Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

Tекст: Ольга Самофалова

США ввели против Индии 25%-ые пошлины формально из-за закупок российской нефти. Пять раундов переговоров оказались безуспешными. До этого Вашингтон уже ввел 25%-ые пошлины, чтобы устранить торговый дисбаланс. В сумме против Индии введены 50%-ые пошлины. Правительство Индии не рассчитывает на скорое смягчение пошлин и готово оказать поддержку пострадавшим экспортерам и помогать перенаправлять экспорт на рынки Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока.

У Дели выбор не велик. Если Индия договорится с США, откажется от российской нефти, то ей придется лишиться сверхприбыльного бизнеса - переработка дешевой российской нефти и перепродажа нефтепродуктов в третьи страны. В США подсчитывали, что Индия ежегодно зарабатывает на нашей нефти 16 млрд долларов.

«С одной стороны, Индия получит деэскалацию отношений с Вашингтоном и частичную отмену 50% тарифов, а также сохранит доступ на крупнейший для Индии высокодоходный рынок США. Дели может рассчитывать на рост объемов импорта в США. С другой стороны, Индия потеряет скидку на российскую нефть к бенчмаркам, которая доходит до 5-7%. Появляются высокие риски роста внутренних цен на топливо, ухудшения условий для частных НПЗ, а также роста дефицита счета текущих операций. Охлаждение с Москвой приведет к потерям оборонных заказов», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Если с мирового рынка уйдут 1,7-1,8 млн баррелей российской нефти, которую ранее покупала Индия, то это может привести к дефициту предложения и росту цен. И тогда Дели придется покупать на рынке более дорогое сырье, и лишиться части доходов. При этом, выиграть может Китай, которые заберет как минимум часть той дешевой нефти, от которой отказалась Индия.

При втором сценарии, когда Индия не отказывается от нефти и оборонных товаров из России, Дели начинает все больше экономически сближаться с Китаем и другими странами БРИКС.

США в этом случае сохранят пошлины по полной, и нельзя исключать дальнейшего повышения тарифов и введения нетарифных барьеров, например, отказа в визах для индийских специалистов в сфере IT и прочего.

Индия активно начнет перенаправлять свой экспорт в страны Азии, Ближнего Востока и БРИКС, чтобы нивелировать потери на американском рынке. А в энергетике появится большая зависимость от российских потоков и расчетов в нацвалютах. «Среди плюсов - политическая поддержка в БРИКС и доступ к дешевым энергоносителям, а основным минусом станет выпадение части долларовой выручки и рабочих мест в трудоемких отраслях, таких как текстиль, ювелирка, мебель и другое», - говорит Владимир Чернов.

Пошлины Дональда Трампа заставляют Индию начинать активней сотрудничать с Китаем. Торговля давно не растет из-за спорной границы в Гималаях: стороны полвека не могут провести пограничную линию. Обострение конфликта произошло в 2020 году. Это сильно ударило по инвестициям, а торговля на уровне 140 млрд долларов сохранится все три последние года, хотя имеется потенциал для роста.

Однако на днях ситуация сдвинулась с места: стороны договорились запустить авиасообщение с сентября, и восстановить три торговых пункта вдоль спорной границы в Гималаях. Пошлины Трампа сближают страны еще больше.

И все же, учитывая сильную зависимость Индии от американского рынка, Дели вряд ли пойдет на резкий экономический разрыв с Вашингтоном. Все-таки рынок США купил в 2024 году индийской продукции на целых 87,3 млрд долларов.

Тогда как Индия приобрела американской продукции на сумму вдвое меньшую - 41,5 млрд долларов. Собственно, именно этот дефицит в 46 млрд долларов так сильно разозлил Трампа по началу, а потом придумали новый повод для пошлин - закупка российской нефти.

Товарооборот Индии с Китаем в целом примерно такой же и составляет 139 млрд долларов по итогам 2024 года. Однако структура сильно отличается. Пекин покупает очень мало индийской продукции - всего на 18 млрд долларов. А вот Индии китайские товары очень нужны: она закупила их в прошлом году на 120 млрд долларов.

«Резкий разрыв Индии с США маловероятен и экономически опасен, так как это удар по 87 млрд долларам экспорта, по услугам и американским визам. Поэтому мой базовый сценарий включает многовекторный баланс. Индия частично наращивает закупки у США, при этом сохраняет существенные объемов российской нефти, тактически расширяет взаимодействие с КНР по компонентам и реэкспорту. То есть Дели возьмет курс на диверсификацию торговых партнеров, но без «жесткого выбора», - считает аналитик Freedom Finance Global.

Индии в любом случае выгодно диверсифицировать и развивать торговлю с Китаем, чтобы подстраховаться от рисков торговли с США. Однако есть оговорки. По словам эксперта, китайский рынок огромен и проглотит еще больше фармацевтической и агропродукции, ИТ-услуг и сырья из Индии, однако Дели уже и так сильно зависит от китайских машин, электроники и химии, и расширение торговли приведет к еще большей технологической зависимости Индии от Китая. Хотя, конечно, именно Пекин может предоставить доступ к различным промышленным компонентам и более низким ценам.

Зачем Китаю экономическое сближение с Индией? Во-первых, Китай сам ищет новые рынки сбыта на фоне торговой войны с США. Во-вторых, Индия - это также крупнейший рынок сбыта для китайской потребительской электроники, станков и химии. В-третьих, Индия может поставлять руду, агропродукцию в Китай, говорит эксперт. Наконец, Индия может стать производственной базой для Китая для экспорта товаров в третьи страны.

Что Индии надо от Китая в торговом плане?

«Индия могла бы получить доступ к компонентной базе и оборудованию Китая, что помогло бы ускорить индустриализацию и развитие электроники в стране. Во-вторых, китайский рынок сбыта поможет частично заменить западный спрос для отдельных отраслей.

Китай может дать инвестиции в производственные кластеры, совместные проекты по критическим материалам, в том числе в солнечной энергетике. Но все это ограничено пограничными и технологическими трениями, поэтому Индия скорее будет балансировать», а не замещать США Китаем», - считает Владимир Чернов.

При этом, Индия может получать плюшки от всех членов БРИКС. В частности, Россия предоставляет Дели нефть по самой низкой цене с дисконтом, а это примерно 40% импорта Индии. От Москвы Дели получает также наши удобрения, топливо, и еще больше вооружения вместе с сервисами для их обслуживания.