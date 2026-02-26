Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.10 комментариев
Военнослужащий ВСУ насмерть сбил 22-летнюю девушку и скрылся
Двадцатидвухлетняя жительница Костополя скончалась после того, как была сбита военным на пикапе, скрывшимся с места происшествия.
Военнослужащий ВСУ сбил девушку в Костополе Ровненской области и скрылся с места ДТП, передает издание «Страна». Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, находилась в коме с травмами головы и ног, но врачи не смогли спасти ей жизнь.
По информации украинского издания, после наезда на девушку водитель скрылся, а автомобиль был найден только спустя время в другой части страны.
Машину обнаружили в Сумской области, на расстоянии около 600 километров от места происшествия. Уточняется, что речь идет о пикапе, которым управлял военный.
В публикации также отмечается, что правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств происшествия и разыскивают виновного.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий вооруженных сил Украины открыл стрельбу по людям в одном из торговых центров города Хмельницкий.
Пьяный солдат украинской армии, самовольно покинувший часть, нанес тяжелые ножевые ранения двум случайным прохожим на улицах Киева.
Случаи применения украинскими военными отравляющих веществ против армии и мирных жителей фиксируются систематически.