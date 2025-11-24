На что рассчитывает Украина

Тимофей Бордачёв
Китай напомнил, что власть принадлежит победителям
Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».
Игорь Макаров
Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада
Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.
Глеб Простаков
Чем плох и чем хорош цифровой рубль
Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.