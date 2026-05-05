«Хезболла» заявила о сбитом вертолете Израиля на юге Ливана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бойцы шиитской милиции «Хезболла» выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому военному вертолету, который был замечен над городом Эль-Байяда на юге Ливана. По заявлению формирования, вертолет был поражен, передает ТАСС.

В заявлении «Хезболлы» говорится: «Силы исламского сопротивления выпустили ракету класса земля – воздух по неприятельскому вертолету, появившемуся в небе над городом Эль-Байяда, и подбили его».

Кроме того, представители формирования сообщили об обстреле из минометов позиций израильских военных в Эль-Байяде и подбитии танка Merkava.

Ранее во вторник «Хезболла» заявила, что подбила два танка и бронетранспортер Израиля. Также во вторник организация сообщила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

До этого организация сообщала, что бойцы «Хезболлы» использовали БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.



