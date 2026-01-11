Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.0 комментариев
Захарова высмеяла заявление главы Минобороны Британии о «похищении» Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление министра обороны Британии о «похищении» Владимира Путина, назвав его «влажными фантазиями британских извращенцев».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Министерства обороны Британии Джона Хили о «похищении» президента России, передает ТАСС. Захарова заявила журналистам: «Влажные фантазии британских извращенцев».
Ранее Джон Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. По словам Хили, это позволило бы «привлечь российского президента к ответственности».
Дипломат отметила, что подобные заявления британских властей выглядят абсурдно и не имеют отношения к реальности.
Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.
Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.
В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал заявления Владимира Зеленского о его похищении попыткой сорвать процесс мирного урегулирования.