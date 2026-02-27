Афганистан и Пакистан заявили о большом числе погибших военных с обеих сторон

Tекст: Вера Басилая

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе атак с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения. По его словам, были поражены объекты в Кабуле, Пактии и Кандагаре, уничтожено 27 позиций, девять пунктов захвачены, ликвидированы ключевые штабы и более 80 единиц техники, передает Anadolu.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «Теперь между нами идет открытая война». По его словам, Пакистан долго пытался сохранить ситуацию дипломатическими методами, но их терпение закончилось.

В ответ на действия Пакистана, представитель афганской администрации Хамдулла Фитрат сообщил о гибели 55 пакистанских военных, захвате тел 23 солдат и значительного количества вооружения. Он также подчеркнул, что афганские силы заняли штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

Афганский Красный Полумесяц сообщил о 18 погибших мирных жителях в результате атак Пакистана. Официальный представитель афганских властей Забихулла Муджахид ранее заявил о начале масштабной операции против пакистанских военных объектов вдоль линии Дюранда.

Министерство обороны Афганистана заявило, что Пакистан получит «надлежащий и соразмерный ответ в подходящее время». После ударов по «террористическим лагерям» вдоль границы афганская сторона вызвала пакистанского посла для вручения ноты протеста.

Ранее вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана.

Вооруженные силы Пакистана уничтожили три пограничных поста афганских военных и вынудили их к отступлению.

Исламабад объявил открытую войну против афганского государства, назвав правящее там движение инструментом индийского влияния и источником террористической угрозы.

Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана.