Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана
Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, сообщений о пострадавших не поступало, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.
По его словам, пакистанская армия нанесла авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, передает РИА «Новости».
Моджахед сообщил об этом в соцсети и отметил: «Пакистанская армия нанесла авиаудары в некоторых районах Кабула, Кандагара и Пактии; к счастью, сообщений о пострадавших не поступало».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан нанес авиаудары по позициям в Афганистане. В результате авиаударов ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов.
Ранее пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных постов.