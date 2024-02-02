«Алмаз-Антей» решил показать на NAIS 2024 бортовой модуль для БПЛА

«Алмаз-Антей» впервые покажет на NAIS 2024 бортовой вычислительный модуль для БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы концерна, «Алмаз-Антей» впервые представит на выставке макет предназначенного для управления дронами БЦВМ, который может устанавливаться на различных типах дронов, передает ТАСС.

Там добавили, что концерн покажет на выставке технологические решения по созданию и интеграции в систему безопасности специальных дронопортов для БПЛА-перехватчиков, способных оперативно и эффективно противодействовать нарушителям воздушного пространства. В частности, «Алмаз-Антей» покажет дронопорты «Эри-Мини» и «Коптер-Л01-5».

Кроме того, по данным пресс-службы, концерн представит цифровые сервисы, помогающие оператору беспилотника обеспечить доступ БПЛА к использованию воздушного пространства через удобный веб-интерфейс, который позволит в автоматическом режиме направить необходимые запросы в соответствующие ведомства и службы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в открытии корпуса будущего ракетного завода концерна ВКО «Алмаз-Антей» по производству систем ПВО в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва».