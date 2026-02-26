Tекст: Денис Тельманов

Военнослужащий ВСУ сбил девушку в Костополе Ровненской области и скрылся с места ДТП, передает издание «Страна». Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, находилась в коме с травмами головы и ног, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

По информации украинского издания, после наезда на девушку водитель скрылся, а автомобиль был найден только спустя время в другой части страны.

Машину обнаружили в Сумской области, на расстоянии около 600 километров от места происшествия. Уточняется, что речь идет о пикапе, которым управлял военный.

В публикации также отмечается, что правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств происшествия и разыскивают виновного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий вооруженных сил Украины открыл стрельбу по людям в одном из торговых центров города Хмельницкий.

Пьяный солдат украинской армии, самовольно покинувший часть, нанес тяжелые ножевые ранения двум случайным прохожим на улицах Киева.

Случаи применения украинскими военными отравляющих веществ против армии и мирных жителей фиксируются систематически.