Иран выразил готовность оказать поддержку торговым судам в Ормузском проливе

Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива

Tекст: Ольга Иванова

Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.