Tекст: Катерина Туманова

«Украинские вооруженные формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции, – рассказал дипломат ТАСС.

Логвинов уточнил, что все эти случаи фиксируются и документируются компетентными органами.

Он отметил, что Россия регулярно распространяет собранные сведения в Организации по запрещению химического оружия, Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.

Российская сторона информирует мировое сообщество о нарушениях Киевом международных обязательств и реальном положении дел в зоне специальной военной операции, добавил дипломат.

