    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха
    Матвиенко предупредила «Почту России» о возможном «бегстве» сотрудников
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    Каллас призвала к перестройке обороны Европы
    СК сообщил о задержании членов ОПГ в руководстве РЖД
    МИД Украины вызвал посла Венгрии
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    Греф заявил о сохранении сберкнижек до последнего клиента
    В Калуге горел бывший завод Volkswagen
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    24 комментария
    28 января 2026, 16:36 • Новости дня

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Трамп предлагал организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    28 января 2026, 09:34 • Новости дня
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиардер Илон Маск в жесткой форме ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, обвинившего его в том, что он не препятствует использованию системы спутниковой связи Starlink российскими военными.

    Американский миллиардер Илон Маск в резкой форме отреагировал на заявления Радослава Сикорского по поводу якобы использования спутниковой связи Starlink на российском беспилотнике.

    Глава МИД Польши обвинил Маска в том, что он якобы зарабатывает на военных преступлениях, а также спросил, почему тот не остановит использование Starlink российскими военными.

    «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – написал Маск в Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В начале марта 2025 года между Маском и Сикорским уже происходила острая перепалка, в ходе которой предприниматель подчеркнул, что линия фронта рухнула бы, если бы он отключил Starlink на Украине. Сикорский тогда пригрозил найти другого поставщика связи для Киева. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не планирует отключать Украину от сети Starlink. В последующем Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и «марионеткой» финансиста Джорджа Сороса.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о наличии у России систем, которые используют спутниковую систему Starlink.

    Военный корреспондент Александр Коц отметил, что российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что помогает улучшать разведку и отслеживать планы противника.

    Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что спутник «Зоркий», являющийся аналогом Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году.

    Комментарии (4)
    28 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Военный эксперт Кнутов: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. Дело в том, что средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    «Сообщения о том, что ВС России используют спутниковую систему Starlink, появляются уже не первый раз», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он указал, что терминалы доступны на различных площадках. «Волонтеры могут купить их и затем передать нашим военнослужащим, которые, например, закрепят устройство на беспилотнике», – добавил собеседник.

    По его словам, главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. «Традиционные средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему из-за высокой помехозащищенности», – заметил Кнутов, уточнив, что это позволяет нашим «птичкам» летать почти без угрозы быть сбитыми.

    Кроме того, обеспечивается качественный видеоряд. «Поскольку Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет, можно поставить на беспилотник видеокамеру: с помощью нее вести наблюдение и далее через ретрансляторы передавать информацию на пункт управления. То есть мы в режиме реального времени видим то, что происходит, обнаруживаем цели, которые надо поразить, и уничтожаем их», – пояснил аналитик.

    Такие возможности ВС России пугают и Украину, и ее партнеров в Польше, отсюда и такая реакция, считает Кнутов. «Они не могут заглушить Starlink, потому что эти действия скажутся и на украинских каналах связи», – отметил собеседник. Он напомнил, что на Украине ранее были случаи, когда переставали работать терминалы, и это приводило к негативным последствиям в части боеспособности ВСУ.

    Поэтому возмущающимся украинским и польским чиновникам придется смириться с ситуацией. Для России же система Илона Маска является не единственным средством – в стране разрабатываются аналогичные системы, напомнил Кнутов, упомянув в этой связи спутниковую группировку «Рассвет».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил миллиардера Илона Маска в содействии России. Причиной стало сообщение американского Института изучения войны (ISW), в котором утверждается, что российская армия использует спутниковую систему интернет-связи Starlink для управления беспилотниками.

    «Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам? Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду», – написал Сикорский.

    Американский предприниматель в резкой форме отверг критику. «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – отметил бизнесмен. Перепалку между Маском и польским министром прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Слюнявый идиот, поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность», – указал он.

    Это не первый публичный конфликт Маска и Сикорского по вопросу Starlink. В марте 2025 года американец подчеркнул, что «линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь». В ответ на это польский политик пригрозил найти другого поставщика услуг связи для Киева. Маск же в качестве реакции на резкие слова Сикорского назвал его «маленьким человечком», а также марионеткой финансиста Джорджа Сороса.

    О том, что Россия запустила дроны, использующие спутниковую систему Starlink, ранее заявил и министр обороны Украины Михаил Федоров. «Нам нужно реагировать на это очень быстро», – считает он. Дело в том, что 26 января над Киевом несколько часов летал разведывательный беспилотник. Как отмечали военкоры, по некоторым сведениям, аппарат был оснащен терминалом Starlink и поэтому его не могли заглушить средства РЭБ.

    Комментарии (4)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 04:45 • Новости дня
    Москалькова рассказала о судьбах 2 тыс. пропавших с начала спецоперации военных
    Москалькова рассказала о судьбах 2 тыс. пропавших с начала спецоперации военных
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала спецоперации в 2022 году удалось выяснить местонахождение и причины пропажи более 2 тыс. российских военнослужащих, среди которых были пленные и госпитализированные, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, взаимодействие с международными организациями позволило выработать алгоритм поиска и установить обстоятельства исчезновения.

    «Такими общими усилиями нам удалось установить судьбу более 2 тыс. из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач», – цитирует её РИА «Новости».

    Омбудсмен подчеркнула, что приоритетом остается информирование семей военнослужащих о судьбе их родственников. Работа по установлению контактных данных и выяснению обстоятельств пропажи продолжается на постоянной основе.

    На прошлой неделе Москалькова посетила Женеву для обсуждения алгоритмов поиска с представителями международных структур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала омбудсмену Верховной рады список украинских пленных. Омбудсмен назвала разблокировку процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной задачей номер один. Москалькова сообщила о переговорах с Украиной по новому обмену пленными.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Орбан: Киев перешел черту, но Венгрия продолжит отстаивать свои интересы
    Орбан: Киев перешел черту, но Венгрия продолжит отстаивать свои интересы
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины «перешли черту», но Венгрия не намерена прекращать борьбу против отправки денег Киеву, запрета на импорт российской нефти и газа, а также ускоренного вступления Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

    По словам венгерского премьера, за последние дни Венгрия оказалась под давлением со стороны украинских властей и экстремистских военных группировок, однако Будапешт продолжит отстаивать свои интересы, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул: «Украинское руководство перешло черту. Мы не искали конфликта, но уже несколько дней Венгрия находится под прицелом. Тем не менее ни угрозы со стороны президента, ни со стороны министра иностранных дел, ни со стороны экстремистских военных группировок не остановят нас в отстаивании интересов венгров».

    Глава венгерского правительства отдельно отметил, что страна не будет отправлять деньги на Украину, потому что эти средства должны предназначаться венгерским семьям, а не, как выразился Орбан, «в ванной украинского олигарха». Он также заявил, что Венгрия не поддержит запрет на импорт российской нефти и газа, поскольку это приведет к росту коммунальных расходов и сделает энергию менее доступной для граждан.

    Премьер добавил, что Венгрия не позволит ускорить вступление Украины в ЕС, нарушая законы союза, поскольку это, по его мнению, означало бы «импорт войны» на территорию Европы. Орбан выразил уверенность, что пока у власти в Венгрии находится патриотическое правительство, решения по этим вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни в Брюсселе, и подчеркнул, что будущее Венгрии определят только венгры.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Британии Джон Хили выступая 27 января в комитете по обороне палаты общин парламента заявил, что британские военные пребывают на территории Украины с 2022 года, а теперь их число возросло.

    «Несколько британских военнослужащих на Украине оказывают помощь посольству и стране в обороне», – заявил Хили, добавив, что это длится с весны 2022 года, когда возобновилась деятельность оборонной секции посольства.

    Британский министр добавил, что, по просьбе Украины, Лондон увеличивает число военнослужащих в стране, как это было после выборов в 2024 году, когда британских военных стало больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве. В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ. Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.


    Комментарии (5)
    28 января 2026, 02:45 • Новости дня
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 02:15 • Новости дня
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске

    Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным на Аляске

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    Комментарии (7)
    28 января 2026, 09:54 • Новости дня
    Казахстан заявил о потере миллионов тонн нефти из-за атак на КТК

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) привели к потере республикой около 3,8 млн тонн экспортного сырья, заявил казахстанский министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    «В КТК мы потеряли порядка 3,8 миллиона тонн нефти... Это экспорт», – цитирует чиновника РИА «Новости».

    Также министр опроверг принадлежность атакованных судов, зафрахтованных Астаной, к теневому сектору перевозок. Аккенженов подчеркнул, что танкеры не числились в «серых списках» и не имели никаких ограничений.

    Ранее Казахстан выражал обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море.

    Комментарии (5)
    28 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану «прекрасной армадой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Президент США Трамп заявил, что ещё одна американская «армада» плывет к Ирану, и он надеется, что Тегеран заключил сделку с Вашингтоном.

    «Сейчас к Ирану плывет ещё одна прекрасная армада. Надеюсь, они заключат сделку», – цитирует американского лидера Times of Israel.

    Газета отмечает, что пока неясно, имеет ли Трамп в виду авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли, прибывшие на Ближний Восток в понедельник, 26 января, или другую авианосную ударную группу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы. Власти Турции оценивают риски, связанные с возможным началом вооруженного конфликта в Иране. Трамп также заявлял о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    Комментарии (4)
    28 января 2026, 11:42 • Новости дня
    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян

    Медведев: Россияне жалуются, что в Европе невозможно жить

    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне, побывавшие в европейских странах, отмечают, что уровень комфорта там значительно ниже из-за многочисленных очередей и обязательных платежей, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

    Он подчеркнул, что жители России сталкиваются с подобными трудностями гораздо реже, передает ТАСС.

    По словам Медведева, путешествующие за границу россияне рассказывают: «Ну жить невозможно! Потому что на стояние в очередях за получением справок, за всякими разными государственными повинностями, уплатой тех или иных сборов, вообще просто на решение каких-то насущных домашних человеческих задач… уходит огромное количество времени». Политик отметил, что эти сложности касаются как постоянных жителей, так и временно пребывающих в европейских странах.

    «Вот у нас все совершенно не так. У нас, как приятно говорить, гораздо круче во всех отношениях», – заявил Медведев.

    В конце декабря Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Комментарии (5)
    28 января 2026, 07:54 • Новости дня
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Курс американского доллара находится на хорошей отметке, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время поездки в Айову.

    Американский лидер заявил, что не считает курс доллара слишком низким по отношению к другим мировым валютам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул позитивный характер происходящих изменений.

    «Нет, я думаю, что он отличный. С долларом все отлично», – сказал глава государства.

    Президент также отметил, что Пекин и Токио намеренно девальвировали юань и иену, создавая несправедливые условия для конкуренции. По его словам, бороться с такими действиями было крайне сложно, однако сейчас с американской валютой все в порядке.

    Ранее Трамп сообщал, что США повышают пошлины на продукцию из Южной Кореи из-за задержки ратификации торгового соглашения до 25%.

    Комментарии (2)
    28 января 2026, 05:57 • Новости дня
    Дмитриев поиронизировал над попытками Франции опровергнуть заявление Рютте

    Дмитриев поиронизировал над попытками Франции опровергнуть слова Рютте

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл ироничную параллель между заявлением генсека НАТО Марке Рютте о неспособности Европы себя защитить без США и ответа на это французских политиков.

    «Когда детки спорят, «папочка» принимает решение», – написал в соцсети Х Дмитриев.

    Он также разместил в посте ссылку на материал газеты Politico о том, как Франция обрушилась с критикой на главу НАТО Марка Рютте из-за разногласий по поводу оборонной мощи Европы.

    Дмитриев в своей реплике напомнил ситуацию в июне 2025 года, когда Рютте, говоря о словах Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться». Президент США сравнение себя с «папочкой» одобрил, а генсеку НАТО пришлось оправдываться за подхалимство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Франция резко ответила Рютте на слова о безопасности Европы. В частности глава МИД страны Жан-Ноэль Барро, Мюриэль Доменак, ранее представлявшая Францию при НАТО, министр обороны Франции Катрин Вотре и другие политики принялись опровергать слова Рютте.

    До этого Рютте заявил, что ЕС не сможет защитить себя без помощи США, что навело лидеров некоторых европейских стран на мысль о создании военного альянса без участия Вашингтона.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 03:15 • Новости дня
    Эксперт-поисковик оценила вероятность ухода семьи Усольцевых жить в тайгу

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт считает, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых не стала бы рисковать здоровьем ребенка ради жизни в тайге.

    Она отметила, что при длительном пребывании в лесу семье рано или поздно понадобились бы лекарства, а родители вряд ли стали бы рисковать жизнью ребенка.

    «Я думаю, что Усольцевы адекватные. Если ребенок заболевает, то проще обратиться к врачу, если, не дай бог, что-то серьёзное. Мы всё-таки придерживаемся того, что они достаточно адекватные люди и не рисковали бы», – сказала Вульферт РИА «Новости».

    По её словам, для выживания в тайге требуются значительные запасы продуктов, что не осталось бы незамеченным местными жителями. Следствие же проверяло возможные покупки и траты семьи. Вульферт обратила внимание, что даже если охотиться и готовить пищу можно, при болезни всё равно пришлось бы выйти в город за медикаментами.

    Она добавила, что с момента исчезновения семьи Усольцевых прошло достаточно времени, чтобы у них возникла необходимость выйти из леса – хотя бы для покупки еды или лекарств.

    Напомним, 2 октября 2025 года МВД по Красноярскому краю сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время похода в направлении горы Буратинка. По факту их безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело пункту «а», части 2, статьи 105 УК России (Убийство двух или более лиц).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следствие рассматривает возможность, что исчезновение семьи в тайге связано не только с несчастным случаем, но и с преступными действиями. Выяснилось, что глава семьи Сергей Усольцев привлекался к административной ответственности и участвовал в американской программе в 1990-х годах. Кроме того, СК сообщил о наличии у пропавшего в Красноярском крае Усольцева семьи за границей.

    Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» заявили, что найти пропавшую семью Усольцевых в Красноярском крае возможно после схода снега.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Здоровье Трампа стало главной обсуждаемой темой в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели обсуждение физического и психологического состояния президента США Дональда Трампа среди европейских политиков заметно усилилось, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, обсуждение состояния здоровья Дональда Трампа становится все более заметной темой среди европейских политиков, передает РИА «Новости».

    Несмотря на заявления президента США о своем «исключительном здоровье» и уверенности в собственных силах, слухи о его самочувствии продолжают появляться. Трамп неоднократно заявлял, что работает усерднее и больше любого другого президента в истории США.

    На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы выразил обеспокоенность в связи с «психологическим состоянием» Трампа после их встречи во Флориде. Источники издания сообщают, что Фицо использовал слово «опасный», чтобы охарактеризовать впечатление от американского лидера в Мар-а-Лаго, однако сами дипломаты-источники не присутствовали при разговоре.

    В Белом доме категорически опровергли такие сообщения. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли назвала их «абсолютно фейковыми новостями» и подчеркнула, что встреча Трампа и Фицо была позитивной и продуктивной. Ее мнение разделяет и присутствовавший на переговорах высокопоставленный чиновник, который описал беседу как нормальную и приятную.

    Встреча Трампа и Фицо, прошедшая 17 января в закрытом для прессы формате, по-прежнему вызывает интерес у европейской прессы и дипломатов. Подробности разговора между лидерами не раскрываются, однако тема здоровья и психологического состояния Трампа явно остается в центре внимания европейских политиков.

    Ранее Дональд Трамп объяснил появление синяков на руках приемом повышенной дозы аспирина и признался в использовании макияжа.

    Сам Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 30 лет назад.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 04:30 • Новости дня
    Глава офиса ВОЗ в России рассказал об оценках врачами возможностей «Оземпика»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев. заявил о признании «Оземпика» важной частью терапии ожирения при условии комплексного подхода и соблюдении мер безопасности, а также отметил риски бесконтрольного приёма при отсутствии прямых показаний к использованию.

    ВОЗ видит потенциал препаратов класса глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), включая «Оземпик», как значимого элемента медикаментозного лечения ожирения, однако глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев подчеркнул, что эти лекарства не решают проблему ожирения в глобальном масштабе и должны применяться только в рамках комплексного подхода, включая изменения образа жизни, профилактику и профессиональную медицинскую поддержку, передает ТАСС.

    Бердыклычев уточнил, что в декабре 2025 года ВОЗ впервые выпустила руководство по использованию препаратов ГПП-1 для борьбы с ожирением, в котором рекомендует применять их у взрослых с индексом массы тела от 30, за исключением беременных. Данная рекомендация носит условный характер из-за недостаточных данных по долгосрочной безопасности, эффективности, высокой стоимости и ограниченной доступности аналогов в разных странах.

    «ВОЗ признает потенциал этих препаратов как важной части медикаментозного лечения ожирения. Однако важно понимать, что ожирение само по себе – это сложное хроническое заболевание, и данный класс медикаментозных препаратов не сможет решить проблему ожирения, которая приобрела действительно глобальный масштаб на сегодняшний день», – сказал представитель ВОЗ.

    Глава офиса ВОЗ в России подчеркнул, что ГПП-1, такие как лираглутид, семаглутид и тирзепатид, способствуют контролю уровня сахара в крови, снижению веса и уменьшению риска осложнений у пациентов с ожирением и диабетом второго типа, но их применение должно быть частью комплексного подхода к лечению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журнал Lancet в сентябре писал, что ученые подтвердили безопасность семаглутида 7,2 мг для снижения веса. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщала о полном импортозамещении препарата «Оземпик» в России. Продажи российских аналогов «Оземпика» взлетели втрое за год.

    Врач Мокрышева

    назвала эффективный способ борьбы с пандемией ожирения.



    Комментарии (0)
