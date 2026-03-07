Трамп пригрозил нанести сокрушительный удар по новым целям в Иране

Tекст: Вера Басилая

Американские вооруженные силы рассматривают возможность атаковать районы Ирана, которые ранее не подвергались ударам, передает ТАСС. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время по Ирану будет нанесен очень сильный удар.

По словам Трампа, обсуждается вариант полного уничтожения определенных районов и неминуемой гибели групп людей, которые до этого момента не являлись потенциальными целями. Он отметил, что такие меры рассматриваются из-за «плохого поведения» иранской стороны.

Трамп заявил, что Иран стал «проигравшим» на Ближнем Востоке и останется в таком положении еще много десятилетий, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это первый случай за тысячи лет, когда Иран проиграл своим ближневосточным соседям. Трамп отметил, что Иран стремился захватить регион и править им, однако теперь ситуация изменилась. По словам Трампа, в ответ на его действия в регионе иранцы якобы сказали: «Спасибо, президент Трамп», на что он ответил: «Пожалуйста!».

Американский бомбардировщик прибыл в Британию для подготовки к ударам по Ирану. Дональд Трамп заявил, что капитуляция Ирана является единственным вариантом завершения войны.

Глава минфина США Скотт Бессент анонсировал проведение самой масштабной атаки на иранские объекты.