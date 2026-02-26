У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».19 комментариев
В МИД России рассказали о регулярном применении ВСУ отравляющих веществ
Случаи использования украинскими военными отравляющих веществ против армии и мирных жителей фиксируются систематически, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
«Украинские вооруженные формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции, – рассказал дипломат ТАСС.
Логвинов уточнил, что все эти случаи фиксируются и документируются компетентными органами.
Он отметил, что Россия регулярно распространяет собранные сведения в Организации по запрещению химического оружия, Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.
Российская сторона информирует мировое сообщество о нарушениях Киевом международных обязательств и реальном положении дел в зоне специальной военной операции, добавил дипломат.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили БПЛА с химзарядами против российских бойцов. Постпред России в ОЗХО сообщил о применении химоружия ВСУ против гражданских. ФСБ обнаружила тайник ВСУ с химоружием под Красноармейском.