Иран выразил готовность оказать поддержку торговым судам в Ормузском проливе
Организация портов и морского судоходства Ирана выразила готовность оказать необходимую помощь торговым судам в Ормузском проливе, сообщает IRNA.
В опубликованном заявлении отмечается, что порты Ирана готовы оказать «услуги, техническую поддержку, а также медицинскую и санитарную помощь», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при отсутствии угроз. Вице-спикер Меджлиса Али Никзад назвал эту стратегическую акваторию исключительной суверенной привилегией Исламской Республики.