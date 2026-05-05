«Хезболла» подбила два танка и бронетранспортер Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

По словам представителей группировки, их бойцы с помощью управляемых ракет поразили танк Merkava и бронетранспортер Namer в районе Дейр-Сирьян, передает ТАСС.

Ранее еще один израильский танк был атакован беспилотниками-камикадзе в населенном пункте Эль-Коузах. Помимо этого, бойцы «Хезболлы» заявили о выведении из строя двух бульдозеров Caterpillar D9, которые использовались для сноса домов в приграничной зоне.

По сообщению формирования, все операции были ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны израильских войск.

В первой половине дня израильские ВВС нанесли удары по минимум 10 населенным пунктам к северу от реки Литани в провинции Набатия. Мирное население получило предупреждение о предстоящих бомбардировках и своевременно эвакуировалось в город Сайда.

Во вторник «Хезболла» заявила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

Ранее бойцы «Хезболлы» применили БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.