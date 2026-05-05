    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар
    КамАЗ назвал сроки начала выпуска новых бронетранспортеров
    В ЛДПР призвали передать видеофиксацию нарушений ПДД государству
    В Госдуме предложили изменить правила приема в магистратуру
    Путин оценил сотрудничество «КамАЗа» с военными
    Новый судовой двигатель КамАЗа успешно заменил на флоте моторы Volvo
    Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Боложана
    Минэнерго Сербии назвало дату согласования условий продажи NIS
    CNN: Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 17:12 • Новости дня

    «Хезболла» заявила о сбитом вертолете Израиля на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское формирование «Хезболла» сообщило о поражении израильского вертолета ракетой и обстреле позиций армии Израиля под Эль-Байядой, что сопровождалось подбитым танком.

    Бойцы шиитской милиции «Хезболла» выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому военному вертолету, который был замечен над городом Эль-Байяда на юге Ливана. По заявлению формирования, вертолет был поражен, передает ТАСС.

    В заявлении «Хезболлы» говорится: «Силы исламского сопротивления выпустили ракету класса земля – воздух по неприятельскому вертолету, появившемуся в небе над городом Эль-Байяда, и подбили его».

    Кроме того, представители формирования сообщили об обстреле из минометов позиций израильских военных в Эль-Байяде и подбитии танка Merkava.

    Ранее во вторник «Хезболла» заявила, что подбила два танка и бронетранспортер Израиля. Также во вторник организация сообщила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    До этого организация сообщала, что бойцы «Хезболлы» использовали БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.


    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    5 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Tекст: Мария Иванова

    Решение главы Белого дома вывести часть американского контингента из ФРГ фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе.

    Отказ США размещать крылатые ракеты на немецкой территории создает серьезные проблемы для обороноспособности страны, пишет Politico.

    «Решение американской администрации не размещать крылатые ракеты в Германии в конце концов опасно», – заявил депутат бундестага Метин Хакверди.

    Развертывание комплексов, обещанное Джо Байденом, должно было стать ответом на появление российских ракетных систем «Искандер» в Калининградской области. Теперь Дональд Трамп намерен вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии, включая подразделение, которое должно было обслуживать пусковые установки Typhon с ракетами Tomahawk.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что в настоящее время возможности получить такие системы вооружений от США практически нет. Быстро найти замену американским ракетам с дальностью около 1,6 тыс. километров Европа не сможет.

    Берлин рассматривает возможность возобновления производства ракет Taurus с увеличенной дальностью, однако версия Neo появится не раньше следующего десятилетия. Попытки Германии закупить дальнобойные системы напрямую у США также пока не увенчались успехом, а европейские разработки займут длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить размещение ракет Tomahawk в Германии.

    Ранее американский президент распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с немецкой территории.

    В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    5 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы обеспечит круговую защиту бронетехники от групповых налетов, мгновенно подавляя даже нестандартные частоты управления ударными аппаратами, сообщили в Ростехе.

    Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты от беспилотников «СЕРП» новым комплексом для противодействия массированным атакам FPV-дронов, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных аппаратов.

    Разработка получила название «СЕРП-FPV». Комплекс обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов. Система работает по наиболее распространенным частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи. Это позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты.

    «В наши дни довольно часто операторы беспилотников идут на эксперименты и «перепрошивают» свою технику таким образом, чтобы она работала на «кастомных» частотах. Типовые настройки и решения для радиоэлектронного противодействия в данном случае будут не эффективны», – пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.

    По ее словам, особенность новых комплексов в том, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы. Для защиты от подобных угроз госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д». Позже российские специалисты разработали новый комплекс подавления навигации дронов «Вика».

    4 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника
    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар вспыхнул на объекте нефтяной промышленности эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    По информации пресс-службы правительства эмиратов, пожар случился в результате удара БПЛА, запущенного с территории Ирана, передает ТАСС.

    Служба гражданской обороны оперативно приступила к ликвидации возгорания.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    В марте в порту Фуджейры приостановили загрузку нефти после атаки БПЛА.

    5 мая 2026, 15:50 • Новости дня
    CNN: Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану
    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Израиля ведут переговоры с США о возможных новых ударах по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    Собеседник CNN отметил, что действия Тель-Авива координируются с Вашингтоном, передает ТАСС.

    По словам источника, речь идет о подготовке атак по энергетической инфраструктуре Ирана и по представителям иранской власти. Как подчеркнул чиновник, «цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах».

    Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что США перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов.

    Президент США в конце апреля предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана.

    4 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили новые удары Ирана по гражданским объектам на территории страны.

    «ОАЭ решительно осуждают возобновившиеся иранские террористические атаки, в результате которых были поражены гражданские объекты и сооружения с использованием ракет и беспилотников», – заявили в МИД ОАЭ, пишет WAM, передает ТАСС.

    В дипведомстве подчеркнули, что в результате ударов пострадали трое граждан Индии. Там также отметили, что атаки Ирана являются опасной эскалацией, неприемлемым посягательством и представляют прямую угрозу безопасности, стабильности и территориальной целостности ОАЭ.

    Власти страны заявили, что не позволят никому посягать на безопасность государства, и подчеркнули, что сохраняют за собой законное право на ответные действия. При этом ответственность за инцидент и его последствия ОАЭ полностью возложили на Иран, призвав к немедленному прекращению подобных атак.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника.

    4 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ перечислило перехваченные со стороны Ирана боеприпасы

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, указано а отчете военного ведомства в соцсети Х.

    «Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата из Ирана, что привело к трем раненым  средней тяжести людям. С момента начала иранских нападений на Государство Объединенные Арабские Эмираты силы ПВО перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотных летательных аппаратов. В результате общее количество ранений граждан составило 227 человек различных национальностей», – сказано в сообщении.

    Министерство обороны подтверждает, что находится в полной боевой готовности для отражения любых угроз и решительного противодействия всему, что направлено на подрыв безопасности государства.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ активно противодействуют ракетным атакам и беспилотным летательным аппаратам, поступающим из Ирана. Министерство обороны подтверждает, что звуки в различных районах страны являются результатом работы эмиратских систем ПВО по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в еще одном посте Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении силами ПВО ракетной угрозы. На нефтяном объекте в ОАЭ начался  пожар после удара беспилотника. Сведения об атаках на ОАЭ мгновенно взвинтили цены на нефть.

    4 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны ОАЭ реагируют на ракетную угрозу, сообщило Национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями.

    «Системы ПВО в настоящее время реагируют на ракетную угрозу. Пожалуйста, оставайтесь в безопасном месте и следите за официальными каналами для получения предупреждений и обновлений», – сказано в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

    В начале апреля ПВО ОАЭ перехватили 23 ракеты и 56 дронов за сутки. В начале марта ПВО ОАЭ отразили ракетную атаку со стороны Ирана.

    5 мая 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Сумском направлении в районах Уланово, Кондратовки, Кияницы, Великого Прикола, Запселья, Эсмани, Малой Рыбицы, Ясной Поляны и Рясного.

    «Публикации об освобождении ГВ «Север» села Рясное на данный момент не соответствуют действительности», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу  группы войск «Северный ветер».

    Они рассказали, что в Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 650 метров. В Краснопольском районе в окрестностях освобожденной Новодмитровки штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» громили ВСУ у Червоной Зари, Весёлого, Избицкого, Ивановки, Великого Бурлука, Мерефы и на окраинах Харькова.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 200 метров. Стрелковые бои идут в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки. На Великобурлукском направлении  штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «Украинские националисты пытались прорваться к позициям наших войск на мотоциклах, однако были уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», – сообщили бойцы.

    Согласно сводке, за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко в конце апреля заявил, что армия России начала бои за освобождение Рясного после установления контроля над Новодмитровкой в Сумской области. Российские силовики сообщили, что заградотряды ВСУ огнем остановили бегство военных из Рясного.

    Кроме того, стало известно, что родня мобилизованных украинцев пригрозила местью сотрудникам ТЦК.

    5 мая 2026, 00:28 • Новости дня
    Писториус подтвердил отправку тральщика ФРГ в Средиземное море

    Tекст: Катерина Туманова

    Минный тральщик Fulda с несколькими десятками моряков, среди которых есть минные водолазы, отправился из Киля в Средиземное море и может быть перенаправлен к Ормузскому проливу для международной миссии, заявил Министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Действительно, Fulda, этот тральщик, должен был выйти в направлении Средиземного моря, а не Ормузского пролива, чтобы не возникло никаких недоразумений», – приводит РИА «Новости» слова Писториуса на пресс-конференции в Мунстере.

    По его словам, в дальнейшем Fulda может быть перенаправлен в Ормузский пролив для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства.

    Германия предпринимает необходимые меры, чтобы после возможного перемирия на Ближнем Востоке, долгосрочного прекращения огня и получения соответствующего мандата от бундестага, тральщик мог начать выполнение задач в рамках международной операции. До получения мандата судно останется в Средиземном море, пояснил Писториус.

    Глава Минобороны Германии особо отметил, что бундесвер не будет вмешиваться в боевые действия на Ближнем Востоке.

    Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Писториус в апреле заявлял об отправке кораблей ФРГ в Средиземное море. Американская операция по обеспечению прохода коммерческих судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного военного сопровождения. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в данной миссии.

    5 мая 2026, 08:40 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о 13 атаках на израильские силы за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    «Хезболла» в ответ на обстрелы юга Ливана за сутки атаковала позиции израильских военных в 13 районах с применением ракет, артиллерии и беспилотников, сообщили в движении.

    Ливанское движение «Хезболла» сообщило о проведении 13 боевых операций против израильских военных на юге Ливана за последние сутки, передает РИА «Новости».

    В «Хезболле» заявили, что удары наносились по позициям, технике и командным пунктам израильской армии в различных населенных пунктах, включая Кантара, Баяда, Дейр-Мимас, Айната и другие.

    В отчете говорится, что бойцы исламского сопротивления нанесли удар по вновь созданной артиллерийской позиции армии противника в районе населенного пункта Рабб-Талатин с использованием группы ударных беспилотников.

    Помимо беспилотников для атак применялись ракетные системы, артиллерия и стрелковое оружие.

    По заявлениям «Хезболлы», в ряде случаев были зафиксированы прямые попадания по целям и потери среди израильских сил. Организация подчеркивает, что эти действия стали ответом на продолжающиеся удары по южным районам Ливана и направлены на предотвращение дальнейшего обострения ситуации.

    Ранее военный источник из Ливана сообщил, что израильские ВВС атаковали 25 населенных пунктов на юге страны. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглись 19 приграничных поселений. По данным министерства здравоохранения, в результате атак в понедельник погибли 17 человек.

    Сообщалось, что авиация Израиля атаковала семь населенных пунктов на юге Ливана после призыва к эвакуации жителей.

    Армия обороны Израиля уничтожила за сутки более 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана, включая командные центры и военные сооружения.

    Бойцы «Хезболлы» подбили несколько израильских танков Merkava на юге Ливана с помощью дронов-камикадзе с оптоволоконным управлением.

    5 мая 2026, 15:57 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о готовности сотен судов пройти Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотни иностранных судов намерены воспользоваться предложением Военно-морских сил США о сопровождении через Ормузский пролив, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По его словам, «два американских торговых судна уже пересекли Ормузский пролив в сопровождении американских эсминцев, продемонстрировав, что проход открыт», передает ТАСС.

    Хегсет добавил, что сейчас сотни судов из других стран готовятся пройти по этому маршруту при поддержке американских военных.

    Ранее США заявили о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе.

    Накануне американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки в Ормузском проливе.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    5 мая 2026, 07:14 • Новости дня
    Мексика выразила Израилю протест из-за перехвата гуманитарной флотилии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Мексики выразило решительный протест в связи с перехватом израильскими властями судов международной гуманитарной миссии «Глобальная флотилия Сумуд» в открытом море, назвав эти действия нарушением принципа свободы судоходства, говорится в заявлении мексиканского внешнеполитического ведомства.

    Министерство иностранных дел Мексики выразило решительный протест Израилю из-за перехвата судов гуманитарной миссии «Глобальная флотилия Сумуд» в открытом море, передает ТАСС. В заявлении мексиканского МИД указано, что подобные действия являются вопиющим нарушением международного права и не могут быть терпимы ни при каких обстоятельствах.

    Власти Мексики по дипломатическим каналам потребовали у Израиля уважать права членов экипажа, обеспечить их физическую и психическую безопасность, а также соблюдение права на свободное передвижение. В коммюнике особо подчеркнута максимальная твердость переданных требований.

    В ведомстве сообщили, что одна из гражданок Мексики, находившаяся на борту перехваченного судна, уже вернулась на родину при содействии мексиканских дипломатов в Греции и Турции. Министерство продолжает поддерживать связь с еще семью гражданами Мексики, участвовавшими в миссии, которые не подверглись перехвату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военно-морские силы начали перехват судов «Глобальной флотилии Сумуда» у берегов Крита при их следовании с гуманитарной помощью в сектор Газа.

    МИД Турции осудил операцию Израиля против судов гуманитарной миссии в Средиземном море как грубое нарушение международного права и принципа свободы судоходства.

    Международная флотилия «Сумуд» с более чем 40 судами отправилась из Туниса в Газу, чтобы попытаться прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь.

    5 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Корабли ТОФ провели стрельбы по целям у берегов Камчатки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Малые противолодочные корабли «МПК-107» и «МПК-82» Тихоокеанского флота в Авачинском заливе выполнили комплексное учение с артиллерийскими стрельбами по надводным и воздушным целям, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    Малые противолодочные корабли «МПК-107» и «МПК-82» Тихоокеанского флота провели учебные артиллерийские стрельбы в Авачинском заливе у берегов Камчатки, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе флота, экипажи отработали комплексное учение с применением автоматических артиллерийских установок и других видов вооружения.

    В ходе учения моряки использовали 30-миллиметровые автоматические установки АК-630М для отражения атак безэкипажных катеров и беспилотников, а также совместно открыли огонь из 76-миллиметровых установок АК-176М по морскому щиту, который имитировал корабль условного противника. Представители флота отметили, что ключевым моментом стала скоординированная стрельба двух кораблей по одной цели.

    Кроме того, экипажи отработали защиту кораблей при стоянке на незащищённом рейде. Для этого применялись профилактическое гранатометание, стрельба из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по макетам плавающих мин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Метель» и «Советская Гавань» уничтожили подводную лодку условного противника в ходе учений в Японском море.

    Малый противолодочный корабль «МПК-107» в Авачинском заливе у берегов Камчатки отработал уничтожение подводной лодки и беспилотников условного противника.

    У побережья Камчатки малый противолодочный корабль «МПК-82» провел торпедные учения с постановкой минных рубежей против атомной субмарины условного противника.

    5 мая 2026, 10:01 • Новости дня
    Генконсульство России в Исфахане объявило о возобновлении работы с 6 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральное консульство России в иранском городе Исфахане возобновит работу с 6 мая, сообщили в диппредставительстве.

    Российское дипломатическое ведомство в иранском городе Исфахане возобновит свою деятельность с 6 мая, передает ТАСС.

    «Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая», – говорится в опубликованном заявлении.

    При этом уточняется, что личный прием граждан организуют в строгом соответствии с заранее установленным расписанием.

    Ранее генконсульство России в Исфахане временно приостановило свою работу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Здание дипломатического представительства получило повреждения в результате атаки на администрацию Исфахана. При этом российское посольство в Тегеране продолжило работу в обычном режиме.

    При атаке БПЛА на Чебоксары погибли два человека
    Макрон отказался считать поддержку Пашиняна вмешательством в дела Армении
    Власти ДНР сообщили о скором окружении Константиновки
    Американский заправщик KC-135R подал сигнал бедствия над Персидским заливом
    Суд заочно арестовал поставщика некачественных беспилотников для СВО
    Грузинский чиновник задержан за работу на европейскую спецслужбу
    В России утвердили правила для систем ИИ по контролю выхлопов в автомобилях

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

    «Украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все», – так в экспертном сообществе комментируют перспективы соблюдения Киевом перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Впрочем, в Минобороны предупредили: российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

