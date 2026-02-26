Пакистанские военные уничтожили три пограничных поста Афганистана

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел на границе между Пакистаном и Афганистаном, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах исламской республики.

Как уточняют источники агентства, афганские позиции были уничтожены в районах, которые граничат с пакистанскими округами Читрал и Баджаур в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Напомним, десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов ВВС Пакистана, совершенных в ночь на воскресенье по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар. В четверг афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана.