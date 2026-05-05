    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 14:42 • Новости дня

    «Хезболла» подбила два танка и бронетранспортер Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженное крыло шиитской организации «Хезболла» осуществило ряд атак на юге Ливана против израильских военных.

    По словам представителей группировки, их бойцы с помощью управляемых ракет поразили танк Merkava и бронетранспортер Namer в районе Дейр-Сирьян, передает ТАСС.

    Ранее еще один израильский танк был атакован беспилотниками-камикадзе в населенном пункте Эль-Коузах. Помимо этого, бойцы «Хезболлы» заявили о выведении из строя двух бульдозеров Caterpillar D9, которые использовались для сноса домов в приграничной зоне.

    По сообщению формирования, все операции были ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны израильских войск.

    В первой половине дня израильские ВВС нанесли удары по минимум 10 населенным пунктам к северу от реки Литани в провинции Набатия. Мирное население получило предупреждение о предстоящих бомбардировках и своевременно эвакуировалось в город Сайда.

    Во вторник «Хезболла» заявила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    Ранее бойцы «Хезболлы» применили БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.

    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    4 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника
    @ REUTERS/Staff/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар вспыхнул на объекте нефтяной промышленности эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    По информации пресс-службы правительства эмиратов, пожар случился в результате удара БПЛА, запущенного с территории Ирана, передает ТАСС.

    Служба гражданской обороны оперативно приступила к ликвидации возгорания.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    В марте в порту Фуджейры приостановили загрузку нефти после атаки БПЛА.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили новые удары Ирана по гражданским объектам на территории страны.

    «ОАЭ решительно осуждают возобновившиеся иранские террористические атаки, в результате которых были поражены гражданские объекты и сооружения с использованием ракет и беспилотников», – заявили в МИД ОАЭ, пишет WAM, передает ТАСС.

    В дипведомстве подчеркнули, что в результате ударов пострадали трое граждан Индии. Там также отметили, что атаки Ирана являются опасной эскалацией, неприемлемым посягательством и представляют прямую угрозу безопасности, стабильности и территориальной целостности ОАЭ.

    Власти страны заявили, что не позволят никому посягать на безопасность государства, и подчеркнули, что сохраняют за собой законное право на ответные действия. При этом ответственность за инцидент и его последствия ОАЭ полностью возложили на Иран, призвав к немедленному прекращению подобных атак.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника.

    4 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ перечислило перехваченные со стороны Ирана боеприпасы

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, указано а отчете военного ведомства в соцсети Х.

    «Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата из Ирана, что привело к трем раненым  средней тяжести людям. С момента начала иранских нападений на Государство Объединенные Арабские Эмираты силы ПВО перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотных летательных аппаратов. В результате общее количество ранений граждан составило 227 человек различных национальностей», – сказано в сообщении.

    Министерство обороны подтверждает, что находится в полной боевой готовности для отражения любых угроз и решительного противодействия всему, что направлено на подрыв безопасности государства.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ активно противодействуют ракетным атакам и беспилотным летательным аппаратам, поступающим из Ирана. Министерство обороны подтверждает, что звуки в различных районах страны являются результатом работы эмиратских систем ПВО по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в еще одном посте Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении силами ПВО ракетной угрозы. На нефтяном объекте в ОАЭ начался  пожар после удара беспилотника. Сведения об атаках на ОАЭ мгновенно взвинтили цены на нефть.

    4 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны ОАЭ реагируют на ракетную угрозу, сообщило Национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями.

    «Системы ПВО в настоящее время реагируют на ракетную угрозу. Пожалуйста, оставайтесь в безопасном месте и следите за официальными каналами для получения предупреждений и обновлений», – сказано в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

    В начале апреля ПВО ОАЭ перехватили 23 ракеты и 56 дронов за сутки. В начале марта ПВО ОАЭ отразили ракетную атаку со стороны Ирана.

    5 мая 2026, 00:28 • Новости дня
    Писториус подтвердил отправку тральщика ФРГ в Средиземное море

    Tекст: Катерина Туманова

    Минный тральщик Fulda с несколькими десятками моряков, среди которых есть минные водолазы, отправился из Киля в Средиземное море и может быть перенаправлен к Ормузскому проливу для международной миссии, заявил Министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Действительно, Fulda, этот тральщик, должен был выйти в направлении Средиземного моря, а не Ормузского пролива, чтобы не возникло никаких недоразумений», – приводит РИА «Новости» слова Писториуса на пресс-конференции в Мунстере.

    По его словам, в дальнейшем Fulda может быть перенаправлен в Ормузский пролив для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства.

    Германия предпринимает необходимые меры, чтобы после возможного перемирия на Ближнем Востоке, долгосрочного прекращения огня и получения соответствующего мандата от бундестага, тральщик мог начать выполнение задач в рамках международной операции. До получения мандата судно останется в Средиземном море, пояснил Писториус.

    Глава Минобороны Германии особо отметил, что бундесвер не будет вмешиваться в боевые действия на Ближнем Востоке.

    Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Писториус в апреле заявлял об отправке кораблей ФРГ в Средиземное море. Американская операция по обеспечению прохода коммерческих судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного военного сопровождения. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в данной миссии.

    5 мая 2026, 07:14 • Новости дня
    Мексика выразила Израилю протест из-за перехвата гуманитарной флотилии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Мексики выразило решительный протест в связи с перехватом израильскими властями судов международной гуманитарной миссии «Глобальная флотилия Сумуд» в открытом море, назвав эти действия нарушением принципа свободы судоходства, говорится в заявлении мексиканского внешнеполитического ведомства.

    В заявлении мексиканского МИД указано, что подобные действия являются вопиющим нарушением международного права и не могут быть терпимы ни при каких обстоятельствах.

    Власти Мексики по дипломатическим каналам потребовали у Израиля уважать права членов экипажа, обеспечить их физическую и психическую безопасность, а также соблюдение права на свободное передвижение. В коммюнике особо подчеркнута максимальная твердость переданных требований.

    В ведомстве сообщили, что одна из гражданок Мексики, находившаяся на борту перехваченного судна, уже вернулась на родину при содействии мексиканских дипломатов в Греции и Турции. Министерство продолжает поддерживать связь с еще семью гражданами Мексики, участвовавшими в миссии, которые не подверглись перехвату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военно-морские силы начали перехват судов «Глобальной флотилии Сумуда» у берегов Крита при их следовании с гуманитарной помощью в сектор Газа.

    МИД Турции осудил операцию Израиля против судов гуманитарной миссии в Средиземном море как грубое нарушение международного права и принципа свободы судоходства.

    Международная флотилия «Сумуд» с более чем 40 судами отправилась из Туниса в Газу, чтобы попытаться прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь.

    5 мая 2026, 08:40 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о 13 атаках на израильские силы за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    «Хезболла» в ответ на обстрелы юга Ливана за сутки атаковала позиции израильских военных в 13 районах с применением ракет, артиллерии и беспилотников, сообщили в движении.

    Ливанское движение «Хезболла» сообщило о проведении 13 боевых операций против израильских военных на юге Ливана за последние сутки, передает РИА «Новости».

    В «Хезболле» заявили, что удары наносились по позициям, технике и командным пунктам израильской армии в различных населенных пунктах, включая Кантара, Баяда, Дейр-Мимас, Айната и другие.

    В отчете говорится, что бойцы исламского сопротивления нанесли удар по вновь созданной артиллерийской позиции армии противника в районе населенного пункта Рабб-Талатин с использованием группы ударных беспилотников.

    Помимо беспилотников для атак применялись ракетные системы, артиллерия и стрелковое оружие.

    По заявлениям «Хезболлы», в ряде случаев были зафиксированы прямые попадания по целям и потери среди израильских сил. Организация подчеркивает, что эти действия стали ответом на продолжающиеся удары по южным районам Ливана и направлены на предотвращение дальнейшего обострения ситуации.

    Ранее военный источник из Ливана сообщил, что израильские ВВС атаковали 25 населенных пунктов на юге страны. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглись 19 приграничных поселений. По данным министерства здравоохранения, в результате атак в понедельник погибли 17 человек.

    Сообщалось, что авиация Израиля атаковала семь населенных пунктов на юге Ливана после призыва к эвакуации жителей.

    Армия обороны Израиля уничтожила за сутки более 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана, включая командные центры и военные сооружения.

    Бойцы «Хезболлы» подбили несколько израильских танков Merkava на юге Ливана с помощью дронов-камикадзе с оптоволоконным управлением.

    5 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США призвали сограждан в Судане укрыться после взрывов в Хартуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственный департамент США призвал всех находящихся в Судане граждан найти укрытия и не покидать их до дальнейшего уведомления после ударов по международному аэропорту Хартума.

    Государственный департамент США обратился к своим гражданам, находящимся в Судане, с призывом немедленно найти убежище после сообщений о взрывах в международном аэропорту Хартума, передает ТАСС.

    В официальном заявлении на сайте ведомства отмечается: «Государственный департамент получил сообщения о нескольких взрывах в международном аэропорту Хартума. Возможно, удары затронули и другие объекты. <…> Найдите надежное убежище и следите за дальнейшими инструкциями».

    Дипломатическое представительство США в Судане не работает с апреля 2023 года, поэтому помощь американским гражданам на месте оказать невозможно, подчеркивает Госдепартамент. Ситуация обострилась после атаки беспилотника 4 мая, в которой власти Судана обвинили Эфиопию и отозвали своего посла из Аддис-Абебы для консультаций.

    С апреля 2023 года в Судане продолжается острый внутренний конфликт между армией под руководством Абделя Фаттаха аль-Бурхана и силами быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагало. Противостояние привело к гибели не менее 40 тыс. человек, а 14 млн были вынуждены покинуть свои дома. Суданское правительство неоднократно обвиняло ОАЭ в поддержке повстанцев, однако Абу-Даби эти обвинения отвергает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Хартума в Судане подвергся атаке беспилотников.

    Крупный пожар в аэропорту Порт-Судана вспыхнул после удара беспилотника по топливным хранилищам.

    МИД России обратил внимание на удары беспилотников по ряду объектов в Порт-Судане, включая гражданский аэродром, и призвал стороны конфликта прекратить боевые действия.

    5 мая 2026, 10:01 • Новости дня
    Генконсульство России в Исфахане объявило о возобновлении работы с 6 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральное консульство России в иранском городе Исфахане возобновит работу с 6 мая, сообщили в диппредставительстве.

    Российское дипломатическое ведомство в иранском городе Исфахане возобновит свою деятельность с 6 мая, передает ТАСС.

    «Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая», – говорится в опубликованном заявлении.

    При этом уточняется, что личный прием граждан организуют в строгом соответствии с заранее установленным расписанием.

    Ранее генконсульство России в Исфахане временно приостановило свою работу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Здание дипломатического представительства получило повреждения в результате атаки на администрацию Исфахана. При этом российское посольство в Тегеране продолжило работу в обычном режиме.

    5 мая 2026, 09:02 • Новости дня
    США заявили о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Грузовые суда из 87 стран в данный момент находятся в Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив, заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер.

    В настоящее время в Персидском заливе находятся грузовые суда из 87 стран, ожидающие возможности пройти через Ормузский пролив, передает ТАСС.

    По словам Купера, интересы государств из разных частей света сейчас представлены в регионе. Адмирал также уточнил, что за последние сутки представители командования обратились к десяткам судовладельцев и судоходных компаний, заверив их в гарантии безопасного прохода через Ормузский пролив.

    Ранее американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки в Ормузском проливе.

    Вашингтон начал операцию «Свобода» без обязательного сопровождения коммерческих судов военными кораблями.

    На этом фоне Корпус стражей исламской революции приказал торговым судам отойти на юг от пролива.

    5 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Спикер Меджлиса Ирана заявил об угрозе судоходству в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства и транзита энергоресурсов в Ормузском проливе оказалась под угрозой из-за нарушения режима прекращения огня и введения морской блокады против Ирана со стороны США и их союзников, заявил спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что Вашингтон и его партнеры напрямую нарушают международные договоренности, передает ТАСС.

    «В Ормузском проливе постепенно устанавливается новый баланс сил. Безопасность судоходства и транзита энергоресурсов оказалась под угрозой со стороны США и их союзников из-за нарушения режима прекращения огня и введения блокады», – написал политик.

    Глава Меджлиса подчеркнул, что сохранение нынешней обстановки является абсолютно невыносимым для Соединенных Штатов. При этом Тегеран, по его словам, еще даже не приступил к ответным активным действиям.

    Ранее иранский парламентарий Ибрагим Азизи назвал вмешательство США в судоходство нарушением режима прекращения огня.

    Центральное командование ВС США перенаправило 37 судов в рамках морской блокады.

    Власти США позволили своим военным атаковать катера Корпуса стражей исламской революции при угрозе американским и союзным судам в Ормузском проливе.

    5 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Командование Бахрейна объявило о повышенной боеготовности армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Бахрейна приведены в состояние повышенной боеготовности на фоне возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщило командование ВС королевства в соцсетях.

    «Все вооружение и подразделения находятся в состоянии повышенной боеготовности и полностью подготовлены обеспечить защиту», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Население предупреждено о необходимости сохранять осторожность: гражданам советуют не приближаться к подозрительным предметам, которые могут появиться на земле после воздушных атак. В военном ведомстве также отметили, что инженерное подразделение вооруженных сил готово оперативно реагировать на подобные инциденты.

    В начале марта Бахрейн сообщил об атаке иранских дронов на опреснительный завод. В том же месяце силы ПВО Бахрейна отразили несколько волн ракетных ударов, запущенных со стороны Ирана.

    5 мая 2026, 15:50 • Новости дня
    CNN: Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Израиля ведут переговоры с США о возможных новых ударах по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    Собеседник CNN отметил, что действия Тель-Авива координируются с Вашингтоном, передает ТАСС.

    По словам источника, речь идет о подготовке атак по энергетической инфраструктуре Ирана и по представителям иранской власти. Как подчеркнул чиновник, «цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах».

    Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что США перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов.

    Президент США в конце апреля предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана.

    5 мая 2026, 15:57 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о готовности сотен судов пройти Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотни иностранных судов намерены воспользоваться предложением Военно-морских сил США о сопровождении через Ормузский пролив, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По его словам, «два американских торговых судна уже пересекли Ормузский пролив в сопровождении американских эсминцев, продемонстрировав, что проход открыт», передает ТАСС.

    Хегсет добавил, что сейчас сотни судов из других стран готовятся пройти по этому маршруту при поддержке американских военных.

    Ранее США заявили о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе.

    Накануне американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки в Ормузском проливе.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    Американский заправщик KC-135R подал сигнал бедствия над Персидским заливом
    Суд заочно арестовал поставщика некачественных беспилотников для СВО
    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России
    Макрона раскритиковали за исполнение песен под барабаны Пашиняна
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии
    Суд вынес решение о песнях «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»
    В России утвердили правила для систем ИИ по контролю выхлопов в автомобилях

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

    «Украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все», – так в экспертном сообществе комментируют перспективы соблюдения Киевом перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Впрочем, в Минобороны предупредили: российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

