой российской нефти и перепродажа нефтепродуктов в третьи страны. В США подсчитывали, что Индия ежегодно зарабатывает на нашей нефти 16 млрд долларов.

    «С одной стороны, Индия получит деэскалацию отношений с Вашингтоном и частичную отмену 50% тарифов, а также сохранит доступ на крупнейший для Индии высокодоходный рынок США. Дели может рассчитывать на рост объемов импорта в США. С другой стороны, Индия потеряет скидку на российскую нефть к бенчмаркам, которая доходит до 5-7%. Появляются высокие риски роста внутренних цен на топливо, ухудшения условий для частных НПЗ, а также роста дефицита счета текущих операций. Охлаждение с Москвой приведет к потерям оборонных заказов», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Если с мирового рынка уйдут 1,7-1,8 млн баррелей российской нефти, которую ранее покупала Индия, то это может привести к дефициту предложения и росту цен. И тогда Дели придется покупать на рынке более дорогое сырье, и лишиться части доходов. При этом, выиграть может Китай, которые заберет как минимум часть той дешевой нефти, от которой отказалась Индия.

    При втором сценарии, когда Индия не отказывается от нефти и оборонных товаров из России, Дели начинает все больше экономически сближаться с Китаем и другими странами БРИКС.

    США в этом случае сохранят пошлины по полной, и нельзя исключать дальнейшего повышения тарифов и введения нетарифных барьеров, например, отказа в визах для индийских специалистов в сфере IT и прочего.

    Индия активно начнет перенаправлять свой экспорт в страны Азии, Ближнего Востока и БРИКС, чтобы нивелировать потери на американском рынке. А в энергетике появится большая зависимость от российских потоков и расчетов в нацвалютах. «Среди плюсов - политическая поддержка в БРИКС и доступ к дешевым энергоносителям, а основным минусом станет выпадение части долларовой выручки и рабочих мест в трудоемких отраслях, таких как текстиль, ювелирка, мебель и другое», - говорит Владимир Чернов.

    Пошлины Дональда Трампа заставляют Индию начинать активней сотрудничать с Китаем. Торговля давно не растет из-за спорной границы в Гималаях: стороны полвека не могут провести пограничную линию. Обострение конфликта произошло в 2020 году. Это сильно ударило по инвестициям, а торговля на уровне 140 млрд долларов сохранится все три последние года, хотя имеется потенциал для роста.

    Однако на днях ситуация сдвинулась с места: стороны договорились запустить авиасообщение с сентября, и восстановить три торговых пункта вдоль спорной границы в Гималаях. Пошлины Трампа сближают страны еще больше.

    И все же, учитывая сильную зависимость Индии от американского рынка, Дели вряд ли пойдет на резкий экономический разрыв с Вашингтоном. Все-таки рынок США купил в 2024 году индийской продукции на целых 87,3 млрд долларов.

    Тогда как Индия приобрела американской продукции на сумму вдвое меньшую - 41,5 млрд долларов. Собственно, именно этот дефицит в 46 млрд долларов так сильно разозлил Трампа по началу, а потом придумали новый повод для пошлин - закупка российской нефти.

    Товарооборот Индии с Китаем в целом примерно такой же и составляет 139 млрд долларов по итогам 2024 года. Однако структура сильно отличается. Пекин покупает очень мало индийской продукции - всего на 18 млрд долларов. А вот Индии китайские товары очень нужны: она закупила их в прошлом году на 120 млрд долларов.

    «Резкий разрыв Индии с США маловероятен и экономически опасен, так как это удар по 87 млрд долларам экспорта, по услугам и американским визам. Поэтому мой базовый сценарий включает многовекторный баланс. Индия частично наращивает закупки у США, при этом сохраняет существенные объемов российской нефти, тактически расширяет взаимодействие с КНР по компонентам и реэкспорту. То есть Дели возьмет курс на диверсификацию торговых партнеров, но без «жесткого выбора», - считает аналитик Freedom Finance Global.

    Индии в любом случае выгодно диверсифицировать и развивать торговлю с Китаем, чтобы подстраховаться от рисков торговли с США. Однако есть оговорки. По словам эксперта, китайский рынок огромен и проглотит еще больше фармацевтической и агропродукции, ИТ-услуг и сырья из Индии, однако Дели уже и так сильно зависит от китайских машин, электроники и химии, и расширение торговли приведет к еще большей технологической зависимости Индии от Китая. Хотя, конечно, именно Пекин может предоставить доступ к различным промышленным компонентам и более низким ценам.

    Зачем Китаю экономическое сближение с Индией? Во-первых, Китай сам ищет новые рынки сбыта на фоне торговой войны с США. Во-вторых, Индия - это также крупнейший рынок сбыта для китайской потребительской электроники, станков и химии. В-третьих, Индия может поставлять руду, агропродукцию в Китай, говорит эксперт. Наконец, Индия может стать производственной базой для Китая для экспорта товаров в третьи страны.

    Что Индии надо от Китая в торговом плане?

    «Индия могла бы получить доступ к компонентной базе и оборудованию Китая, что помогло бы ускорить индустриализацию и развитие электроники в стране. Во-вторых, китайский рынок сбыта поможет частично заменить западный спрос для отдельных отраслей.

    Китай может дать инвестиции в производственные кластеры, совместные проекты по критическим материалам, в том числе в солнечной энергетике. Но все это ограничено пограничными и технологическими трениями, поэтому Индия скорее будет балансировать», а не замещать США Китаем», - считает Владимир Чернов.

    При этом, Индия может получать плюшки от всех членов БРИКС. В частности, Россия предоставляет Дели нефть по самой низкой цене с дисконтом, а это примерно 40% импорта Индии. От Москвы Дели получает также наши удобрения, топливо, и еще больше вооружения вместе с сервисами для их обслуживания.

    Главное
    Санду пообещала отправить молдавских наемников на Украину
    В России заявили о недооцененной роли Китая во Второй мировой войне
    Bloomberg сообщило о замене посла Украины в США в угоду Трампу
    Кремль спросили о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
    Опытные альпинисты заявили о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы
    В РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце
    Напавший на полицейских в Москве мужчина был под наркотиками

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны, и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампов пошлин против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, который имеет большое стратегическое значение для СВО и станет чувствительной потерей для ВСУ. На это есть как минимум четыре причины, считая историческое прошлое этого особенного города, расположенного в ста километрах от Харькова. Подробности

    Перейти в раздел

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации