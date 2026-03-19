Габбард не подтвердила зарубежное вмешательство в выборы в США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что американская разведка не раскрывает подробные данные о возможном вмешательстве иностранных держав в выборы. По ее словам, продолжается изучение как прошлых, так и потенциальных текущих попыток зарубежного влияния на американский избирательный процесс, передает ТАСС.

«Мы продолжаем изучать предыдущие попытки вмешательства в наши выборы и любые текущие угрозы, которые могут существовать в преддверии предстоящих выборов», – отметила Габбард во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей США.

Отвечая на вопрос о наличии разведданных по вмешательству в выборы 2020 года, в том числе в штате Джорджия, она подчеркнула, что конкретная информация отсутствует, однако работа по этому направлению ведется.

В слушаниях также приняли участие руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и Разведывательного управления Министерства обороны. Обсуждались оценки угроз национальной безопасности в контексте предстоящих выборов.

Ранее Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Трампу на выборах. Позже директор ФБР Кэш Патель обнаружил опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

А спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Хиллари Клинтон становится все более заметной в публичном пространстве по мере приближения развязки скандала с «русским следом» на выборах в США.



