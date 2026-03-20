В Раде заявили о невозможности выполнить требование МВФ в срок

Депутат Рады Разумков: Требуемый МВФ закон о налогах невозможно принять в срок

Tекст: Антон Антонов

«Принять до конца марта невозможно, – приводит слова депутата ТАСС. – По состоянию на сегодня эти законы не проходят парламент».

Он рассказал, что даже так называемый «закон на старые носки» – закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы – не смог набрать необходимого числа голосов, хотя это «самое простое, что было». За него проголосовали только 168 депутатов, тогда как для принятия требуется не менее 226 голосов.

Разумков подчеркнул, что попытки ускорить принятие закона путем внесения всех необходимых для МВФ поправок во втором чтении не увенчались успехом. По его словам, «оно не пройдет, этого не будет, это никто не позволит сделать». Таким образом, «по состоянию на сегодня» принятие законопроекта остается невозможным, сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ.