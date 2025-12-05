Украинская пропаганда работает истерично и очень однообразно. Да и методического разнообразия у неё не видать. Постоянно повторяют то, что давным-давно опровергнуто. Впрочем, рассчитана она не на российского потребителя, а на своего, внутреннего. А для него сойдёт и так.

Например, любят украинские СМИ рассказывать об ужасах мобилизации... в России. Конечно, любой обыватель, имеющий в кармане паспорт с трезубцем, может привести уйму примеров из жизни в своём городе или селе, которые он увидел просто из окна. И счастье, если потребитель медиа-продукции – пенсионер или женского пола, то есть в бусик не затолкнут и не признают годным для службы несмотря ни на что. Вот ему и рассказывают, что за линией фронта, типа, то же самое. И ведь многие верят!

У российского читателя такое ничего, кроме смеха и презрения, не вызывает. Ибо он знает, что мобилизация была несколько месяцев в 2022 году, притом частичная, и сейчас её нет вовсе.

Действует стереотип, что Россия – это та же Украина, только более запущенная, а значит, все те же безобразия и беззакония в ней имеются, только в три раза больше (исходя из количества населения). И если в 1990-е во многом это было правда, то за четверть века порядка и благополучия в России стало несопоставимо больше, чем на украинской территории.

Ещё одна любимая тема киевских пропагандистов – якобы пустые полки российских магазинов и нищета населения. Возможно, в том, что многие ещё в это верят, играют свою роль рассказы стариков, которые, приезжая в какой-нибудь Волгоград или Самару в 1980-е, не видели там колбасы на прилавках, при том, что в Харькове или Днепропетровске два-три сорта «варёнки» имелось всегда и без очереди. А компетентности сравнить уровень зарплат и пенсий не хватает. Да и создатели российской сериальной продукции, которой до 2022 г. был забит местный эфир, тоже внесли свой вклад, изображая провинциалов никчемными алкоголиками.

Наиболее живучим и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убеждённость в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но её повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина распалась на наших глазах. Например, на днях это повторил целый бывший президент Ющенко. «России, которую мы знали до этого, уже никогда больше не будет, я вас уверяю. И мы ещё станем свидетелями её распада. Мне нравится, как наши политические обозреватели говорят, идея фрагментации России. Пусть будет так, мне это нравится», – сказал Ющенко. Когда так думает персонаж, пять лет стоявший во главе государства, что говорить о деятелях пониже рангом?

Но если эти стойкие предубеждения разбиваются легко, то есть вещи куда менее безобидные. Вот, например, пропагандист Виталий Портников* заявил на днях следующее: «Если россияне победят, никаких украинцев на этих территориях больше не будет. Это 100%. Даже не надейтесь остаться в живых. Убьют, выгонят, заберут имущество».

Ничего нового этот активный производитель ненависти для местной публики не сказал. Такие слухи распространялись в городах, оставшихся под контролем украинских властей, с 2022 года. Первыми, кто их стал запускать в массы, были участники карательной операции в Донбассе, которые с 2014 г. там именно этим и занимались. Понятно, что с этой категории спрос будет наверняка, как и с «мовных инспекторов» или работников ТЦК (военкоматов), но переносить их вину на остальных обывателей никто не будет наверняка. Ну, разве что выборочно проверят поступившие сигналы. Но надо же напугать всех так, чтобы этому поверили! И пошли в эвакуацию или эмиграцию, а ещё лучше для властей – на фронт добровольцами.

Почему многие украинцы в это верят? Да просто потому, что именно так ведёт себя сама Украина.

Вот, например, слова начальника ГУР МО Украины Буданова* от 7 мая 2023 г.: «Всё, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

А так высказался тогда же советник главы ОП Украины Михаил Подоляк: «Этo гaрaнтируется нaм междунaрoдным прaвoм, тo есть юридически имеем прaвo уничтoжaть всё, чтo нaхoдится нa территoрии Крымa, Лугaнскoй, Дoнецкoй, Зaпoрoжскoй и Херсoнскoй oблaстей. Тут нет ни oднoй юридическoй претензии к нaм».

А вот как он же оценил удар по отдыхающим на севастопольском пляже в Учкуевке в июне 2024 г.: «В Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни». Крым – безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, продолжается полномасштабная война… Крым – это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими. Которые, со своей стороны, являются гражданскими оккупантами».

Сюда же можно добавить и постоянные предупреждения из Киева, в том числе и от официальных лиц, что в случае гипотетического возвращения Украины в Крым многим придётся его покинуть, а оставшиеся понесут жестокое наказание, если доживут.

В этой ситуации можно, конечно, и притом совершенно справедливо, заметить, что в Крым Украина не вернётся ни в каком варианте, но...

Те расправы, которые СБУ (пока не признана террористической организацией) устроила над простыми жителями Херсона и Изюма, помогавшим россиянам весной-летом 2022 года обустраивать жизнь в своих родных городах и сёлах и не сумевшим эвакуироваться при отступлении, показывают, что в Киеве не шутят. Почтальоны, воспитательницы детских садиков, врачи и полицейские получают запредельные сроки заключения. Сообщения об этом приходят чуть ли не ежедневно.

Да, возможностей влиять на население Украины у России в наше время не так много, но кое-что делать можно даже в этой обстановке. Для начала не уподобляться авторам приведенных выше цитат нигде и ни в каких случаях, даже в пылу дискуссий на ток-шоу. Мы – это не они, а, значит, люди взрослые, разумные и уверенные в своей правоте. И нам не нужно ни лгать, ни возбуждать самые зверские инстинкты.

*внесён в список террористов и экстремистов в РФ